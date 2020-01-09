Киргизия обвинила Казахстан в нарушении норм ЕАЭС. Опять - фура-коллапс на границе

15:07 10.01.2020

На границе Киргизии и Казахстана скопилось огромное количество большегрузов. В правительстве Киргизии заявляют, что виноваты в этом власти Казахстана, нарушающие нормы Евразийского экономического союза.

"Введение казахстанской стороной дополнительных проверок при перемещении товаров и грузов через государственную границу Кыргызской Республики и Республики Казахстан является нарушением норм Евразийского экономического союза", - прокомментировала пресс-служба правительства.

Бишкек выразил озабоченность по поводу сложившейся ситуации и призвал Нур-Султан "соблюдать принятые в рамках интеграционного объединения обязательства по свободному перемещению товаров".



Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил подчиненным активизировать переговоры с соответствующими госструктурами Казахстана для решения возникшей на границе проблемы "в открытом и конструктивном ключе".