Новым султаном Омана оперативно провозглашен экс-минкультуры Хайсам бен Тарек Аль Саид (племяш)

10:28 11.01.2020

В Омане назвали имя нового султана



Новым султаном Омана стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, ранее занимавший пост министра культуры и национального наследия страны. Он сменит в должности правителя Кабуса бен Саид Аль Саида, который умер ранее сегодня, 11 января. Султан скончался в возрасте 79 лет, он правил Оманом с 1970 года.

По данным газеты "Аль-Ватан Оман", Хайсам бен Тарек Аль Саид уже принес присягу в Совете Омана. Информацию о его назначении также подтверждает телеканал "Аль-Джазира".

Из-за смерти Кабуса бен Саид Аль Саида в Омане объявлен трехдневный траур. С 2015 года султан болел раком. У него не было детей, и он публично не назначал преемника. Ожидалось, что следующим султаном станет представитель правящей семьи.