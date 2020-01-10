 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сбитый самолет: кто пытается помешать договорняку Трампа и аятолл? - Ю.Баранчик
10:51 11.01.2020

Сбитый самолет – обнуляет договоренности Трампа и аятолл и создает между ними атмосферу недоверия. И сил, которые заинтересованы в таком развитии событий, хватает, и не только в США. Поэтому-то Трамп и отбивается всеми силами от этого сценария, а в Иране начались массовые аресты членов КСИР.

В общую картину некоего договорняка между Трампом и аятоллами, о которой мы писали в предыдущем материале и которая подтверждается экспертами по ближневосточной и военно-стратегической проблематике, никак не помещается трагедия с украинским самолетом, упавшим сразу после взлета в аэропорту Тегерана.

На месте крушения украинского самолета в Иране
(сс) Foad Ashtari. tasnimnews.com
Но это может возникать только по одной причине - если рассматривать все происходящее - атаки иранских прокси на американские базы, убийство Сулеймани, ракетные обстрелы Ираном военных баз США, падение украинского самолета в Тегеране - как элементы и последовательность ходов в одной игре.

Но реакция Трампа, который до сих пор отказывается признавать версию глубинного государства, которую начали разгонять мировые СМИ по всем территориям, включая Россию (через ведущие российские СМИ, которые бодренько включились в пропагандистскую кампанию Госдепа), о том, что самолет был сбит Ираном ракетой, говорит совсем о другом.

Реально о том, что да, была одна игра (договоренность насчет Сулеймани и ответных ударов Ирана с предупреждением). Но вот сбитый самолет - это элемент игры других сил, которые таким образом попытались помешать договорняку Трампа и аятолл и все-таки вернуть конфликт между США и Ираном на грань Третьей мировой войны.

Это явным образом не входит в планы Трампа, так как если договорняк в нынешнем варианте обнуляет идею импичмента, то тысячи гробов американских солдат, возвращающихся на родину с Ближнего Востока в случае крупномасштабной войны с Ираном его только приближают.
Естественно, в таком сценарии развития событий могут быть заинтересованы только враги Трампа из глубинного государства во главе с Хиллари Клинтон. С учетом того, что версию о том, что гражданский самолет в небе над Тегераном был сбит Ираном ракетой российского производства разгоняют именно те СМИ, которые являются рупором мирового глубинного государства, понятно, что основные бенефициары такого развития событий, которое наносит удар по Ирану и Трампу, а косвенно и по России, представляют интересы именно глубинного государства.
Интересно получается - самолет падает, тут же создается в соцсетях страничка, где постится некое видео падения горящего самолета, которое подхватывают СМИ глубинного государства и начинают транслировать его как основную версию того, что самолет сбили силы ПВО Ирана.
Но почему-то мировые СМИ не говорят о гораздо более простом варианте, когда самолет был поврежден либо ударом ПЗРК американского происхождения, либо дроном, а оператор видео был заранее проинформирован агентами глубинного государства о том, где ему необходимо находиться в момент трагедии.

Сбитый самолет - обнуляет договоренности Трампа и аятолл и создает между ними атмосферу недоверия. И сил, которые заинтересованы в таком развитии событий, хватает, и не только в США. Поэтому-то Трамп и отбивается всеми силами от этого сценария, а в Иране начались массовые аресты членов КСИР.

10 января 2020
Юрий Баранчик

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578729060
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