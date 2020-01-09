Ирано-американский конфликт. Выгоды трех держав, нефть и третья мировая, - "ВБ"

20:59 10.01.2020

09 января 2020 Виктория Гунгер



В последние несколько дней мир пристально наблюдает за стремительным накалом напряжения, который разгорелся между США и Ираном. Ряд экспертов уже назвало сложившуюся ситуацию опасной. Другие и вовсе уверены, что если эскалация конфликта между странами продолжится, есть вероятность серьезного вооруженного противостояния. Причем, коснется оно не только Ближнего востока, но экономически затронет все сверхдержавы планеты, включая Китай и Россию. Это же в свою очередь, может привести не только в перетасовке мировых сил, но и к масштабному экономическому кризису.



Стоит напомнить, что началось противостояние Ирана и США в ночь на 3 января. Соединенные штаты нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате авиаудара погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.

Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, заявила, что Помпео несколько месяцев настаивал на убийстве Сулеймани. Более того, в убийстве последнего был заинтересован лично президент США Дональд Трамп. КСИР считается там террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

- Смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани. Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну, – высказался по поводу случившегося Трамп.



После он пригрозил Ирану, что если он атакует Америку, она нанесет удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения". Иран на такой выпад США ответил незамедлительно, пригрозив "суровой местью" за смерть генерала.



Это случилось накануне 8 января. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Однако все могло быть хуже. Иран явно пытался "дать пощечину" США, но все же не хотел жесткой эскалации конфликта. До авиаудара Иран предупредил власти Ирака. Те, в свою очередь, представителей американской базы. К тому же, аналитики утверждают, что Иран специально обошел наиболее серьезные объекты противника. Поэтому, ущерьб от атаки был минимален.

США на такой выпад в их адрес пригрозили Багдаду санкциями. Накануне Дональд Трамп потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому.



- Этот договор дает возможность Тегерану ясного и быстрого пути к ядерному прорыву. Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность. Пока я президент, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие, - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что США также продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану на удар по базам.

- Вашингтон не будет использовать военную мощь. Мощь Америки, как военная, так и экономическая, - это лучший фактор сдерживания, - отметил глава государства, - публикуют слова Трампа РИА НОВОСТИ.

Сегодня Госдеп вновь сделал заявление. По его словам, ракетный обстрел иракских баз с американскими военнослужащими на этой неделе стал уже пятнадцатым нападением со стороны Ирана на США за четыре месяца.

- До того как Иран атаковал иракские объекты вчера вечером, уже было 14 атак со стороны Ирана или поддерживаемого Ираном ополчения на силы США с сентября 2019 года, - говорится в сообщении Госдепартамента.



Однако резко сменил приоритеты. Сегодня , 9 января, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо Совету Безопасности ООН, направленному постпредом США при всемирной организации Келли Крафт, сообщила, что Вашингтон предложил Ирану прямые переговоры "без дополнительных условий".

- Мы готовы к серьезным переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима. Операция американских военных была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону. Однако для защиты интересов США на Ближнем Востоке может пойти на новые акции, - отмечается в письме.



Deutsche Welle подчеркивает, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи также обратился в СБ ООН с письмом. В нем он назвал иранский ракетный удар по базам США в Ираке "актом самозащиты и пропорциональным ответом на гибель Сулеймани".

Отечественный политолог уверен, Третьей мировой войны не будет.

- В настоящий момент status quo соблюден. Иран не потерял лицо, и дал ответ США. Поэтому, ситуация будет вялотекущей. Американцам просто нужен был повод, чтобы свернуть свои войска в Ираке. И Трамп его нашел, - об этом сообщил политолог Марс Сариев.

Однако политолог считает, что из-за дестабилизации ситуации перекрыт Ормузский пролив, что провоцирует рост цен на нефть.

- Это выгодно США, так как теперь они могут предлагать и продавать свою сланцевую нефть всему миру: Европе, Японии и даже Китаю. Цели США достигнуты. Иран тоже получил возмездие. И для внутреннего иранского жителя создан мученик в лице погибшего генерала. Это дало исламскому государству иммунитет от разных цветных революций, создав образ врага в лице США. Получила свои плюсы и Россия, так как Иран заключил свой договор о разработки нефтяных месторождений с Китаем. И сейчас этот проект серьезно затормозился на неопределенное время. А так как КНР не будет получать нефть через Ормузский пролив, а вынужден будет налаживать экономические отношения с Россией. Поэтому, проиграл в этой ситуации лишь Китай, - отметил Сариев.

Что касается предостережений США в отношении Ирана на разработку ядерного оружия, то повторения иракской ситуации с поиском "новейшего вооружения", по мнению политолога, здесь точно не будет. Напротив, сейчас у Багдада развязаны руки.

- Но при этом США будут угрожать оружием, и держать в нестабильном состоянии Ближний Восток. То есть, от происходящего выиграли все, кроме Поднебесной, - заключил Марс Сариев.



Мировые аналитики отмечают, что масштабная война на Ближнем Востоке может пагубно сказаться на мировой, и американской экономике, в частности. Вызванное ею повышение цен на нефть неминуемо приведет к глобальной рецессии. И США это прекрасно понимают. Поэтому, вряд ли сами пойду на развязывание неконтролируемого глобального мирового противостояния.