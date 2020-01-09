 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.01.2020
02:02  Бутефлика уходит, Алжир возвращается, - А.Шпунт
00:54  "Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране", - Yle
00:37  Интеграция сил. Коллективный Запад в замешательстве, - Сергей Глазьев
00:06  Иран - США: пожалуйте в эпоху легальных политических убийств… , - А.Ганжа
Пятница, 10.01.2020
20:59  Ирано-американский конфликт. Выгоды трех держав, нефть и третья мировая, - "ВБ"
20:50  ДипРжака. Два пьяных казахстанских студента МГИМО избили в мос-ресторане сына юмориста Жванецкого
19:09  Самые бойкие кыр-баб-депутатки Кодуранова и Карамушкина признаны вменяемыми по итогам псих-экспертизы. Не кусаются..

16:28  Пока Гульнара К. гниет в Таштюрьме ее сестренка Лола фестивалит в Голливуде, - "КП"
16:26  Третья мировая откладывается: В конфликте США и Ирана больше угроз, чем реальных действий, - В.Сокирко
16:24  Трамп знает, как осчастливить КНР в 2020 году, - Минскин Пай
16:23  Г.Каримова и УзбПравосудие: преступление и наказание, - Б.Мусаев
16:22  Багдаду неспокойно: перерастет ли конфликт Ирана и США в прокси-войну
16:20  "Суперграчи" прилетят: новейшие штурмовики поступят на базу в Киргизии
16:14  "Не надо путать свой карман с государственным" - каз-вице-премьер Сапарбаев о времени и о себе
16:12  Миражи демократии в Афганистане, - С.Кожемякин
15:32  Блэкаут в Нур-Султане: расследование завершено, под подозрением шесть должностных лиц
15:30  Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях
15:07  Киргизия обвинила Казахстан в нарушении норм ЕАЭС. Опять - фура-коллапс на границе
14:48  Ушел в отставку глава Минводэнерго Афганистана Мохаммад Гуль Хульми. Захворал
14:46  Чем грозит Афганистану гибель Сулеймани, - И.Субботин
14:06  КазМинсельхоз выдал миллионные премии своим тип-топ-чиновницам. "Это нормально"...
14:00  Дело бывших вице-министров энергетики Казахстана приняло неожиданный оборот. Пошли в отказ
12:39  CNN: Украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами российского производства. Почему не тремя?
12:33  В Тадже вступил в силу новый особо лютый закон "О противодействии экстремизму"
12:30  Латвия сняла территориальные претензии к России. Можно спать спокойно...
12:27  Обыск в администрации президента Южной Кореи. Кто крышевал господина Хо?
12:24  The Hill: США укрепляют долгосрочную зависимость Ирака от Ирана
12:00  Дильер Хакимов стал главой миссии Узбекистана при НАТО
11:08  КазРасКадраш. Идеолог Маулен и обиженный Тас, - Д.Ашимбаев
11:02  Жака-Орук. Опять камнеметный инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста МИД Киргизии
10:32  Бишкек. Задержан за взятку глава информцентра Госслужбы миграции Толонов (брат кырдепутата)
10:19  Горит ухтинский нефтепровод "Лукойла". Сколько можно тырить и "экономить"?
10:00  В Великобритании произошел "Мегсит". Принц Гарри и принцесса полукровка бросают бабу Лизу
09:59  Афганская УНБ по ошибке ликвидировала видного моджахеда Сатара, оказавшегося, по совместительству доверенным лицом президента Гани
09:57  Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии. Шли бы вы...
08:54  Boeing в Иране был сбит ракетой - канадский премьер Трюдо
08:53  Выборы на Тайване не сулят Пекину ничего хорошего, - В.Скосырев
07:16  Bloomberg: какие опасности ждут Турцию в Ливии?
06:51  Путин и Эрдоган поставили войну в Ливии на паузу, - Р.Мустафин
01:32  Аятоллы и Трамп. Кто кому утер нос? - А.Иванов
00:11  Обнародована сумма Большого Узбеко-японского уранового контракта - $1 лярд!
Четверг, 09.01.2020
23:21  Хаджимба передумал (кто ему позвонил?) уходить в отставку и грозит ввести ЧП в Абхазии
22:08  Эмиль Гимранов утвержден главой UZINFOCOM
22:06  Ташкент. Экс-дипломат Кадыр Юсупов осужден на 5,5 лет
22:00  Парламент Абхазии отправил в отставку президента Хаджимбу
21:17  Почему и как Пекин дистанцируется от ирано-американского противостояния, - В.Павленко
21:13  Иран и США: много шума и... ничего, - А.Леонков
20:39  В Стамбуле Эрдоган и Путин ведут себя как слаженная пара, - Libеration
20:25  Обвиненная в коррупции Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ. Дарига, Динара - добро пожаловать!
20:22  Амер-спецы уверяют, что украинский Boeing был сбит Ираном российской ракетой "Тор"
20:17  Иранские муллы трусливо похоронили своего "мученика" и притихли, - Le Monde
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бутефлика уходит, Алжир возвращается, - А.Шпунт
02:02 11.01.2020

Бутефлика уходит, Алжир возвращается

Почему именно игра вокруг Алжира – его роли, места, позиции нового руководства - станет главным игровым полем противостояния великих держав в Африке в ближайшее время. Было бы наивно предполагать, что сами алжирские элиты не понимают этого факта и согласятся с ролью игровой площадки для супертяжеловесов, не попытавшись сделать в этой игре собственные ходы.

АЛЕКСАНДР ШПУНТ

После многих лет отсутствия на поле большой североафриканской политики - сперва из-за плохого состояния здоровья бывшего президента Абдельазиза Бутефлики, затем из-за очевидно затянувшегося процесса политического транзита власти - новый режим Алжира, похоже, полон решимости играть активную роль (читай - урвать свой куш) в ситуации вокруг ливийского конфликта. За один день, 6 января, Алжир посетили премьер-министр ливийского правительства национального согласия (ПНА) Файез ас-Сарраджи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, и в этот же день у президента Алжира Абдельмаджида Теббоуна состоялся телефонный разговор с Ангелой Меркель, в ходе которого канцлер Германии пригласила президента Теббуна принять участие в предстоящей берлинской конференции по Ливии, дата которой еще не определена.

Одновременное присутствие в Алжире главы правительства национального согласия, одной из сторон противостояния в Ливии, и министра иностранных дел Турции, главного политического - а теперь и военного - спонсора именно этой стороны, разумеется, не случайно. А вот выбор места для такой встречи точно иллюстрирует дипломатические успехи, достигнутые новым президентом Алжира Абдельмаджидом Теббоуном за весьма короткий срок. Ведь, право же, ас-Саррадж и Чавушоглу в посреднике при разговоре точно не нуждаются.

Настаивая на принципе "нейтралитета" во внутриливийском противостоянии, недавно избранный алжирский президент сделал вопрос о Ливии приоритетом внешней политики уже с момента своей инаугурации. 18 декабря он заявил: "Алжир является первой страной, которая пострадала от нестабильности в Ливии, и мы никогда не допустим, чтобы нас исключили из ливийского мирного процесса".

Однако заявить о нейтралитете и суметь выдержать эту линию в битве великих держав вокруг ливийского пирога - совсем не одно и то же.

Алжир категорически против будущего развертывания турецких сил в Ливии, которое он рассматривает как угрозу, равную угрозе, которую, с точки зрения алжирского руководства, представляет фельдмаршал Халифа Хафтар и которая может ухудшить и без того взрывоопасную ситуацию в Северной Африке и Сахеле. Наземные войска Турции в регионе - последнее, что нужно новому алжирскому руководству, претендующему на роль регионального тяжеловеса в окружении либо слабых, либо небольших, либо охваченных войной соседей по макрорегиону.

26 декабря Алжирский совет высокого уровня безопасности под председательством президента Алжира поставил задачу принять меры "для защиты наших границ [что вполне ожидаемо] и возрождения роли Алжира на мировой арене, особенно в отношении Ливии и Мали и, в более широком смысле, Сахеля, Сахарского региона и Африки в целом [что стало для аналитиков неожиданностью]", - говорится в пресс-релизе администрации президента Теббоуна.

Резкая активизация челночной дипломатии алжирского министра иностранных дел Сабри Букадума, за один месяц проведшего переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и последовательно со своими коллегами из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Мали, Нигера, Чада и Франции, дополняет личные шаги президента Абдельмаджида Теббоуна и подчеркивает - Алжир не собирается ограничиваться ролью обеспокоенного соседа Ливии в большой североафриканской игре.

Да, стремление Алжира положить конец ливийскому конфликту частично связано с непомерной суммой денег, которую он платит за охрану своей границы с Ливией протяженностью около 1000 километров, - эксперты оценивают стоимость пограничных мероприятий в $500 млн в год - но для охраны границ не требуется той большой военно-дипломатической игры, которую уже два месяца ведет Абдельмаджид Теббоун. Более того, становится все более очевидно, что маска соседа, обеспокоенного только спокойствием на собственной границе, - это часть игры нового алжирского руководства, стремящегося усыпить бдительность супертяжеловесов североафриканской игры - Турции, России, Китая, США, Франции, Германии и Саудовской Аравии - и не дать им до поры усмотреть в шагах новой алжирской администрации претензии на доминирующую роль среди стран региона.

И не только дипломатических шагах. Пока что не проявили себя в полной мере позиция и региональные амбиции алжирских военных. В самом конце декабря, менее двух недель назад, временный начальник штаба армии Алжира Саид Ченгриха заявил, что страна столкнулась с "опасным заговором", направленным на подрыв государства. Столкнулась - но преодолела. Заговор был направлен против конституционных институтов и подтолкнул Алжир к "хаосу и насилию", продолжил генерал Ченгриха в кратком обращении. "Высшее военное командование осознало опасность заговора и смогло мудро и терпеливо руководить страной, наблюдая и охраняя мирные митинги без единой капли крови", - добавил он. Именно военные, по его словам, позволили государственным учреждениям выполнять свои обязанности в условиях неспокойной ситуации в стране, противостоя всем попыткам, направленным на подрыв национального единства. Генерал Саид Ченгриха подчеркнул, что вооруженным силам и силам безопасности удалось обеспечить свободные и прозрачные президентские выборы. "Мы останемся на службе у нации, и мы не будем отказываться от наших конституционных обязательств, независимо от проблем… Мы будем противостоять любому, кто пытается нанести ущерб нашему национальному суверенитету", - добавил он со ссылкой на события в соседней Ливии.

Высказывания нового руководителя алжирской армии тесно перекликаются с высказываниями Гайда Салаха, который до самой своей смерти 23 декабря держал бразды правления в Алжире после того, как именно он убедил (многие говорят - заставил) уже бывшего президента Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку в апреле. Перед этим алжирцы месяцами протестовали против правящей элиты страны, государство балансировало на грани очередной для региона разрушительной "арабской весны". Гайд Салах не пытался подавить мирные протесты, но многие демонстранты видели в нем главное препятствие на своем пути. Он настаивал на выборах, чтобы заменить Бутефлику, и форсировал голосование, которое протестующие впоследствии расценили как ширму, поскольку реальная власть, на их взгляд, оказалась у армии.

Впрочем, реальность оказалась сложнее. Новая алжирская администрация - вовсе не военная власть, переодевшаяся в гражданское платье, как в сегодняшнем Египте, а сплав военной и цивильной бюрократии, выкованной десятилетиями правления Абдельазиза Бутефлики. Генерал Саид Ченгриха, как и Гайд Салах, как и большинство других правителей Алжира с момента обретения независимости и до сегодняшнего дня, - ветеран партизанской войны против французского правления. И даже молодое поколение алжирской элиты предпочло встроиться в эту устойчивую, гарантирующую личные бонусы систему, а не воевать с ней, пытаясь построить на руинах свою собственную новую бюрократию. Так что нет никаких признаков, чти интересы президента Абдельмаджида Теббоуна и командующего Саида Ченгрихи войдут в противоречия - скорее наоборот, мы увидим в ближайшее время редкий для региона пример скоординированной игры военных и гражданской элиты.

Мы первыми рассказали читателям в России, почему именно игра вокруг Алжира - его роли, места, позиции нового руководства - станет главным игровым полем противостояния великих держав в Африке в ближайшее время. Было бы наивно предполагать, что сами алжирские элиты не понимают этого факта и согласятся с ролью игровой площадки для супертяжеловесов, не попытавшись сделать в этой игре собственные ходы.

Аналитическое бюро "RE:Ports"

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578697320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится
- 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь действует в аэропортах шести городов Казахстана
- Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования"
- Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя ВЕЭС Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза​
- Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди
- В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет
- Самый молодой оказался самым опытным
- Как развалились отрасли в СССР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  