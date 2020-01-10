"Турецкий поток" может стать для Кремля позором, - "СП"

09:56 11.01.2020 "Турецкий поток" может стать для Кремля русским позором

Политические провалы власти приносят России убытки на газовом фронте



Сергей Аксенов



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Леонид Крутаков



Сергей Пикин



Западная часть Турции (от Босфора) 9 января перешла на снабжение российским газом напрямую из газопровода "Турецкий поток". Это случилось спустя сутки после помпезной церемонии открытия, в ходе которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, а также премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич повернули символический вентиль.



Наш новый союзник - президент Турции торжествует. Запуск проекта стал моментом его триумфа. Он позаботился о своей стране: обеспечил ей поставки топлива по более надежному (прямому) маршруту, независимому от потенциально капризных восточноевропейских стран, а также доходы от предстоящего транзита российского газа в южные регионы Европы.



А вот выгоды России после подписания "Газпромом" без преувеличения кабального контракта с Украиной выглядят спорно. Ради чего на строительство "Турецкого потока" были потрачены немалые средства? Ведь "нагнуть" Киев, заполучив новый маршрут, Москва все равно не смогла. На берегах Днепра потирают руки и называют новый контракт самым выгодным за всю историю.



Складывается впечатление, что российские чиновники, действуя более-менее напористо в международном бизнесе, совершенно беспомощны в политических вопросах. И этот проигрыш на политическом уровне в результате обнуляет, обесценивает все их возможные бизнес-достижения. А платят за их промахи и просчеты и без того небогатые простые россияне. Которые в большинстве своем и газа не получат. А богатеть будет только верхушка "Газпрома".



Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в строительстве "Турецкого потока" видит больше плюсов, чем минусов.



- Во-первых, "Турецкий поток", в отличие от "Северного потока-2", был построен в планируемые сроки, без задержек. А во-вторых, его все-таки надо рассматривать как две отдельные нитки. Одна - исключительно на рынок Турции, другая в южную Европу.

Задача первой нитки - обеспечить потребности растущей экономики Турции. Анкара, кстати, активно задействует и другие направления. Туда с введением в строй газопровода ТANAP идет азербайджанский газ, и на Ближнем Востоке они газ покупают и СПГ тоже. Турция превращается в серьезный газовый хаб. Имея разные варианты различных поставок газа, турки, конечно, активно торгуются по цене. У нас были споры и раньше, и будут впредь, несмотря на введение "Турецкого потока". Как нормальные восточные торговцы, они сталкивают конкурентов, получая лучшую цену.



Что касается второй нитки, то она еще не достроена. Это один из альтернативных путей доставки газа в Европу, наряду с северными маршрутами и Украиной. Объем прокачки южного пути скромнее, так как рынок южной Европы меньше, чем центральной. Так что у этих двух ниток "Турецкого потока" разные задачи.



"СП": - А нет ли опасности иметь дело с Турцией? Мы же с ней традиционно "в контрах"? Однажды Анкара может повести себя как Украина…



- Политически Россия с Турцией давно уже не "в контрах". У нас близкая позиция по Сирии, по Ирану… А все возникающие между нами экономические вопросы, споры, обсуждаются в конкурентном поле. Что помидоры, что газ. Обратите внимание, как активно мы спорим по разным вопросам, в том числе нефтегазовым, с той же Белоруссией. Хотя роднее ее у нас кажется нет. Прагматика чистой воды. Две соседние экономики, тем более имеющие общие рынки, всегда конкурируют между собой. Это нормально.

А вот доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что в ближайшие годы "Турецкий поток" свою задачу, ради которой он строился, не выполнит. И в этом отчасти виновато политическое руководство страны.



- Если оценивать "Турецкий поток" сам по себе, изолировано, то конечно, это достижение. Молодцы, что построили. Это высокотехнологичная, сложная конструкция, которую удалось построить быстро, ударными темпами. Но, тут возникает вопрос последующей коммерческой и финансовой эффективности…



Во время последней связи пилотов украинского самолета, который разбился в Иране, с диспетчерами полет проходил штатно. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.



"СП": - А что с ней не так?



- На ближайшие пять лет этот проект, конечно, не перспективный. Хотя задумывался как перспективный и супервыгодный. Все поменялось после заключения контракта на украинский транзит, на который "прогнули" Россию путем угроз со стороны США и уговоров со стороны Франции и Германии в нормандском формате, когда Путину пообещали достроить "Северный поток-2" в любом случае. Вот и с "Турецким потоком" та же история.



"СП": - Можно чуть подробнее?



- Сербия построила продолжение "Турецкого потока". Она хочет увеличить свои подземные хранилища с 750 млн до 2 млрд кубометров. Это должно превратить Сербию в базовый хаб. Предполагалось, что Сербия и Германия станут газовыми хабами, которые обходили бы Украину, за которую "рубились" США, с юга и севера, со стороны Черного и Балтийского морей, превращая ее в пустышку.

Теперь сложно понять, как это будет, потому что Болгария обещает достроить свой участок "Турецкого потока" только к концу этого года. Только после этого 15 млрд кубометров газа ежегодно пойдут в Сербию, Венгрию, Румынию, Молдавию, Словению, Австрию. То есть в южную Европу и на Балканы. Пока же газ по "Турецкому потоку" может поставляться лишь в Болгарию, Грецию и Северную Македонию.



Таким образом, нынешним объемом поставок "Турецкий поток" может быть загружен в лучшем случае наполовину - до 7 млрд кубометров, а в реальности на одну треть. Очевидно, что такая загрузка трубы с учетом затрат на строительство будет приносить только убытки.



"СП": - А как все хорошо начиналось. В "Газпроме" потирали руки, подсчитывая прибыли…

- Мало того, согласившись с решением Стокгольмского арбитража и выплатив Киеву 2,9 млрд долларов, "Газпром" таким образом аннулировал принцип "бери и плати" и использовал в новом контракте принцип "качай и плати". Согласно этому принципу, Россия не имеет право снижать законтрактованные с Украиной объемы прокачки. Это 65 млрд кубов в этом году и по 40 кубов в последующие четыре года.

И с этим ничего нельзя сделать. Только что мы видели, как в начале года резко упали объемы прокачки через Украину, но при этом "Газпром" по предоплате должен оплачивать полный объем якобы прокачанного газа. Так прописано в контракте. "Газпром" сам с этим согласился, а значит будет платить.



Более того, возникает судебный прецедент, признанный "Газпромом". Если завтра, упадет потребление газа в Европе, например, из-за теплой зимы, или они нарастят поставки СПГ (НОВАТЭК же увеличивает свои поставки туда), то "Газпром" все равно не сможет снизить транзит. Он будет вынужден или закачивать газ в подземные хранилища (чего хочет, кстати, Украина, предлагая свои) или не прокачивать газ, но при этом платить за прокачку.

То есть в контракте гарантия для поставщика газа убрана, а для транзитера и покупателя оставлена. Таких контрактов с односторонними гарантиями быть не должно. Из-за этого нам будут диктовать условия. Подписав контракт с Украиной на пять лет, мы отодвинули реальный запуск "Турецкого потока". Хотя официальный запуск прошел, сказаны правильные слова Путина и Эрдогана о сотрудничестве, о том, что мы теперь инфраструктурно связаны и у нас есть общий интерес.



Турция ведь тоже заинтересована в полной прокачке и получении транзитных платежей - это доходы ее бюджета. Заинтересована в этом и Сербия, и вся южная Европа. Цена газа, полученного через "Турецкий поток" будет ниже, чем через Украину. Неслучайно Болгария не достроив "Турецкий поток" и не пустив его в Сербию, свою внутреннюю инфраструктуру для приема газа через него подготовила. Потому что они будут сильно на этом экономить. Речь идет о 40 млн долларов в год, что для такой небольшой страны существенно.



"СП": - То есть "Турецкий поток" следует оценивать не отдельно, не сам по себе, а в комплексе с другими возможностями "Газпрома"?



- У нас оказались избыточные мощности для транспортировки газа по отношению к европейскому рынку сбыта. К сожалению, сдав украинское направление, мы дали Киеву колоссальные возможности для спекуляции. Украина получила сейчас огромные монопольные преимущества даже перед остальными транзитерами. Потому что в контрактах с ними еще сохраняется прежний принцип "бери и плати". Например, Польша не может не брать русский газ, но при этом требовать от нас плату за прокачку, а Украина может.



Но польский контракт закончится в 2022 году. Думаю, они отработают ситуацию по украинскому сценарию. Пробьют такой же вариант. Только через пять лет можно будет что-то переломить. Но за это время, боюсь, слишком многое случится. В период с 2020 по 2025 год у нас заканчивается целый ряд соглашений на транзит (за исключением Германии, где контракт до 2031 года). И все эти страны наверняка будут пытаться заключить новые контракты по украинскому варианту. Мы создали очень опасный тяжелый прецедент сами для себя.



"СП": - Как же наши чиновники такое допустили?! Американцев испугались?



- Не думаю, что дело тут в угрозах со стороны США. Скорее всего дело в гарантиях, полученных от Германии и Франции, что все будет нормально. Не знаю, почему мы поверили в эти гарантии. Тот чудовищный контракт, который был заключен с Украиной, может объясняться разве что спешкой. Видимо, после нормандской встречи был дан приказ срочно заключить соглашение. Но здесь "Газпром" должен был доложить президенту о возможных последствиях этого шага. Нужно было понять уравновешиваются ли эти последствия гарантиями Парижа и Берлина.



Мы видим, что эти гарантии не сработали. Также как и в случае с Майданом, где были даны гарантии сохранения у власти Януковича. Европейцы наплевали на свои гарантии и тогда и сейчас. В таких глобальных вопросах рассчитывать, что кто-то будет биться за твои интересы до конца, наивно. Если мы не будем за них драться, то кто же? Помните, как Лукашенко назвал Крым российским на том основании, что Украина за него не боролась до конца. И здесь он прав.



"СП": - Получается, тут вина не только и не столько



"Газпрома", сколько политического руководства России. Они же в очередной раз поверили немцам и французам…

- Конечно, политический уровень был задействован. Другое дело, что "Газпром" был обязан не брать под козырек, а разъяснить последствия принимаемых решений. Это, кстати, относится и к "Северному потоку-2", когда он будет достроен. Он ведь тоже не сможет работать на полную мощность. Теперь даже морская часть подпадает под третий энергопакет и директиву об ограничении ЕС. Она вступает в силу в мае, но очевидно, что газопровод до мая достроить не успеют.



А это значит, что России придется создавать второго поставщика газа в Европу. Конкурента "Газпрома", который будет заполнять вторую часть трубы: и "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Но потребление Европой газа не вырастет, оно останется прежним. Значит мы сами, своими руками, создадим себе конкурента. Реализации этого сценария от нас добивались давно. Как изначально расчленили нефтяную отрасль, также пытаются расчленить газовую.



Цель этого всего - уничтожить наш концерн, чтобы он не мог диктовать свои условия. Хотя Германия никогда свой "Рургаз" не продаст и не расчленит, потому что он даже не системообразующее, а государствообразущее предприятие.

Нам придется что-то решать с этим со всем, если мы хотим хотя бы коммерчески отбить ситуацию. Есть еще вариант задействовать Северный морской путь. НОВАТЭК наращивает добычу бешенными темпами. Куда он будет его гнать? Если будет гнать в Европу, то станет сбивать цену, ломать экономику и "Газпрому" и России, потому что они оба налогоплательщики. Причем, "Газпром" в отличии от освобожденного от налогов НОВАТЭКа свои налоги платит.

В общем, там рисуется чудовищная картина из-за одной ошибки на украинском направлении - пагубного и никчемного украинского контракта. Можно было продлить контракт только на год. А если бы Киев отказался, можно было бы остановить поставки, как мы это уже делали дважды в истории. Нужно было создать ситуацию форс-мажора и заставить Европу надавить на Украину. Но мы же не сделали ни того, ни другого. Подняли руки и все сдали.

"СП": - Может не зря Меркель присылает Путину немецкого пива, в чем он сам признавался? Доверие, выработанное годами, сработало - президент РФ в очередной раз поверил фрау…



- Германия фактически подставила Россию, пообещав, что "Северный поток-2" будет достроен. Теперь можно сколько угодно ссылаться на Трампа, но где обещанное? Германия должна выполнить свои обязательства и попасть под санкции США. Тогда ситуация будет выглядеть по-другому. А так свалили все на Россию, сделали ее виноватой, да еще и обвинили в том, что она газ использует как политическое оружие. Хотя комбинация вокруг "Газпрома" и России было абсолютно политическая. Против нас играла вся политика Запада, и нас же в итоге сделали козлами отпущения. Источник - svpressa.ru

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