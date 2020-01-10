Интеграция сил. Коллективный Запад в замешательстве, - Сергей Глазьев

00:37 11.01.2020

Буквально за последние недели и даже дни - экспертно-политическое сообщество в Америке и Европе, словно по команде, озаботилось перспективой стратегического партнерства Китая и России. Количество публикаций, посвященных этой теме, растет, словно снежный ком, очень быстро обретая статус главной проблемы современной мировой политики. Возможно, "виной" тому общее ослабление "коллективного Запада" в целом, растущие противоречия между США и ЕС, конфликты внутри НАТО, успех консерваторов и, следовательно, сторонников "брекзита" на парламентских выборах в Соединенном Королевстве. Но главным "триггером", запустившим процесс обсуждения и осознания нового баланса сил на международной арене, стало, на первый взгляд, "чисто экономическое" и не столь уж грандиозное по своему масштабу событие: ввод в действие газопровода "Сила Сибири".



Но на Западе оно было воспринято как "первая ласточка русско-китайской весны", за которой должны последовать разработка и реализация множества других инфраструктурных проектов, все теснее связывающих между собой Россию и Китай. Перспектива создания - не на словах, а на деле - евроазиатского "центра силы" от Калининграда до Шанхая - явно ужаснула всех более-менее адекватных политиков и стратегов "коллективного Запада", заставляя их срочно менять политику по отношению к обеим сторонам "оси Москва - Пекин". Это было очевидно и по антуражу встречи "нормандской четверки" в Париже, и по визиту главы российского МИДа Сергея Лаврова в Вашингтон, и по ходу американо-китайских торговых переговоров.



Уже сегодня нет практически никаких сомнений в том, что именно процесс сопряжения двух интеграционных проектов на территории Евразии: Евроазиатского экономического союза и "Один пояс, один путь" - в ближайшее время станет главной мишенью для информационно-политических и финансово-экономических ударов со стороны "коллективного Запада". Поскольку в данном случае речь идет не просто о смене лидера нового технологического уклада, а о том, что этот лидер - впервые за 500 с лишним лет! - не будет принадлежать к западной, "евроатлантической" цивилизации. Разорвать или хотя бы ослабить стратегическое партнерство России с Китаем будут стараться любой ценой - ведь это вопрос жизни и смерти для западного "лидерства", а следовательно - и для самой западной цивилизации.



Хорошо, что и в Москве, и в Пекине все это прекрасно понимают - и не только на уровне первых лиц. Развитие двустороннего сотрудничества между нашими странами признается и становится все более приоритетным и на уровне руководителей, и на уровне правительственного аппарата, и на региональном уровне, а самое главное - в общественном сознании.



Я вспоминаю, как в начале 2013 года посольство КНР в Москве предложило только что созданному Изборскому клубу, который объединил ряд видных российских ученых и политических деятелей левопатриотической ориентации, посетить Китай для ознакомления с его экономическим и социальным опытом. Первая двухнедельная поездка по пяти ведущим экономическим районам этой страны состоялась в мае 2013 года. Мы были поражены как масштабами роста китайской экономики, так и эффективностью системы управления этой страной, которая обеспечила насыщение китайской экономики денежной массой, низкие процентные ставки по долгосрочным кредитам реальному сектору производства, четкое планирование государственных секторов экономики, а также жесточайшую борьбу против распыления средств и бюрократической коррупции.

Тогда же в Пекине мы встретились с учеными из Института Финансовых Исследований Народного Университета Китая, Международного Института Проблем Управления, с представителями Комитета экономических реформ, Министерства финансов и Центрального Банка Китая, а также с главами провинциальных правительств… С тех пор двусторонние научно-практические семинары по самым актуальным проблемам как внутреннего характера, так и международного сотрудничества стали ежегодными. С нашей стороны в них принимали участие А. Агеев, М. Ершов, А. Нагорный, А. Островский, Ю. Тавровский, М. Хазин и многие другие.



В ноябре 2019 года, в городе Сучжоу, являющемся частью Шанхайской агломерации, прошел уже седьмой такой семинар. Одним из центральных его событий стало выступление доктора Чжоу Ли, одного из ведущих китайских политологов, долгое время возглавлявшего Отдел Пропаганды в ЦК КПК, а ныне занимающего видный пост в аппарате ВСНП КНР. Его взгляды на значение и перспективы российско-китайского стратегического партнерства разделяют в руководстве и государства, и правящей в КНР компартии. Надеюсь, что публикация этого материала, наряду с новой статьей Юрия Тавровского в газете "Завтра", послужит лучшему пониманию позиций руководства КНР в России, а следовательно - дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества между двумя нашими странами.



Сергей Глазьев

10.01.2020