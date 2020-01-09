"Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране", - Yle

00:54 11.01.2020

Американский президент угрожает усилить санкции против Ирана. Еще не ясно, какие именно санкции имеет в виду Дональд Трамп, но многое свидетельствует в пользу того, что он намерен ограничить иранский экспорт нефти. Он уповает на то, что народ Ирана восстанет против аятолл, считает финский политик.

Yle (Финляндия): "Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране"

Убийство Сулеймани и его последствия



Американский президент угрожает усилить санкции в отношении Ирана. Еще не ясно, какие именно санкции имеет в виду Дональд Трамп, но многое свидетельствует в пользу того, что он захочет ограничить иранский экспорт нефти.

Трамп дал понять, что США не будут отвечать на атаку военными методами, а вместо этого пригрозил Ирану новыми санкциями. Также он призвал Россию, Китай, Германию и Великобританию выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Санкции всегда направлены на иранское производство энергии



Политика безопасности и экономика тесно связаны между собой. Александра Пастернак-Джексон (Alexandra Pasternak-Jackson), директор американской торговой палаты Amcham в Хельсинки, говорит, что американские санкции всегда направлены на иранское производство энергии.

"Предыдущие санкции коснулись нефтяных и газовых компаний и тех, кто имел отношение к энергетическому сектору. Это в интересах Америки, и США будут продолжать давить на это".



Yle: Все очень сильно связано с экономикой?

Александра Пастернак-Джексон: Именно. Но речь тут идет не о чем-то одном, а об экономике, безопасности и внешней политике одновременно. И о роли, которую возьмет на себя президент, чтобы защитить США и их союзников.

Россия и Китай в санкциях не заинтересованы

Бывший министр иностранных дел Пэр Стенбэк (Pär Stenbäck) бывал в Иране много раз. Он сомневается, что такие санкции могут быть болезненны для страны. Трамп призывает другие крупные страны присоединиться к ним, но Китай и Россия совсем в этом не заинтересованы.

"Путин и в этом вопросе попытается извлечь выгоду за счет США, тогда как Китай больше всего хочет продолжать импортировать нефть из Ирана, - говорит Пэр Стенбэк. - Так что Китай совершенно не заинтересован в санкциях".



По словам Александры Пастернак-Джексон, мнения по поводу эффективности санкций разнятся.

"Кто-то говорит, что санкции нужно вводить как можно скорее, другие же считают, что они совсем не так эффективны, как хотелось бы Белому дому".

Трамп надеется, что санкции приведут к восстанию

По мнению Пэра Стенбэка, Трамп пытается поставить Иран на колени, создавая как можно больше помех для продажи нефти из Персидского залива. Трамп полагает, что санкции могут привести к тому, что народ восстанет против аятолл в Тегеране.



"С этой точки зрения Трамп действует очень нелогично. Убийство иранского генерала сплотило иранский народ и укрепило позиции аятолл. На выборах в феврале авторитарные кандидаты победят из-за падения популярности либералов", - предсказывает Стенбэк.

Нынешний конфликт между Ираном и США во многом касается внутренней политики обеих стран. Обе стороны хотят подстегнуть свою популярность внутри страны, и прямо сейчас складывается впечатление, что конфронтация постепенно сходит на нет.



"Говорят, что президент Трамп предпринимает то одно, то другое, чтобы посмотреть, какая тактика окажется эффективной. С этими ситуациями он справится, просто отстранившись, а вовсе не прибегая к жестким методам, как грозится", - считает Пэр Стенбэк.



9.01.2020



Маркус Экхольм (Markus Ekholm)

Yle, Финляндия

Оригинал публикации: "Trump vill stoppa persisk olja och skapa uppror i Teheran"