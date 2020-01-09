Пока Гульнара К. гниет в Таштюрьме ее сестренка Лола фестивалит в Голливуде, - "КП"

16:28 10.01.2020

Пока Гульнара Каримова в колонии: младшая дочь экс-президента Узбекистана развлекается в Голливуде



Лола Каримова-Тилляева заняла место старшей сестры в гламурном мире



ОЛЬГА ЛИБГАРДТ



Новогодние праздники не принесли ничего хорошего Гульнаре Каримовой. Вот уже почти год старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова находится в колонии. 6 января Генпрокуратура Узбекистана завершила новое расследование в отношении "узбекской принцессы". А уже 8 января в Ташкентском суде начались закрытые слушания по вновь возбужденному уголовному делу в отношении Гульнары. В это самое время ее младшая сестра Лола Каримова-Тилляева наслаждается роскошью в США.



Гульнара Каримова почти 20 лет не общалась с младшей сестрой Лолой. Говорят, что причиной тому стали выходки эпатажной Гульнары. Мол, слишком светскую жизнь вела восточная красавица.



Однако, судя по Инстаграму младшей наследницы Каримова, она давно переплюнула Гугушу, как ее ласково называли в светской тусовке. Лола много лет счастлива в браке с Тимуром Тилляевым. Сын авторитетного в Ташкенте бизнесмена хорош собой, да и рос как истинный представитель "золотой молодежи". Подстать красавице-жене, которая родила ему сына Умара и двух дочерей - Марьям и Сафию.



Лола много лет счастлива в браке с Тимуром Тилляевым



Семья долгое время жила в Швейцарии, но сейчас плотно обосновалась в Голливуде. Об этом в своем блоге рассказывает сама Лола. Она учит своих подписчиков избавляться от темных мыслей и делится с ними фото и видео своей шикарной жизни.



Многодетная мать часто бывает в Нью-Йорке. Она обожает модный район Сохо на Манхэттене. Недавний ролик из этого местечка произвел настоящий фурор среди поклонников Лолы.



Когда была маленькая, я очень не любила носить очки. Делала все, чтобы потерять или забыть их где-нибудь. Теперь я без них практически никуда



Меж тем, в Узбекистане начались закрытые судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ее обвиняют в создании организованной преступной группировки, занимавшейся рейдерским захватом промышленных предприятий. Запугивая владельцев организаций, группировка, по данным следствия, заставляла предпринимателей переоформлять имущество на компании, подконтрольные Каримовой. По данным Генпрокуратуры, сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 миллионов долларов. Кроме того, в августе 2019 года Генпрокуратурой Узбекистана были возбуждены уголовные дела в отношении Каримовой по фактам хищения госсредств и заключения сделок вопреки интересам республики.



При этом в декабре 2017 года Гульнару Каримову осудили на десять лет, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Затем против нее было открыто новое уголовное дело. В начале марта 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Гульнара из-под домашнего ареста отправлена в колонию по решению суда. Причиной принятия такого решения стало "злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания".