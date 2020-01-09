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"Суперграчи" прилетят: новейшие штурмовики поступят на базу в Киргизии
16:20 10.01.2020

Российскую авиагруппу в Средней Азии перевооружат на модернизированные ударные самолеты Су-25СМ3

Антон Лавров

Азию прикроют "Супер-Грачи". Минобороны начнет перевооружение российской военной базы в Киргизии на модернизированные штурмовики Су-25СМ3. По сравнению с предшественниками их боевые возможности увеличились в несколько раз. Поступление этих современных самолетов укрепит наше присутствие в регионе, уверены эксперты.

Штурмовики для Канта

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Как рассказали "Известиями" источники в Минобороны, принято принципиальное решение перевооружить 999-ю военную базу на штурмовики Су-25СМ3. Это новейшая модификация знаменитой машины, неофициальное название которой "Суперграч". Авиачасть получит самолеты, прошедшие капитальный ремонт, и модернизированные в рамках Гособоронзаказа. Срок перевооружения зависит от поступления машин в войска.

Ранее временно исполняющий обязанности командира объединенной российской военной базы в Киргизии подполковник Алексей Ларин заявил, что авиационный парк "Канта" постепенно обновляется. В частности, личный состав уже эксплуатирует штурмовики Су-25СМ.

В марте 2019 года Минобороны провело закрытый конкурс на модернизацию партии из неуказанного количества Су-25 в вариант Су-25СМ3. В 2020 году на эту задачу выделили 899 млн рублей, в 2021 году запланировано потратить еще 1,875 млрд.

В конце декабря 2019 года Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму подписанный Протокол "О внесении изменений и дополнений в Соглашение между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания российской военной базы Кант". Главным новшеством стало разрешение для нашей страны применять на территории республики подразделение беспилотников. Одновременно, на $4,8 млн возросла и арендная плата.

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Сейчас на вооружении российской авиачасти в Киргизии состоят штурмовики Су-25СМ. База была перевооружена на них в 2015-2016 годах. Новая модификация Су-25СМ3 обладает улучшенными боевыми характеристиками.

- Сегодня основные опасения применительно к Средней Азии связаны с терроризмом, - рассказал "Известиям" профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. - Размещение там самых современных самолетов - демонстрация того, что Россия решительно настроена защищать южные рубежи. И не только собственные, но и своих соседей.

Это даст возможность нашим летчикам испытать модернизированную машину в горных условиях, отработать навыки полетов, добавил эксперт.

На сирийском опыте

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Штурмовики "Сухого" принимали участие в российской операции в Сирии с первых дней. По данным СМИ, интенсивность их боевой работы в самые напряженные моменты достигала шести вылетов в сутки на летчика. Из-за простоты обслуживания и подготовки к полету данный тип самолетов удавалось использовать активнее, чем другие, более сложные, модели.

Такой опыт был использован для подготовки требований к усовершенствованной модификации знаменитой машины, получившей обозначение Су-25СМ3. Испытания оперативно разработанных самолетов с усовершенствованным бортовым оборудованием начались в 2016 году. Первые серийные машины поступили в ВКС уже на следующий год.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в авиационной отрасли заявляли, что модернизированная версия СМ3 стала в полтора-два раза более эффективной, чем предыдущая без цифрового индекса.

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При сохранении достоинств оригинальной модели, новая получила улучшенный прицельно навигационный комплекс. Разработанный специально для нее вариант прославившегося в Сирии прицела СНП-24-25 "Гефест" позволяет достигнуть самолету точности при использовании неуправляемых бомб сопоставимой с управляемыми боеприпасами и безошибочно выходить на цель в любых условиях.

Обзорно-прицельная система СОЛТ-25 позволяет штурмовику действовать как днем, так и ночью и расширяет номенклатуру доступного "Суперграчу" управляемого вооружения. Самолет также оснастили тепловизорами для пилотирования и атаки, и более совершенным лазерным дальномером-целеуказателем с автосопровождением цели.

Другой ключевой новацией является установка самого современного комплекса радиоэлектронной борьбы "Витебск-25". Он призван надежнее защищать Су-25СМ3 от современных ПЗРК. Это особенно важно для штурмовиков, которым приходится действовать на низких высотах.

Новый комплекс средств связи КСС-25 позволяет самолету интегрироваться в автоматизированные системы боевого управления, получать и отправлять большие объемы информации в реальном времени.

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По данным Минобороны, с лета 2017 года "Суперграчи" начали испытания в Сирии и опробовали весь свой арсенал вооружений. По оценкам военных, новая машина отработала там "на отлично".

Среднеазиатский форпост

Официальное открытие российской авиабазы Кант состоялось 23 октября 2003 года. В 2009 году срок действия российско-киргизского соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматической пролонгации на 25-летние периоды.

Российская авиагруппа регулярно задействуется в антитеррористических и антинаркотических учениях ОДКБ. Отрабатывалась и переброска с нее самолетов в Таджикистан для помощи российской 201-й военной базе.

Киргизия, особенно Кант, является удобным местом для проведения широкомасштабных авиационных операций по всей Средней Азии, рассказал "Известиям" вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

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- Появление нашей фронтовой авиации дает возможность для широкого маневра в случае обострения ситуации на афганском направлении или в случае конфликтов в среднеазиатских республиках, - отметил эксперт. - Штурмовики - это оперативный резерв любого объединения.

Террористы, которых выдавили из Сирии, сейчас концентрируются в Афганистане, добавил Владимир Анохин. Это очень опасно для среднеазиатских республик.

- Усиление нашей авиационной группировки способствует тому, чтобы руководители этих республик увереннее обращались к нам за помощью. И это дает России серьезный военно-политический эффект в регионе, - заключил он.

Сейчас авиагруппа в Канте входит в состав сформированной в 2017 году объединенной 999-й военной базы России. Помимо авиагруппы ей подчинены все военные объекты нашей страны в Киргизии, включая испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль, крупный узел связи и автоматическую сейсмическую станцию.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578662400
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