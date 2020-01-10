В Афганистане исчезло "Исламское государство", - А.Серенко

10:04 11.01.2020

Ликвидация "вилаята Хорасан" вскрыла анатомию джихада в регионе



"Вилаят Хорасан" - афганский филиал запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ) – уже полтора месяца не подает признаков жизни. С конца ноября 2019 года в Афганистане не зафиксировано ни одного эпизода боевой активности сторонников "халифата". Фактическую ликвидацию "вилаята Хорасана" можно объяснить ситуативным совпадением интересов официального Кабула, "Талибана" (организация запрещена в РФ) и пакистанского руководства.



Вскоре после наступления нового 2020 года в восточной афганской провинции Кунар объявил о прекращении "джихада" полевой командир ИГ Шер Заман. Как сообщают источники "НГ", Шер Заман и пятеро его ближайших соратников сдались афганским властям, передав им личное оружие и заявив об отказе от вооруженной борьбы. Капитуляция кунарской группы ИГ под руководством Шер Замана стала первым за последние полтора месяца эпизодом появления афганских сторонников "халифата" в информационном поле.



Вплоть до 23 ноября боевики "вилаята Хорасан" достаточно заметно присутствовали в еженедельных сводках террористической активности ИГ. Так, с 25 октября по 1 ноября на счету афганских боевиков ИГ было три успешных террористических операции, жертвами которых стали 17 чел. "Вилаят Хорасан" тогда занял третье место по числу нападений и количеству пострадавших среди 8 вилаятов (провинций) "халифата". В еженедельной сводке ИГ на 9 ноября за афганским филиалом числилось 8 террористических атак, ставших причинами гибели и ранений 39 чел. (второе место по числу операций и третье по количеству жертв из 7 вилаятов ИГ, отмеченных в статистическом отчете). Наконец, по состоянию на 23 ноября "вилаят Хорасан" провел две террористические акции, в результате которых пострадали три человека (это уже было седьмое место из девяти в еженедельном рейтинге террористической активности ИГ).



Анализ еженедельной статистики террористической активности "Исламского государства" показывает, что после 24 ноября 2019 года афганский филиал ИГ полностью "исчез с радаров" "халифата". Вплоть до сегодняшнего дня в официальных отчетах ИГ нет никаких упоминаний о "вилаяте Хорасан". Как следует из информационных сообщений "Исламского государства", в период со 2 по 29 ноября 2019 года сторонники ИГ принесли присягу новому "халифу" Абу Ибрахиму аль-Хашими аль-Курайши. Однако вскоре после этого террористические нападения боевиков ИГ в Афганистане полностью прекратились.



Более того, афганские сторонники "халифата" не приняли участия в первом крупном террористическом проекте своего нового лидера – операции "Битва возмездия за убийство двух прекрасных шейхов, амира всех мусульман Абу Бакра аль-Курайши аль-Багдади и Абу Хассана аль-Мухаджира". Согласно данным ИГ, "битва возмездия" велась несколько недель в шести вилаятах, в ходе нее было проведено 139 атак, которые стали причиной гибели и ранений 355 чел. На территории Афганистана в рамках этой акции не было совершено ни одного террористического нападения.

Хотя некоторые российские политики, силовики и дипломаты продолжают пугать общественное мнение в РФ и республиках Центральной Азии о якобы готовящемся вторжении из Афганистана многотысячных банд ИГ, приходится признать, что никаких объективных данных, подтверждающих такую угрозу, нет. Афганский филиал "Исламского государства" в декабре 2019 года прекратил свое существование как боеспособная террористическая организация.



Ликвидация "вилаята Хорасан", на наш взгляд, стала возможной благодаря нескольким факторам. Во-первых, активным и эффективным действиям афганской армии, спецназа и полиции, которые осенью 2019 года провели масштабную двухмесячную спецоперацию в восточных провинциях Нангархар и Кунар. Ее итогом стало уничтожение баз и схронов оружия и боеприпасов боевиков ИГ на афганской территории, ликвидация авторитетных полевых командиров. Важнейшим условием успеха операции силовиков стал новый диалог между командованием афганской армии и лидерами местных пуштунских племен. Именно "новая племенная политика" кабульского правительства в Восточном Афганистане позволила лишить боевиков ИГ поддержки со стороны части местного населения.



Во-вторых, заинтересованностью лидеров талибов в уничтожении филиала ИГ – как конкурента на местном рынке "джихада". Боевики "Талибана" с конца 2015 года безуспешно пытались покончить с конкурирующей террористической организацией на востоке Афганистана. Понадобилось мощное давление со стороны афганских силовиков осенью 2019 года, чтобы ослабить позиции ИГ в Нангархаре и Кунаре, чем также воспользовались талибы, нанеся в ноябре 2019 года ряд ощутимых ударов по вооруженным сторонникам "халифата".



В-третьих, сменой стратегии пакистанских спецслужб в отношении проекта ИГ в Афганистане. Перспектива мирного соглашения между США и талибами, которому пытаются всячески (и небескорыстно) содействовать в Исламабаде, заставила разведку Пакистана осенью 2019 года отказаться от проекта транзита части отрядов талибов в Восточном Афганистане под знамена "халифата". Дело в том, что американские представители начали обосновывать необходимость сохранения военного присутствия США в Афганистане именно угрозой со стороны ИГ. В итоге страховочная франшиза "халифата" превратилась для пакистанской разведки и связанных с ней фракций талибов из потенциального ресурса в реальную проблему. От "угрозы ИГ" пришлось срочно избавляться, чтобы не усложнять еще больше и без того не самый динамичный диалог американцев с "Талибаном". Как только пакистанские спецслужбы отказали "вилаяту Хорасан" в тыловой поддержке, боевики ИГ немедленно начали терпеть военные поражения и предпочли капитулировать перед афганскими правительственными войсками.

История с неожиданно быстрой ликвидацией ИГ в Афганистане вскрыла анатомию джихада в регионе, подтвердив правоту тех афганских политиков и экспертов, которые утверждают, что если пакистанские власти и спецслужбы прекратят оказывать поддержку исламским террористам в регионе, то афганские силовики покончат с ними за два-три месяца. Стремительная ликвидация "вилаята Хорасан" заставляет вспомнить, в частности, слова главы Совбеза Афганистана доктора Хамдуллы Мохиба, который в 2019 году заявил, что афганская армия в силах самостоятельно за несколько месяцев разбить "Талибан", если боевикам прекратят помогать некоторые соседи Афганистана. Исчезновение афганского филиала "Исламского государства" в ноябре-декабре 2019 года показывает, что обещания доктора Мохиба – это не просто слова.



Главная причина успешной ликвидации проекта ИГ в Афганистане – это совпадение интересов афганского правительства, пакистанских военных и руководства талибов. Все они, с разными мотивами, стремились уничтожить "вилаят Хорасан". В результате успех этого эффективного и, очевидно, ситуативного, консенсуса оказался гораздо более зримым, чем усилия некоторых политиков и дипломатов, мечтающих об "умиротворении джихада" через переговоры и уступки. Если бы вместо бесплодных мечтаний о перевоспитании джихадистских хищников в вегетарианцев эти дипломаты и политики предприняли жесткие и решительные действия в отношении покровителей "Талибана" в пакистанских спецслужбах, возможно, и ситуация в Афганистане стала бы совсем другой уже 2020 году.



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

10.01.2020