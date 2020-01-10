 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 11.01.2020
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Пятница, 10.01.2020
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За что КазМГИМОшники отпинали мини-Жванецкого? Что за шваль там учится ?За что КазМГИМОшники отпинали мини-Жванецкого? Что за шваль там "учится"?
14:41 11.01.2020

В избиении и ограблении сына Жванецкого подозревают двух студентов МГИМО из Казахстана

Один из них в СИЗО, второго отпустили под подписку о невыезде

АНАСТАСИЯ ВАРДАНЯН

Расследование драки, в которой пострадал сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 24-летний Дмитрий Жванецкий и его приятель, сдвинулось с мертвой точки. Напомним, молодые люди отдыхали в ресторане "Цыцыла", недалеко от Парка Победы, около которого на нах напали двое неизвестных.

Жванецкий - младший отделался парой синяков, а вот его друг с переломом носа был госпитализирован. Кроме того, у друзей пропала небольшая сумма денег и наручные часы. Оба сразу же подали заявление в полицию. Спустя сутки правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались двое студентов МГИМО. Оба - приезжие из Казахстана.

- Один из них дал признательные показания. Он задержан, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Оба подозреваемых - приезжие из Казахстана.

Второй подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. По версии студентов, драка произошла из-за банальной пьяной ссоры. Кто на самом деле был зачинщиком, сейчас разбираются следователи.

Сам Михаил Жванецкий ситуацию с дракой никак не комментирует. На мобильный телефон сатирик не отвечает.

Источник - КП
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