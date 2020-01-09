Багдаду неспокойно: перерастет ли конфликт Ирана и США в прокси-войну

16:22 10.01.2020

Основными плацдармами противостояния двух держав могут стать Ирак и Ливан



Эльнар Байназаров

Александр Волобуев

Алексей Рамм



Противостояние Ирана и США переходит на этап холодной войны - следующей фазой конфликта станет разделение сфер влияния в нефтеносном Ираке. Об этом "Известиям" заявил председатель иракского консультативного совета, экс-советник президента страны Фархад Ала ад-Дин. По его словам, борьба Вашингтона и Тегерана за Багдад усугубит политический кризис в республике, но сами участники противостояния обойдутся минимальными потерями. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: безнаказанным убийство генерала Сулеймани Иран не оставит и в итоге конфликт обернется прокси-войной на территориях третьих стран, включая Ирак и Ливан.



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Вечером 8 января Ближний Восток выдохнул с облегчением. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет использовать оружие против Ирана, а в Тегеране подчеркнули: акт возмездия за убийство командира спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани свершен и на этом горячая фаза конфликта с Вашингтоном закрыта. Лобового столкновения удалось избежать.



Но ставить точку в этом конфликте еще рано. Как заявил "Известиям" Фархад Ала ад-Дин, противостояние Вашингтона и Тегерана не закончилось, но теперь вся "черная работа" будет перепоручена посредникам в лице проиранских и проамериканских группировок в регионе.



- Если Ирак займет одну сторону в этом конфликте, это поставит Багдад на грань краха - слишком поляризованы политические блоки в парламенте страны. И у Ирана, и у Америки есть множество механизмов, чтобы прямо и косвенно наказать иракцев, - пояснил политик. - Тегеран располагает оружием в Ираке и может противостоять любой партии или политическому лидеру, поддерживаемому другой стороной. Благодаря мобилизации СМИ и политическому давлению проиранские силы занимают верхние позиции в иракском правительстве.



Политик напомнил, что 5 января парламент страны проголосовал за вывод иностранных формирований с территории Ирака и отказ от участия в операции "Непоколебимая решимость". Но американцы не торопятся с выводом контингента. Дональд Трамп потребовал от иракцев заплатить "за присутствие" и пригрозил санкциями. Тем не менее, как сообщил "Интерфакс", штаб операции все-таки был перенесен из Багдада в Кувейт.



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Еще одной страной-плацдармом для ирано-американского противостояния может стать Ливан, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов. В этом государстве еще с середины 80-х годов прошлого века действует проирански настроенная "Хезболла", напомнил эксперт. При этом в стране сильны и позиции Саудовской Аравии - крупнейшего союзника США в регионе.



- В Иракском Курдистане также мощны позиции американцев: рядом со столицей региона - Эрбилем - находится их военная база. Несмотря на то, что президент Нечирван Барзани выразил соболезнования руководству исламской республики в связи с гибелью Касема Сулеймани, это был просто элемент политеса, который не стоит толковать как проявление полной лояльности, - подчеркнул эксперт.



Кнут и пряник Трампа



8 января в своем обращении к нации Дональд Трамп пообещал ввести против исламской республики новый пакет "мощных санкций", переведя конфликт с Ираном в привычное экономическое русло. Однако США уже применили все возможные ограничения против Ирана, поэтому погоды это решение не сделает, считает востоковед Вячеслав Матузов.



Одновременно с этим постпред США в ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном ради "мира и безопасности" в регионе. Однако ее иранский коллега Маджид Тахт-Раванчи назвал это бессмысленным, пока американцы сохраняют враждебный настрой. Тем более схожее поведение США уже демонстрировали в отношении Пхеньяна - сначала максимальный рост давления вплоть до угрозы ракетного удара, а затем призывы к диалогу.



- Но кальку КНДР нельзя накладывать на эту ситуацию, поскольку сейчас, после убийства одного из виднейших иранских стратегов, переговоры с США практически невозможны, - сказал Вячеслав Матузов.



Еще одна любимая тема главы Белого дома - разрыв ядерной сделки с Ираном. В своей речи президент США в очередной раз обратился к странам - гарантам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), включая Россию и Китай, с призывом отказаться от соглашения.



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Однако в Москве с Трампом не согласились. В российском МИД заявили: РФ понимает позицию Тегерана и призывает к сохранению СВПД. Премьер Великобритании Борис Джонсон позвонил президенту Ирана Хасану Рухани и заверил, что Лондон остается в сделке и готов вести диалог ради снижения напряженности в регионе.



Была ли ракета?



Еще одна трагедия, которая в перспективе может разогреть конфликт Ирана и Запада, - крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" возле иранской столицы 8 января. Катастрофа унесла жизни 176 человек, среди которых были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.



Сейчас рассматриваются семь версий причин крушения Boeing-737 в Тегеране. Четыре из них уже обнародованы, а еще три пока не разглашаются, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24". Однако он подчеркнул: одной основной версии пока нет.



Среди названных причин крушения - разрушение двигателя по техническим причинам, столкновение с беспилотником, взрыв в результате теракта и поражение зенитной ракетой. В СНБО не исключают, что атака могла быть произведена с помощью ЗРК "Тор" российского происхождения.



Версия о ракетном ударе появилась после публикации фотографии обломков, якобы найденных у дома одного из жителей пригорода Тегерана. 9 января снимок разместил в соцсети пользователь Twitter Ashkan Monfared. Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс обратил внимание, что фрагмент похож на осколок ракеты, однако подчеркнул: фото не верифицировано и невозможно выяснить, когда и где оно сделано. Примечательно, что аккаунт с первоисточником уже заблокирован.



В декабре 2005 года Россия и Иран действительно подписали контракт на поставку 29 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1Е" стоимостью $700 млн. Поставки ЗРК для защиты строящейся АЭС в Бушере были завершены уже в конце 2006-го.



Несколько источников "Известий" в оборонно-промышленном комплексе подтвердили, что на фотографии - если она на самом деле сделана в Иране - может быть изображена использованная головка самонаведения зенитного комплекса "Тор".



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- Но, похоже, это не оригинальная "торовская" ракета, - отметил один из собеседников. - Например, копию "Тора" делали в Китае. Похожие работы велись и в Иране. Насколько результативно - неизвестно.



К слову, 9 января Дональд Трамп усомнился, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. В этот же день агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что американские чиновники уверены: украинский лайнер был сбит иранской ракетой.



Вопросы без ответов



Версия о том, что самолет был поврежден в результате теракта, вполне вероятна, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, если бы летчики боролись до конца и пытались посадить самолет, таких разрушений не было бы.



- Если рассматривать версию теракта, здесь возможны два варианта, - отметил эксперт. - Либо сработало устройство на борту, как это было в 2015 году с российским самолетом над Синайским полуостровом. Либо это могло быть воздействие извне: ПЗРК вполне может достать самолет на высоте 2400 метров. Тем более гражданский борт.



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Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Олег Смирнов заявил "Известиям", что не видит ни одного очевидного фактора, который мог бы привести к катастрофе: самолет был новый, экипаж подготовленный, погода хорошая.



- Пока больше вопросов, чем ответов. В частности, почему командир воздушного судна не сообщил диспетчерам о неисправности? Вероятно, что-то произошло и у экипажа не хватило времени доложить на землю о неисправности, либо была выведена из строя система радиосвязи, - предположил эксперт.



Он подчеркнул, что предметно говорить о причинах крушения украинского самолета в Иране можно будет только после расшифровки черных ящиков.