Блэкаут в Нур-Султане: расследование завершено, под подозрением шесть должностных лиц

15:32 10.01.2020

Обвинения предъявлены представителям подрядной организации, а также сотрудникам организаций, отвечающих за авторский и технический надзор



Завершено расследование дела по факту аварии на подстанции "Левобережная", в результате которой здания в центре Нур-Султана остались без света.

"Расследование дела завершено. В настоящее время деяния квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Прежде всего, статьи касаются нарушения пожарно-технической безопасности, нарушения законодательства об архитектурной и градостроительной деятельности", - сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Санжар Адилов.

Обвинения предъявлены шестерым должностным лицам подрядной и субподрядной организаций, продолжил он.

Речь идет, как пояснил Адилов, о представителях строительной корпорации "Кулагер" – основной подрядной организации, ТОО LB Group, а также представителях двух ТОО авторского и технического надзора.

"Привлечены руководители и инженеры, которые в соответствии с их обязанностями должны были отвечать за недопущение такого происшествия. Подозреваемые с 31 декабря 2019 года ознакамливаются с материалами дела", - уточнил он.



Блэкаут в Нур-Султане

Десятого ноября с двух часов ночи начались аварийные отключения линий электроснабжения объектов, запитанных от подстанции "Левобережная".

Кучность кабелей стала причиной короткого замыкания, после чего огонь распространился на все каналы, сказал аким Алтай Кульгинов.

По его словам, не соблюдалась нормы безопасности и элементарные инженерные требования.

Полностью обесточенными оказались несколько жилых домов, крупные государственные и частные объекты: резиденция президента Казахстана – Акорда, здание партии Nur Otan, расположенное в бизнес-центре "На водно-зеленом бульваре", торговый центр "Керуен", жилые дома в районе "Абу-Даби Плаза".

Последствия аварии удалось полностью ликвидировать спустя почти два дня. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение создать специальную комиссию и провести расследование.