"Миротворить" в Абхазии Кремль доверил подзабытому казаху-МВДэшнику Р.Нургалиеву

10:54 11.01.2020

Рашид Нургалиев приехал в Абхазию



Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев прибыл 10 января в Абхазию, где оппозиция второй день требует отставки президента Рауля Хаджимба.

Встреча с президентом и Совбезом Абхазии ожидается утром 11 января.

Нургалиев приехал в составе делегации представителей правоохранительных и силовых структур России.



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Захват здания администрации президента Абхазии в Сухуме был осуществлен Ахрой Авидзба (позывной Абхаз) и его соратниками, считает журналист Антон Кривенюк.

"Ахра Авидзба широко известен в России как один из лидеров донбасского сопротивления. С ним, вероятно, находятся несколько человек его охраны, вероятно, боевых товарищей. Не исключено, что большой соответствующий опыт помог им „вскрыть" администрацию президента как консервную банку", - заявил Кривенюк.



Ранее СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Абхазии распространили информацию о том, что "граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой Народной Республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии".

Отметим, что гражданин Абхазии Ахра Авидзба является ярким лидером протестов в Абхазии, которые проходят со вчерашнего дня. Ранее он назвал условия, которые могут заставить митингующих в Сухуме освободить здание администрации президента.

"Назначение внеочередных выборов главы государства - это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же „ногами вперед", по-другому никак", - заявил он.