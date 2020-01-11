Аятоллы тайно сговаривались с Трампом через швейцарское посольство. "Мученика" Сулеймани разменяли как пиар-пешку

11:39 11.01.2020

СМИ узнали о тайных переговорах Ирана и США через швейцарцев



С момента убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран и Вашингтон вели переговоры через швейцарское посольство в Иране, сообщила 10 января The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.



Отмечается, что спустя несколько часов после операции ВВС США в Багдаде, в ходе которой был убит Сулеймани, Вашингтон направил послание иранцам, в котором просил "воздержаться от эскалации".



Сообщение пришло в дипмиссию по защищенному каналу связи на факс, а посол Швейцарии Маркус Лейтнер лично передал его главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.

По словам источников издания, иранский министр воспринял письмо с негодованием и назвал США причиной всех проблем. Тем не менее дальнейший обмен посланиями был сдержаннее публичных заявлений обеих сторон.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря из-за удара американских военных по объектам шиитского движения "Хезболла". В ответ сторонники организации атаковали посольство США в Багдаде.



Вашингтон же 3 января провел операцию в аэропорту иракской столицы, в ходе которой был убит глава спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ Иран 8 января нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке.



11 января 2020,