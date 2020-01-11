Ирано радоваться. Вашингтон наказал Тегеран новыми ограничительными мерами и готов наказать еще, - "Къ"

10:33 11.01.2020

Внимание мировых лидеров остается приковано к резкому обострению ситуации вокруг Ирана. В субботу на встрече в Москве эту тему обсудят президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. А в пятницу с жесткими заявлениями по Ирану выступили власти США, объявив о введении новых санкций и фактически обвинив Тегеран в атаке на Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". При этом пятничные заявления министерств иностранных дел России и Украины неожиданно оказались близки по своей тональности: дипломаты двух стран призвали не делать поспешных выводов, дождавшись результатов расследования. Правда, в самом Иране говорят, что эти результаты последуют не ранее чем через год.

О том, что Boeing 737, вылетевший 8 января из Тегерана в Киев, вероятно, был сбит ракетой, заявили к концу недели целый ряд мировых лидеров. "У нас есть разведданные от нескольких источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Эти свидетельства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух"",- сообщил, в частности, канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Из 176 погибших 63 человека - граждане Канады, летевшие туда с пересадкой в Киеве.

В том же духе выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В пятницу же уже после череды "сливов" в американских СМИ официальную позицию США представил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, Вашингтон "считает вероятным", что украинский самолет был сбит иранской ракетой. Оговорившись, что необходимо дождаться результатов расследования, госсекретарь заверил: "Президент (Дональд Трамп.- "Ъ") сказал, что мы не хотим войны, мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна".



На том же брифинге глава американского Минфина Стивен Мнучин объявил о существенном расширении санкций в отношении Ирана - правда, пока не за авиакатастрофу, а за удар иранских вооруженных сил по американским военным базам в Ираке (см. "Ъ" от 9 января).

Под санкции, в частности, попали восемь высокопоставленных иранских чиновников (включая секретаря Высшего совета безопасности Али Шамхани), 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний.

Для экономики страны это может стать тяжелым ударом: по данным международной аналитической ассоциации World Steel Association, в 2018 году Иран поднялся с 12-го на 11-е место в рейтинге стран-производителей стали (отставая от РФ на пять позиций, а от США - на семь). Кроме того, президент Трамп подписал и издал указ, который позволяет Соединенным Штатам вводить санкции против любого, кто ведет торговлю с предприятиями строительной, производственной, текстильной или горнодобывающей отраслей иранской экономики.

Что пишут зарубежные СМИ об ирано-американском конфликте

"Этот указ будет иметь серьезное воздействие на экономику Ирана и его руководство, потому что он дает возможность накладывать санкции на те отрасли, которые позволяют поддерживать жизнеспособность иранской экономики",- заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. А Майкл Помпео добавил, что нынешняя политика Вашингтона крайне эффективна: "При нашей администрации все доходы (Ирана.- "Ъ") снизились на 80%, и Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты". При этом он дал понять, что не исключены и новые санкции - в случае, если будет доказана вина Тегерана в гибели Boeing 737.

Между тем Стивен Мнучин отметил, что "Министерство финансов выведет из-под действия санкций всех тех, кто может содействовать проведению расследования" катастрофы Boeing 737. Таким образом, теоретически в расследовании могут принять участие эксперты Национального управления США по безопасности на транспорте.

В пятницу официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил: "Все страны, граждане которых были на борту самолета, могут послать своих представителей, и мы призываем Boeing отправить своего представителя для участия в процессе расшифровки "черного ящика"". Напомним, что на борту разбившегося самолета находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Кроме того, к расследованию могут быть привлечены эксперты из Франции, где были произведены авиационные двигатели, а также из России.

При этом, по словам главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, расшифровка "черных ящиков" займет до двух месяцев, а полное расследование - от года до двух лет.

"Мы ожидаем информацию, которая должна быть извлечена из "черного ящика". Однако мы можем заверить, что самолет не был сбит ракетой",- добавил господин Абедзаде.

Между тем в Киеве - а также в Москве - ситуацию в пятницу комментировали осторожно. "На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований говорить, что на остатках самолетах есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или, скажем, на ненатуральные события или ненатуральные повреждения самолета",- заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. А по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями". "Я глубоко убежден, что пытаться "наварить" политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать некие игры по меньшей мере недостойно",- уверен дипломат.

Какие версии крушения самолета рассматривают на Украине

Украинские и канадские эксперты уже прибыли в Иран для расследования катастрофы. Украинцы, по словам Вадима Пристайко, уже получили доступ к "черным ящикам", записям диспетчеров, месту крушения и обломкам и фрагментам самолета. "Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров,- заявил министр.- Ангар, в котором сейчас собирается и реконструируется тело самолета, находится вблизи аэропорта, прямо в том самом месте. Тела находятся в разных больницах Тегерана, не все части удалось собрать... Оба двигателя есть, есть определенные очень важные части для нас, которые до этого времени не найдены и не собраны. Над этим работает в первую очередь иранская сторона". Теперь, по словам дипломата, Киев хочет "создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием". "Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных",- заверил он.

Галина Дудина, Павел Тарасенко

Газета "Коммерсантъ" №3 от 11.01.2020, стр. 1