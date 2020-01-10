Иран признал, что случайно сбил украинский Боинг

09:47 11.01.2020

Армия приняла его за враждебную цель



Иран заявил, что случайно сбил украинский лайнер на этой неделе, приняв его за враждебную цель, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.



Самолет пролетел рядом с военным местом Исламского революционного гвардейского корпуса, заявили официальные представители армии.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф принес извинения семьям погибших.



Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе, - заявил министр.



Украинский Боинг 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета из Тегерана. Никто из 176 пассажиров на борту самолета не выжил.



Еще в пятницу Иран отрицал, что выпустил ракету по самолету, и обвинил западные правительства в "психологической войне".