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|Киргизия обвинила Казахстан в нарушении норм ЕАЭС. Опять - фура-коллапс на границе
15:07 10.01.2020
На границе Киргизии и Казахстана скопилось огромное количество большегрузов. В правительстве Киргизии заявляют, что виноваты в этом власти Казахстана, нарушающие нормы Евразийского экономического союза.
"Введение казахстанской стороной дополнительных проверок при перемещении товаров и грузов через государственную границу Кыргызской Республики и Республики Казахстан является нарушением норм Евразийского экономического союза", - прокомментировала пресс-служба правительства.
Бишкек выразил озабоченность по поводу сложившейся ситуации и призвал Нур-Султан "соблюдать принятые в рамках интеграционного объединения обязательства по свободному перемещению товаров".
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил подчиненным активизировать переговоры с соответствующими госструктурами Казахстана для решения возникшей на границе проблемы "в открытом и конструктивном ключе".