В эту ночь решили самураи... КырПремьер мобилизует кыр-армию на защиту "таджикской" границы

11:47 11.01.2020

Премьер-министр Кыргызстана поручил усилить охрану и защиту государственной границы



Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил силовым структурам страны усилить охрану и защиту государственной границы на кыргызско-таджикском участке в связи с произошедшими инцидентами в Баткенской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства КР, правоохранительным органам поручено проводить постоянное патрулирование местности и обеспечить безопасность граждан.



Вице-премьер-министр Жениш Разаков получил задание усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран. Глава правительства отметил, что сторонам необходимо строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и укреплять безопасность в приграничных районах.



В ночь с 9 на 10 января на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел конфликт, в ходе которого неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана. Как сообщили в МВД, далее "примерно в 02:40 в селе Кок-Таш в местности Дахма со стороны Таджикистана были произведены выстрелы из неизвестного оружия". На настоящее время никто за помощью не обращался.



ГКНБ Таджикистана возложила ответственность на соответствующие органы Кыргызстана. Обе стороны сообщают, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов и с местными жителями проводятся разъяснительные работы.