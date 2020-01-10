Сирия спасена. Кто теперь спасет Ирак от развала? - Ст.Тарасов

10:00 11.01.2020

Американцы разрушили политические основы Ирака, передав эстафету тем, кто теперь разваливает страну. Схватка между США и Ираном в Ираке не дает оснований для оптимистических прогнозов.



Станислав Тарасов, 11 января 2020,



Пока многие эксперты предпринимают попытки разгадать, почему иранские ракеты, запущенные по американским базам в Ираке в тот момент, когда напряженность достигла таких серьезных масштабов, вроде бы трансформировали состояние войны в атмосферу мира, главный эпицентр противостояния на Ближнем Востоке перемещается в сторону Багдада. В этой стране сформировались реальные предпосылки для окончательной децентрализации, развала его на несколько центров, объединенных на основе религиозной общности, экономических интересов и родоплеменных связей. Создается новая ближневосточная геополитическая мозаика, которая пока еще прикрывается определенными ходами Вашингтона и Багдада.



Состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Майка Помпео с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Абдул Махди, в ходе которого Махди потребовал от США прислать делегацию для проработки вопроса вывода войск коалиции с территории страны. Напомним, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. США ответили отказом. Госдепартамент заявил, что "на данный момент любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как обновить наше стратегическое партнерство - не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке". Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу. Последний аргумент очень слабый, так как Ирак в ответ может выставить США счет за последствия вооруженного вторжения в 2003 году, разрушение инфраструктуры и миллионы уничтоженных людей.



Но вопрос сейчас находится в иной плоскости. Дело в том, что нахождение войск коалиции в Ираке регулируется специальным законом, который может быть отменен только принятием другого закона. При этом у США будет год на вывод своих военных после получения письменного уведомления от иракской стороны о денонсации двустороннего соглашения. Такого закона пока нет. Более того, в голосовании в иракском парламенте не приняли участие суннитские и курдские фракции, что позволяет американцам заявлять о неправомочности принятого решения. Тем не менее, это серьезный удар по политическому престижу США в регионе: их изгнания из Ирака требуют те шиитские силы, которые они сами привели к власти в Багдаде после войны 2003 года и которые сейчас имеют большинство в парламенте. И, как это ни странно, отстраненные от власти в Ираке сунниты оказываются сейчас вместе с курдами на стороне США. Представитель Демократической партии Иракского Курдистана (ДПК) в России Хошави Бабакр в этой связи заявил, что с одной стороны, "Багдад протестует против использования иракской территории для американо-иранской войны". С другой, отметил, что "борьба между Ираном и США ведет к дальнейшему расколу между шиитами, суннитами и курдами в Ираке, которые заняли разные стороны в этом конфликте", что "разделит Ирак на шиитскую, суннитскую и курдскую части".



По его словам, "края этого раскола уже очевидны невооруженным глазом, становится все труднее управлять целым Ираком". Тем более что США выводят свои силы из шиитской части, где им находиться небезопасно. Что касается курдов, то "им надоело ждать, пока арабы, шииты и сунниты, между собой договорятся". К тому же никто не знает, будет ли на сей раз возглавляемая США международная коалиция стремиться к сохранению территориальной целостности Ирака хотя бы в качестве конфедерации или они готовятся к возможной гражданской войне. Но и при таком сценарии не все так просто. Ирак - преимущественно шиитская страна, их 64%, суннитов - 31%. При Саддаме Хусейне суннитское меньшинство правило шиитским большинством. После свержения Саддама шииты пришли к власти, а определенная часть суннитов поддерживала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как поведет себя дальше эта джихадистская группировка, если сунниты Ирака перейдут на сторону США, станут оказывать серьезное давление на курдов и шиитов? И кто и как станет разыгрывать такую карту? Внутренние границы, фактически существовавшие во времена Саддама Хусейна, сильно изменились, и поэтому очень возможно, что в скором будущем за них начнется борьба.



Сейчас США ведут по этому поводу консультации с различными региональными игроками и с партнерами по НАТО, убеждая их в том, что Иран в Ираке пытается нанести по коалиции так называемый асимметричный удар. Что дальше? Турецкое издание Yeni Çağ, комментируя призыв Трампа к НАТО усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, считает, что убийство генерала Сулеймани "привело к формированию новых альянсов, перестановке игроков, действующих в регионе, и даже появлению новых действующих лиц". "Надо учитывать фактическую ситуацию, сложившуюся в регионе, - пишет издание. - Ускорившийся процесс дезинтеграции Ирака, усиление США своего военного присутствия на севере и западе Ирака, на востоке Сирии, создание автономной структуры курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-востоке Сирии, возможное прибытие НАТО в регион под предлогом операций по стабилизации только укрепит фактически возникшие структуры, что будет означать распад Ирака и Сирии. Распад, который начнется в этих странах, по принципу домино охватит и Турцию".



Анкара уже давно живет с такими тревожными предчувствиями, что толкает ее к более тесному сотрудничеству с Россией, хотя, по оценке многих турецких экспертов, их страна "пока так и определилась со своими приоритетами". России удается сохранить государственность Сирии. Но кто и как станет сохранять Ирак? Он охвачен ожесточенной борьбой на религиозной и этнической почве, которая практически полностью разорила страну, и для нее шансом на выживание в лучшем случае является конфедерация. По словам директора Iraq Insight, одного из серьезных аналитических центров, Рубы Хусари, "американцы разрушили политические основы страны, передав эстафету тем, теперь ее разваливает". Схватка между США и Ираном в Ираке не дает оснований для оптимистических прогнозов.