Абхазы пока не могут договориться о новых президент-выборах. Хаджимба вцепился в кресло зубами

10:31 11.01.2020

Власти Абхазии назвали незаконным решение Верховного суда о повторных выборах



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Решение кассационной коллегии Верховного суда Абхазии назначить повторные выборы в республике вынесено с нарушением законодательства, сообщается на сайте пресс-службы президента. В связи с этим правительство Абхазии планирует его обжаловать.

"Сообщаем, что вынесенное Кассационной коллегией Верховного суда республики Абхазия решение нами будет обжаловано в порядке надзора - в президиум Верховного суда Республики Абхазия, так как вынесено с грубыми нарушениями действующего законодательства",- говорится в сообщении.

Решение было принято на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда, отмечается в заявлении. "При таком давлении говорить о том, что у Верховного Суда Республики Абхазия были условия для вынесения объективного решения, не приходится",- сообщает пресс-служба президента.



Напомним, во втором туре выборов в Абхазии с минимальным перевесом в 1% победил действующий президент Рауль Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла. Верховный суд Абхазии признал законным решение ЦИКа о победе действующего президента во втором туре выборов главы частично признанной республики. 9 января Верховный суд Абхазии постановил повторно рассмотреть жалобу, которую подавал экс-кандидат в президенты Алхас Квициния, новым составом судей.

9 января в Сухуме прошла самая масштабная акция оппозиции за последние месяцы. Она была приурочена к заседанию Верховного суда, рассматривающего апелляцию о признании недействительными итогов президентских выборов 8 сентября, на которых Рауль Хаджимба был переизбран на второй срок. Протестующие пошли на штурм администрации президента. Собравшийся на внеочередную сессию парламент проголосовал за отставку главы государства. Накануне, 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассмотрела иск господина Квицинии и постановила назначить повторные выборы в республике.