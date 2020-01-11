Президент Латвии Левитс (сын члена ВКП(б) и внук раввина) поблагодарил Латсуд за изгнание русского языка из школ

11:03 11.01.2020

Президент Латвии Эгил Левитс принял участие в торжественном заседании Конституционного суда (КС) государства, пишет bb.lv. Глава страны заявил, что "Конституционный суд завершил интенсивный рабочий год, приняв важные решения, которые повлияют на развитие судебной системы". В качестве примера главного направления работы Конституционного суда в прошлом году Левитс упомянул "решения, связанные с переходом на образование на государственном языке". По его словам, "эта реформа направлена на укрепление солидарности в обществе".



Напомним, что в прошлом году Конституционный суд Латвии выносил вердикты, связанные с запретом русскоязычного образования на территории страны. Сначала КС подтвердил законность изгнания русского языка из государственных школ нацменьшинств, а потом - и из частных школ.

Добавим, что по словам правозащитницы Елизаветы Кривцовой год начался для русских родителей "проблеском надежды" в вопросах образования.

"Во-первых, опубликованы особые мнения двух судей Конституционного суда, которые не согласны с решением суда в деле о языковых ограничениях частных школ. Во-вторых, опубликовано новое заключение Венецианской комиссии по украинскому языковому регулированию. Напомню, что латвийский закон об образовании следующий - авторитетная международная комиссия Совета Европы готовит по нему заключение. Обязательной силы это не имеет, но это серьезное подспорье в борьбе за хорошее образование для всех у нас в Латвии", - отмечает Кривцова в соцсети Facebook.



По ее словам, судья КС Янис Нейманис признал, что регулирование языка обучения относится к методам преподавания, а не к минимальным стандартам. "Судья правильно назвал предмет регулирования и сразу стало очевидно, что государственное вмешательство чрезмерно", - отмечает Кривцова.

Во-вторых, судья Артур Кучс указал, что под законом нет никакой аналитической и научной базы, нет мониторинга влияния языковых реформ на качество образования. "Кроме того, он на конкретных примерах доказал, что школы, преподающие на языках ЕС в Латвии имеют такую же цель как и русская билингвальная школа - трансляция культурной идентичности. А значит, не должно быть различия между языками ЕС и не ЕС. Венецианская комиссия указала, что различие между образованием на языках ЕС и не ЕС неправомерно, и ко всем должны применятся единые стандарты", - заключает Кривцова.



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