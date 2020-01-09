Третья мировая откладывается: В конфликте США и Ирана больше угроз, чем реальных действий, - В.Сокирко

16:26 10.01.2020

Третья мировая откладывается: В конфликте США и Ирана пока больше угроз, чем реальных действий

Трампу не дают "разобраться" с ненавистным Тегераном



Виктор Сокирко



Мир застыл на пороге большой войны - события на Ближнем Востоке, спровоцированные убийством иранского генерала Сулеймани, санкционированного президентом США Дональдом Трампом, не могли, как казалось, не повлечь глобального вооруженного конфликта. Уже должны были лететь во все стороны ракеты, совершаться теракты, диверсии, высадки морских и воздушных десантов. Волей-неволей в боевых действиях могли бы принять участие десятки стран, причем не только отдельно взятого региона, но и целого ряда других государств. В том числе, пусть даже опосредованно, России и Китая, заодно Турции и всего блока НАТО. По сути, мир оказался на грани Третьей мировой войны - воздух на планете Земля наэлектризован до предела и любой повод способен спровоцировать масштабное столкновение.



Формальным поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство 28 июня 1914 года эрц-герцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом в Сараево. Это был именно формальный повод, та маленькая спичка, которая должна была зажечь войну, к которой готовились многие. Убийство генерала Касема Сулеймани, знаковой фигуры в Иране, по всей логике вещей тоже могло послужить поводом к началу большой войны. Но она как-то откладывается. К счастью для всех. Обещанные Тегераном меры в рамках "операции возмездия" ограничились пока лишь достаточно вялым ракетным ударом по американским базам на территории Ирака - 15?20 ракет. Достаточно слабая "ответочка".



По идее, должно последовать некое продолжение. Тегеран озвучил список из 35-ти американских объектов, по которым может быть нанесен удар возмездия. Месть пока не наступила, а в самих США президенту Трампу "связали руки" - Палата представителей Конгресса одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий президента на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.



Решатся ли США на "большую войну" в Иране? Готов ли сам Тегеран противостоять одной из самых влиятельных и сильных в военном плане стран мира? И, казалось бы, в чем здесь интерес или выгода России?



- Трамп в первую очередь прагматик, он бизнесмен, который привык считать деньги, поэтому понимает, что любая война - это достаточно затратная часть для бюджета США, - считает главный редактор "Национального банковского журнала" Станислав Комаров. - Вступать в войну, а это будет именно война, а не региональный конфликт, ему крайне не выгодно. Помимо расходов на армию, возможные жертвы среди американского военного контингента, изменится и мировой баланс цен, в первую очередь на нефть. Они взлетят невероятно, что самим США, да и многим европейским странам, обойдется дополнительными затратами.



Главная "нефтяная бочка" на Ближнем Востоке окажется отрезанной от возможности транспортировки - там достаточно перекрыть Ормузский пролив и все ближневосточные нефтяные короли вмиг окажутся без нефтедолларов. Это большие деньги и интересы, в том числе и для самих США. Трампа при подобной авантюре просто сожрут банкиры с Уолл-стрит, которые лишатся многомиллиардных доходов.



Трамп откровенно медлит в разрешении ближневосточной ситуации. Перебрасываемые в регион несколько тысяч военнослужащих явно не в счет - во время войны в Персидском заливе (1990?1991 гг.) только с американской стороны было задействовано 450?000 военнослужащих. Нет особой поддержки сейчас у Вашингтона и со стороны союзников по НАТО и международной коалиции. Трампу советуют "договориться" с Тегераном и не вступать в войну. Собственно, и взаимные требования США и Ирана друг к другу достаточно минимальны: американцы требуют не убивать своих граждан, не развивать ядерные разработки, не перекрывать Ормузский пролив. Тегеран, который тоже не готов на "большую драку", убеждает Вашингтон не вмешиваться во внутреполитическую жизнь и не пытаться свергнуть действующую власть. В принципе, обо всем можно договориться и за столом переговоров.



- Если посмотреть на деятельность Трампа в качестве президента США, то его можно назвать миротворцем, - считает политолог Александр Зимовский. - Трамп за минувшие три года не развязал ни одной новой войны с участием США. Сократил воинские контингенты в Афганистане, Сирии, в Ираке. Грозился наказать северокорейского лидера Ким Чен Ыны, но в итоге пошел с ним на переговоры, постарался договориться и с китайским Си Цзиньпином в "торговой войне". Угроз было озвучено предостаточно, однако на применение военной силы Трамп так ни разу и не решился, в отличие от своих предшественников.



Не будем, конечно, идеализировать Трампа - он стопроцентный янки и представитель своей нации, который в первую очередь соблюдает интересы США. Припомним ему и разрыв договора по РДСМ и, вероятное уже, прекращение договора СНВ-3, и размещение ракет в Европе - в общем, далеко не ангел, причем не только в отношении России. Но вот войны так и не начинал.



Ситуация с Ираном для США достаточно болезненная, там договариваться удается с большим трудом, но ограничиваются лишь санкциями, которые не доходят до эскалации. Проверенная стратегия Соединенных Штатов - устранение лидеров, последующий хаос в неугодной стране и дальнейшая политика по принципу разделяй и властвуй.



Почему американцы убили сейчас именно генерала Сулеймани? Для США это идеологический враг, оплот того режима, который держится в Иране в том числе силами КСИР, Корпуса стражей Исламской революции. Ну, что-то типа Берии при Сталине, такой же жесткий и беспощадный к "врагам народа". Далеко не все в Иране скорбят о его гибели.



Вспомним, что до 1979 года Иран был вполне себе светским государством, проводил радикальную проамериканскую политику и был единственным арабским государством, поддерживающим дружеские отношения с Израилем. Не все с тех времен забылось, предпосылки для восстановления прежних связей с "внешним миром" остались.



Можно не исключить вариант, что убийство Сулеймани это и есть именно тот шаг, для восстановления американского влияния в Иране. Обратили внимание - Европа категорически против продолжения давления на Тегеран, о чем открыто заявляет Вашингтону. Да и сами США не спешат "наказывать" Иран всеми доступными средствами и методами. Можно упомянуть даже такой эпизод, что иранские власти высказали готовность оказать содействие США в расследовании эпизода с крушением украинского авиалайнера в Тегеране. То есть, готовы к сотрудничеству на фоне взаимных угроз, а это уже о многом говорит. Как минимум о военных действиях между двумя странами речь не идет.



С определенной долей вероятности сейчас можно говорить о том, что Третья мировая война на фоне конфликта США и Ирана завтра не начнется. По той простой причине, что она не выгодна, как для каждой сторон, так и для всего мирового сообщества. Тут нужны более серьезные игроки, которые могли бы объединиться в некие союзы. Типа ось Берлин-Стамбул-Токио или Москва-Вашингтон-Лондон во время Второй мировой войны. Сейчас в глобальном конфликте никто не заинтересован.



Пекин и Нью-Дели категорически против, Москва тоже, Берлин, Париж и Лондон не заинтересованы. В какой-то степени потрясает кулаками Вашингтон, но и там делают агрессивные заявления с большой осторожностью.