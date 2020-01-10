Умер не оставив наследника правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид

10:16 11.01.2020

Кабус Бен Саид пришел к власти в 1970 году. Он умер, не оставив наследника престола





В Омане умер султан Кабус Бен Саид, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ государства, расположенного на берегах Персидского залива. Монарху было 79 лет.



Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, будет принято в течение трех дней членами его семьи. Если этого не произойдет, то окончательное слово останется за Государственным советом, в который войдут руководители армии, главы парламента и Верховного суда.



Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Последние несколько дней оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.



Артем Филипенок