 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.01.2020
00:54  "Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране", - Yle
00:06  Иран - США: пожалуйте в эпоху легальных политических убийств… , - А.Ганжа
Пятница, 10.01.2020
20:59  Ирано-американский конфликт. Выгоды трех держав, нефть и третья мировая, - "ВБ"
20:50  ДипРжака. Два пьяных казахстанских студента МГИМО избили в мос-ресторане сына юмориста Жванецкого
19:09  Самые бойкие кыр-баб-депутатки Кодуранова и Карамушкина признаны вменяемыми по итогам псих-экспертизы. Не кусаются..
16:28  Пока Гульнара К. гниет в Таштюрьме ее сестренка Лола фестивалит в Голливуде, - "КП"
16:26  Третья мировая откладывается: В конфликте США и Ирана больше угроз, чем реальных действий, - В.Сокирко

16:24  Трамп знает, как осчастливить КНР в 2020 году, - Минскин Пай
16:23  Г.Каримова и УзбПравосудие: преступление и наказание, - Б.Мусаев
16:22  Багдаду неспокойно: перерастет ли конфликт Ирана и США в прокси-войну
16:20  "Суперграчи" прилетят: новейшие штурмовики поступят на базу в Киргизии
16:14  "Не надо путать свой карман с государственным" - каз-вице-премьер Сапарбаев о времени и о себе
16:12  Миражи демократии в Афганистане, - С.Кожемякин
15:32  Блэкаут в Нур-Султане: расследование завершено, под подозрением шесть должностных лиц
15:30  Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях
15:07  Киргизия обвинила Казахстан в нарушении норм ЕАЭС. Опять - фура-коллапс на границе
14:48  Ушел в отставку глава Минводэнерго Афганистана Мохаммад Гуль Хульми. Захворал
14:46  Чем грозит Афганистану гибель Сулеймани, - И.Субботин
14:06  КазМинсельхоз выдал миллионные премии своим тип-топ-чиновницам. "Это нормально"...
14:00  Дело бывших вице-министров энергетики Казахстана приняло неожиданный оборот. Пошли в отказ
12:39  CNN: Украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами российского производства. Почему не тремя?
12:33  В Тадже вступил в силу новый особо лютый закон "О противодействии экстремизму"
12:30  Латвия сняла территориальные претензии к России. Можно спать спокойно...
12:27  Обыск в администрации президента Южной Кореи. Кто крышевал господина Хо?
12:24  The Hill: США укрепляют долгосрочную зависимость Ирака от Ирана
12:00  Дильер Хакимов стал главой миссии Узбекистана при НАТО
11:08  КазРасКадраш. Идеолог Маулен и обиженный Тас, - Д.Ашимбаев
11:02  Жака-Орук. Опять камнеметный инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста МИД Киргизии
10:32  Бишкек. Задержан за взятку глава информцентра Госслужбы миграции Толонов (брат кырдепутата)
10:19  Горит ухтинский нефтепровод "Лукойла". Сколько можно тырить и "экономить"?
10:00  В Великобритании произошел "Мегсит". Принц Гарри и принцесса полукровка бросают бабу Лизу
09:59  Афганская УНБ по ошибке ликвидировала видного моджахеда Сатара, оказавшегося, по совместительству доверенным лицом президента Гани
09:57  Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии. Шли бы вы...
08:54  Boeing в Иране был сбит ракетой - канадский премьер Трюдо
08:53  Выборы на Тайване не сулят Пекину ничего хорошего, - В.Скосырев
07:16  Bloomberg: какие опасности ждут Турцию в Ливии?
06:51  Путин и Эрдоган поставили войну в Ливии на паузу, - Р.Мустафин
01:32  Аятоллы и Трамп. Кто кому утер нос? - А.Иванов
00:11  Обнародована сумма Большого Узбеко-японского уранового контракта - $1 лярд!
Четверг, 09.01.2020
23:21  Хаджимба передумал (кто ему позвонил?) уходить в отставку и грозит ввести ЧП в Абхазии
22:08  Эмиль Гимранов утвержден главой UZINFOCOM
22:06  Ташкент. Экс-дипломат Кадыр Юсупов осужден на 5,5 лет
22:00  Парламент Абхазии отправил в отставку президента Хаджимбу
21:17  Почему и как Пекин дистанцируется от ирано-американского противостояния, - В.Павленко
21:13  Иран и США: много шума и... ничего, - А.Леонков
20:39  В Стамбуле Эрдоган и Путин ведут себя как слаженная пара, - Libеration
20:25  Обвиненная в коррупции Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ. Дарига, Динара - добро пожаловать!
20:22  Амер-спецы уверяют, что украинский Boeing был сбит Ираном российской ракетой "Тор"
20:17  Иранские муллы трусливо похоронили своего "мученика" и притихли, - Le Monde
18:12  Герой Касем и убийца Дональд, - Шамиль Султанов
17:37  Протестующие в Абхазии захватили президентский дворец. Даешь "мандариновую революцию"!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране", - Yle
00:54 11.01.2020

Американский президент угрожает усилить санкции против Ирана. Еще не ясно, какие именно санкции имеет в виду Дональд Трамп, но многое свидетельствует в пользу того, что он намерен ограничить иранский экспорт нефти. Он уповает на то, что народ Ирана восстанет против аятолл, считает финский политик.
Yle (Финляндия): "Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране"
Убийство Сулеймани и его последствия

Американский президент угрожает усилить санкции в отношении Ирана. Еще не ясно, какие именно санкции имеет в виду Дональд Трамп, но многое свидетельствует в пользу того, что он захочет ограничить иранский экспорт нефти.
Трамп дал понять, что США не будут отвечать на атаку военными методами, а вместо этого пригрозил Ирану новыми санкциями. Также он призвал Россию, Китай, Германию и Великобританию выйти из ядерного соглашения с Ираном.
Санкции всегда направлены на иранское производство энергии

Политика безопасности и экономика тесно связаны между собой. Александра Пастернак-Джексон (Alexandra Pasternak-Jackson), директор американской торговой палаты Amcham в Хельсинки, говорит, что американские санкции всегда направлены на иранское производство энергии.
"Предыдущие санкции коснулись нефтяных и газовых компаний и тех, кто имел отношение к энергетическому сектору. Это в интересах Америки, и США будут продолжать давить на это".

Yle: Все очень сильно связано с экономикой?
Александра Пастернак-Джексон: Именно. Но речь тут идет не о чем-то одном, а об экономике, безопасности и внешней политике одновременно. И о роли, которую возьмет на себя президент, чтобы защитить США и их союзников.
Россия и Китай в санкциях не заинтересованы
Бывший министр иностранных дел Пэр Стенбэк (Pär Stenbäck) бывал в Иране много раз. Он сомневается, что такие санкции могут быть болезненны для страны. Трамп призывает другие крупные страны присоединиться к ним, но Китай и Россия совсем в этом не заинтересованы.
"Путин и в этом вопросе попытается извлечь выгоду за счет США, тогда как Китай больше всего хочет продолжать импортировать нефть из Ирана, - говорит Пэр Стенбэк. - Так что Китай совершенно не заинтересован в санкциях".

По словам Александры Пастернак-Джексон, мнения по поводу эффективности санкций разнятся.
"Кто-то говорит, что санкции нужно вводить как можно скорее, другие же считают, что они совсем не так эффективны, как хотелось бы Белому дому".
Трамп надеется, что санкции приведут к восстанию
По мнению Пэра Стенбэка, Трамп пытается поставить Иран на колени, создавая как можно больше помех для продажи нефти из Персидского залива. Трамп полагает, что санкции могут привести к тому, что народ восстанет против аятолл в Тегеране.

"С этой точки зрения Трамп действует очень нелогично. Убийство иранского генерала сплотило иранский народ и укрепило позиции аятолл. На выборах в феврале авторитарные кандидаты победят из-за падения популярности либералов", - предсказывает Стенбэк.
Нынешний конфликт между Ираном и США во многом касается внутренней политики обеих стран. Обе стороны хотят подстегнуть свою популярность внутри страны, и прямо сейчас складывается впечатление, что конфронтация постепенно сходит на нет.

"Говорят, что президент Трамп предпринимает то одно, то другое, чтобы посмотреть, какая тактика окажется эффективной. С этими ситуациями он справится, просто отстранившись, а вовсе не прибегая к жестким методам, как грозится", - считает Пэр Стенбэк.

9.01.2020

Маркус Экхольм (Markus Ekholm)
Yle, Финляндия
Оригинал публикации: "Trump vill stoppa persisk olja och skapa uppror i Teheran"

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578693240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится
- 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь действует в аэропортах шести городов Казахстана
- Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования"
- Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя ВЕЭС Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза​
- Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди
- В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет
- Самый молодой оказался самым опытным
- Как развалились отрасли в СССР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  