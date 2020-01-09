ДипРжака. Два пьяных казахстанских студента МГИМО избили в мос-ресторане сына юмориста Жванецкого

20:50 10.01.2020

Двух студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Михаила Жванецкого



Двух студентов МГИМО заподозрили в причастности к избиению сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе вуза.



Как пояснила агентству пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова, их вызвали в администрацию учебного заведения для дачи объяснений.



Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что двух молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению на Дмитрия Жванецкого, задержала полиция. "По предварительным данным, они студенты МГИМО, приехали в Россию из Казахстана", - сообщил собеседник агентства.



О том, что на сына известного сатирика напали неизвестные, 8 января сообщали телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash. По данным СМИ, Дмитрий был в одном из ресторанов в Москве на Минской улице, где вместе с приятелем вступился за девушку. В ходе потасовки он получил травмы, как и его друг Филипп Гинзбург.



В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили факт задержания двух молодых людей, подозреваемых в причинении телесных повреждений в ссоре на Минской улице 8 января. "Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - добавили в пресс-службе.



РБК также направил запрос в пресс-службу МГИМО.



Официальный представитель Михаила Жванецкого отказался от комментариев РБК. "Я не особенно этим интересуюсь, у нас много других дел. Вроде бы был какой-то инцидент", - сказал он.