"Не надо путать свой карман с государственным" - каз-вице-премьер Сапарбаев о времени и о себе

16:14 10.01.2020 "Не надо путать свой карман с государственным".



Большое интервью с Бердибеком Сапарбаевым 31 декабря 2019



Бердибек Сапарбаев на государственной службе работает более 40 лет. Он был акимом в Кызылординской, Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская), Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях. В большом интервью корреспонденту Tengrinews.kz заместитель премьер-министра поделился мнением о митингах и социальной помощи для многодетных, а также вспомнил теракт в Актобе и свои наставления сыну.



TN.kz : Какой вы видели свою карьеру, когда только начинали?



Бердибек Сапарбаев: Честно сказать, никогда не думал, что буду таким руководителем, как сейчас. После школы два года не мог поступить в институт, хотя с отличием окончил школу. У меня была мечта работать инженером на производстве. Но после армии захотел стать экономистом. И стал им, начал работать. После окончания института народного хозяйства поставил себе задачу повышать квалификацию. Прошел все ступени, начиная от рядового экономиста. Самое главное, если хочешь сделать карьеру - надо работать, пахать. И не надо путать свой карман с государственным карманом. Надо быть всегда честным, справедливым. Никогда не бояться. Тогда будет и карьерный рост, и люди будут уважать. Я считаю, если тебя узнают, значит работаешь неплохо. Конечно, не всегда положительно все бывает. И недостатки, упущения тоже будут.



TN.kz : В социальных сетях были видео, как актюбинцы провожали вас в столицу. Там и песни, и цветы…



Бердибек Сапарбаев: Я не хочу хвастаться, но так меня провожали не только в Актобе, но и в Усть-Каменогорске, и в Шымкенте. Если тебя назначили на какую-то должность, ты должен чувствовать свою ответственность. У меня есть кредо, если я что-то обещал - сделаю. Если не могу, сразу говорю, что не могу сделать. Потому что это либо незаконно, либо не предусмотрены средства. И надо всегда заниматься самообразованием. Кстати, я считаю, что руководитель не должен постоянно сидеть в кабинете. Сколько лет работаю, всегда хожу посмотреть своими глазами, руками пощупать, тогда меня никто не обманет - ни аким района, ни другой руководитель. Если я даю поручение, всегда перепроверяю. Вот так оно должно быть. Я не люблю кабинетный стиль работы. И потом, каждый руководитель должен все вопросы пропускать через себя, и тогда знаешь все и можешь ответить на вопросы, когда встречаешься с населением.



TN.kz : 5 июня 2016 года – теракт в Актобе. Вы как раз возглавляли область в тот момент. Что чувствовали? Было ли вам страшно?



Бердибек Сапарбаев: Конечно, я переживал. Для меня самое главное, чтобы была стабильность в области, нужно было успокоить людей, чтобы они не переживали, не боялись, чтобы они могли выходить на улицу. И нам надо было быстрее найти всех участников этого теракта. Это было поручение Президента. Мы сделали 7-10 пропускных постов, чтобы их не выпустить из города. И больше не допустить человеческих потерь. В течение недели мы поймали всех участников. В тот же день вечером я выступил в СМИ перед населением. Сказал, что приехали спецподразделения из Алматы и Астаны (ныне Нур-Султан), мы принимаем все меры по обеспечению безопасности населения. Я сам осмотрел два магазина, видел погибших. Ездил в часть, где были убиты военные и полицейские. Для нас это был урок. Если есть проблема, этой проблемой надо заниматься постоянно. Не надо ее упускать – прошло, и успокоились. Надо заниматься всегда с людьми. Надо предупреждать, профилактические работы проводить. И должна быть совместная работа с правоохранительными и другими органами. Но то, что произошло в Актобе... Есть и моменты, которые зависят не только от Казахстана, есть влияние, элементы международных организаций, других стран.



TN.kz : В начале года вас назначили министром труда и социальной защиты населения. Это произошло после трагедии в столице, когда во времянке сгорели пять девочек-сестер. Звучали обвинения в адрес правительства, но при этом некоторые осуждали многодетных, мол, столько рожать - безответственность…



Бердибек Сапарбаев: Это неправильно. Это право каждого человека, каждой семьи - решать, сколько иметь детей, пять или одного. Мы не должны ущемлять их права. И не должны упрекать. Конечно, они должны думать о завтрашнем дне. Я сельский, нас было девять человек. Оба родителя работали. Тогда пособие было мизерным. И такой поддержки не было, как сейчас. Здесь главный вопрос - выполнение обязанностей родителей. Если у тебя есть пятеро детей, ты должен их накормить, воспитать, дать им хорошее образование, чтобы они не отставали от своих сверстников



TN.kz : После были митинги многодетных…



Бердибек Сапарбаев: "Дайте нам вне очереди жилье"… Но жилье выдается согласно закону - по очередности. В основном все они это понимают. Но мы их тоже понимаем. Теперь просят сделать отдельную очередь. Мы специально внесли изменения в закон, сделали отдельную очередь для многодетных матерей. Но есть такие, кто без прописки, у них 5-7 детей, и они просят квартиры. Многие из них в прошлом году или в этом году переехали из Шымкента, Туркестанской и Жамбылской областей. Им объясняем, что есть правила прописки, не менее трех лет надо жить здесь в Нур-Султане. Некоторые их вопросы были правильные, по оказанию медицинских и образовательных услуг. Были недостатки, с ними разбирались. Десятки раз встречались на улице, на площади. Последняя моя встреча была в центре "Жануя". Они сказали, что все поняли, некоторые даже извинения просили. Я никогда не боялся разговаривать прямо и не сидел в кабинете. Вы помните шымкентский случай? Многодетные матери выходили по вопросам пособий. В Восточном Казахстане оралманы выходили. Хотя мы все сделали для них: квартиры дали, детский сад, школы, медпункты обеспечили. Опять "дайте все бесплатно". Кредиты дали оралманам, которые переехали из Монголии и Китая. Они говорят: "Списывайте наш кредит, или мы не должны платить за электричество". Мы объяснили, потом люди успокоились. Я уже давно работаю на госслужбе, и было много таких моментов начиная с 1997 года, в Кызылординской области женщины Аральска перекрыли железную дорогу, остановили поезд Москва - Бишкек, я до сих пор помню, там была та же самая проблема с пособиями. Но тогда механизм другой был. Пособия выплачивались за счет хозяйств, за счет предприятий. Я встретился с ними. Тяжелая была встреча, длилась 4-5 часов. Решили создать совместную рабочую группу и разбираться с каждой семьей. Надо встречаться с людьми, на простом языке объяснить, подходить персонально к каждой семье. Надо посмотреть своими глазами, какие у них доходы, сколько, например, скота. Не зря же Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: "Нам надо различать иждивенчество и нуждаемость". И нам надо определить именно нуждающихся людей. Не зря называется "адресная социальная помощь". Это помощь, не зарплата. Это временная государственная поддержка для семьи. Государственные расходы, которые выделяются на социальную сферу, увеличиваются. Если в 2018 году эта доля составляла 43 процента, в этом году - 45 процентов, в 2020 году эта доля - 50 процентов от общего госбюджета.



TN.kz : Адресная социальная помощь (АСП). Вы рассказывали, что есть те, кто пытался скрыть доходы и даже развестись, чтобы получить социальную помощь…



Бердибек Сапарбаев: АСП выдается тем, у кого доходы ниже 70 процентов от прожиточного минимума. К сожалению, некоторые казахстанцы скрывали свои доходы, хотя имели двухэтажные коттеджи, работали в нескольких местах, некоторые имели свой бизнес. Мы с правоохранительными органами, Министерством финансов обнаружили 74 тысячи казахстанцев, которые скрыли свои доходы. Объездили все регионы в начале и в конце года. На последних встречах сами люди говорили, что нельзя скрывать доходы: это порождает иждивенчество. Некоторые здоровые люди сидят дома, получают 150-200 тысяч, есть даже такие, кто получает до 300 тысяч тенге и скрывает. В следующем году мы вводим новый механизм. Главная задача государства - помочь людям открыть свое дело. Они должны детей приучать к труду. Если родители не будут работать, то и дети привыкнут к этому. Тогда нам говорили, что пособие надо платить многодетным и без учета дохода. С учетом пожеланий казахстанцев с 1 января вводим новое государственное пособие для многодетных семей с четырьмя и более детьми, сумма - от 42,5 тысячи до 74 тысяч тенге независимо от дохода. АСП остается и будет даваться только тем, у кого доход ниже 70 процентов от прожиточного минимума. Обязательное условие - трудоустройство. По программе "Енбек", если нет специальности или образования, за счет государства обучим, дадим специальность, будем платить стипендию, проживание, питание. Если от предложенной работы откажется, тогда мы снимем всех членов семьи с пособий. Теперь доходы будем рассматривать ежеквартально. За эти 11 месяцев около 12 тысяч казахстанцев, получившие АСП, открыли свой бизнес. 120 тысяч сельчан улучшили свои личные подсобные хозяйства. По подсчетам экспертов, благодаря АСП мультипликативный эффект в экономику составил около 300 миллиардов тенге. Иждивенчество было и будет, это зависит от человека. Если человек хочет жить хорошо, он должен работать и своих детей этому учить. Конечно, мы и дальше будем работать над тем, чтобы иждивенчества было меньше.



TN.kz : Скольким казахстанцам списали кредиты?



Бердибек Сапарбаев: Президент принял решение снизить долговую нагрузку, чтобы оказать поддержку социально защищаемым слоям населения. Некоторые из них по три-четыре кредита имели. Благодаря этому 565 тысячам казахстанцев снизили долговую нагрузку на 115 миллиардов тенге. 1,2 миллиона человек списали пени и штрафы на сумму 33 миллиарда тенге. Конечно, было и недовольство, но они же многодетные, малообеспеченные, сироты, дети, оставшиеся без попечения. Это была огромная поддержка, чтобы они могли рассчитаться с кредитами, а потом уже зарабатывать. Это разовое мероприятие, чтобы как-то поддержать.



TN.kz : Когда будет принято решение по использованию пенсий на жилье и образование?



Бердибек Сапарбаев: Вопрос рассмотрен на заседании Совета по экономической политике. Сейчас совместно с Национальным банком отрабатываем, на прошлой неделе внесли предложение Президенту. Использование пенсии зависит от суммы вкладов. Тратить пенсионные накопления на жилье разрешат казахстанцам Мы должны посмотреть, сколько люди собрали. Следующее - посмотреть среднюю продолжительность жизни. Сегодня средняя продолжительность жизни казахстанцев - 73 года четыре месяца. Мы сделали актуальные расчеты, сколько человек после выхода на пенсию примерно будет жить. По нашим расчетам, это 19-21 год. И на этот период мы должны подсчитать, сколько необходимо денег, чтобы он жил в нормальных условиях. Если у него на счете в пенсионном фонде средств достаточно и у него нет жилья, мы говорим, расходуйте на жилье, но есть норма, 40-процентная сумма должна остаться, чтобы завтра проблемы не возникли. Мы и на лечение отработали. Многие неправильно понимают значение этой реформы. Думают, что это разовая акция – пойти и снять свои пенсионные сбережения. Но как это сделать, если из 10 миллионов вкладчиков половина имеет накопления до 1 миллиона тенге. Не все своевременно перечисляют взносы в пенсионный фонд. Работодатель должен ежемесячно 10 процентов от заработной платы перечислять в пенсионный фонд. Некоторые работодатели обманывают, некоторые до сих пор платят в конвертах или ведут двойной учет. К сожалению, грамотность казахстанцев в этих вопросах не так развита. 10 миллионов вкладчиков, в основном это наемные работники и бизнес. Суть этой реформы в том, чтобы создать такие условия, при которых казахстанцы стремились бы делать накопления на будущую старость, работать в открытую, не скрывать свои доходы. При этом зная, что свои сбережения они смогут использовать на приобретение жилья. Главное, что такая возможность будет не только у нас с вами, но и у наших детей, внуков и будущего поколения казахстанцев. Надо понимать, что накопительная пенсионная система работает всего 21 год, с 1998 года, это небольшой срок. В европейских странах, в Сингапуре системы работают минимум 50-60 лет. Также важно учитывать высокий уровень доходов в этих странах. То есть у тех же европейцев или сингапурцев достаточно средств, поэтому они направляют на жилье, на образование, на медицину.



TN.kz : Вы нередко говорили о молодежи. Какие могли бы дать советы молодым парам? Знаете текущую статистику разводов?



Бердибек Сапарбаев: Это один из наших главных недостатков - очень много разводов. Вопрос в недостаточности воспитания. Мы упустили нравственное воспитание, особенно среди молодежи, и ослабили ответственность родителей. Родители должны отвечать за своих детей, это обязанность и долг. Начиная с пеленок его надо готовить к семье, чтобы он завтра не разошелся, чтобы получил хорошее образование, был здоровым, занимался спортом. (…) Разводы, поведение молодежи, суициды, наркотики – занимаемся этими вопросами. Есть законопроект о статусе педагога, там есть специальная статья об ответственности родителей. Ответственность родителей надо повышать. Я много встречаюсь и открыто говорю: "Вы, родители, виноваты. Почему не ищете по ночам своих детей, дочерей?" Никто против не выступает, никто не возмущается. Приходит в час ночи, не видят, в каком состоянии пришла. Почему на следующий день не спрашивают, где была? И когда детей отправляют в школу, почему не смотрят, что у него в сумке? Почему в школе друг друга убивают? В этом вопросе нужна совместная работа общества и власти. Видеокамеры устанавливаем, но опять здесь не все увидишь. С другой стороны, ответственность школы и классных руководителей. Я говорю: "Неужели не знаете настроение своих детей? Если ребенок пришел без настроения, почему не спрашиваете, что случилось? В семье, наверное, что-то случилось? Если бы вы спросили, он сказал бы. Должна быть связь между школой и родителями. В последнее время она ослабла. Если вы хотите хорошо жить, должны и хорошо учиться. Сейчас надеяться на карман родителей неправильно, надо надеяться на свои голову, знания и ум. Для молодежи все есть, только учись. Например, программа "Болашак". Раньше такого не было. Как это так, поехать учиться в Кембридж? Это невозможно было. Если голова работает, поступай, государство будет платить, да и вообще изучай английский язык, занимайся IT-технологиями, спортом. Если сейчас не будет заниматься этим, завтра поздно будет. Не надо думать, что родители обеспечат. Прежде чем жениться, надо думать, как завтра будем жить, характер друг к другу подходит, получится ли хорошая семья, сможем преодолеть трудности или нет? Если ты женился, должен прокормить свою семью.



TN.kz : Еще о молодежи. Как вы относитесь к детям чиновников, которые занимают высокие должности? Вы принимали участие в продвижении сына (Жансултан Сапарбаев работает в акимате столицы – прим. редакции)?



Бердибек Сапарбаев: Дети чиновников не граждане Казахстана? Они что, приехали из другого государства? Любой гражданин Казахстана имеет право на труд, сам решает - идти в бизнес или на госслужбу. Мой сын до этого работал в национальных компаниях. Потом спросил у меня и сказал, что хочет перейти на государственную службу. Я сказал: "Если ты завтра сможешь, пожалуйста, давай. Я буду тебе подсказывать, давать какие-то консультации. Работай честно, порядочно, повышай квалификацию и ставь перед собой задачи". В этом я не вижу ничего плохого.



TN.kz : Вы говорили, что "работа акима - это как спорт. Здесь главное - как раз победа, а не участие. Когда ты аким, нужно побеждать постоянно и во всех делах, иначе вы завтра меня по газетной полосе раскатаете". До сих пор так считаете?



Бердибек Сапарбаев: Конечно. Если ты руководитель, то должен обязательно побеждать, иначе (раскатают. – Прим.). А о спорте... Сейчас в футбол не играю, но спортом занимаюсь. Из казахстанских клубов болею за "Актобе", а международных команд - за "Реал".



TN.kz : Одним из главных событий 2019 года стал уход Нурсултана Назарбаева с поста президента. Как вы восприняли эту новость?



Бердибек Сапарбаев: С одной стороны, переживал. Но с другой стороны - Елбасы правильно сделал, не каждый сможет такое решение принять. Касым-Жомарт Кемелевич рядом с Первым Президентом около 30 лет. Нурсултан Абишевич, наверное, видел его своим преемником. И в этом году подумал, что пришло время передать власть новому руководителю, своему соратнику, который продолжит тот курс, который он до этого времени делал. От этого многое зависит. Мы же видим, что творится в других странах. Нам надо, чтобы этот курс продолжался. Та стабильность, которая есть у нас, чтобы сохранилась. Стабильность - основа развития экономики. Экономики не будет - ни зарплаты, ни пособий не будет. Нурсултан Абишевич дальновидный, умный, грамотный руководитель, многое видел, поэтому мы считаем, что это правильно. Понятно, что любой человек переживает, о стране думает, о семье думает, что будет завтра. Касым-Жомарт Кемелевич давно с ним работает, страну хорошо знает, известный человек на международной арене. Не было еще казахстанца, который был заместителем генерального секретаря ООН.



TN.kz : Как встретите Новый год? Что-нибудь загадаете?



Бердибек Сапарбаев: Новый год праздную в кругу семьи. Дети приезжают, внуки, внучки. Пожелание, чтобы в стране была стабильность. То, что было в этом году, чтобы не повторилось. Этот год был тяжелый. Я, как ответственный за социальную сферу, у нас много новшеств ожидается в следующем году: пособие многодетным, медицинское страхование, реализация программ образования, здравоохранения. Сейчас очень обсуждается Кодекс о здоровье… Хочу, чтобы все прошло спокойно. Чтобы были мир и стабильность, чтобы казахстанцы жили хорошо. Личная мечта - здоровье, чтобы дети были живы и счастливы.



Беседовала Ботагоз Айтжанова Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578662040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится

- 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь действует в аэропортах шести городов Казахстана

- Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования"

- Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя ВЕЭС Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза​

- Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди

- В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет

- Самый молодой оказался самым опытным

- Как развалились отрасли в СССР

