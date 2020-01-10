"Основываясь на принципах гуманизма", экс-узб-дипломату Юсупову дали 5,6 лет колонии "за шпионаж"

14:46 11.01.2020

"ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПРИНЦИПАХ ГУМАНИЗМА", БЫВШЕМУ ДИПЛОМАТУ ДАЛИ 5,6 ЛЕТ КОЛОНИИ "ЗА ШПИОНАЖ"



9 января в Военном суде Республики Узбекистан завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении бывшего дипломата Кадыржона (сокращ. - Кадыра) Юсупова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса РУз, сообщает пресс-служба Верховного суда.



"В ходе закрытого судебного процесса, проходившего несколько месяцев, заслушаны и проанализированы показания подсудимого и свидетелей. Дана оценка доказательствам, собранным Следственным управлением СГБ, проверены доводы подсудимого", - говорится в информации ведомства.



В итоге военный суд, признавший подсудимого виновным в измене государству, приговорил экс-дипломата Кадыра Юсупова к 5 с половиной годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене, хотя сам осужденный до последнего настаивал на своей невиновности.



"При определении меры наказания подсудимому суд также основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции, и Уголовном законодательстве Республики Узбекистан", - подчеркивается в информсообщении (в свете происходящего это звучит как издевательство над Конституцией).



Срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания осужденного Службой государственной безопасности (СГБ), то есть с 10 декабря 2018 года.



Как пишет Gazeta.uz, со ссылкой на адвоката Кадыра Юсупова - Алана Пашковского, осужденный не признает себя виновным, и его семья намерена обжаловать приговор в кассационном или апелляционном порядке.



"Военный суд начал рассматривать дело Кадыра Юсупова 24 июня 2019 года. До этого пять судебных заседаний переносились из-за неготовности государственного обвинителя. Судебные заседания по уголовному делу проходили в закрытом режиме. Последнее из них состоялось 9 января в здании Яшнабадского суда по уголовным делам Ташкента из-за ремонта в здании Военного суда", - уточняет издание.



Напомним, бывший сотрудник Министерства иностранных дел Кадыр Юсупов в разные годы проработал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, Судана, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ. С 2002-го по 2005-й год он возглавлял пресс-службу МИД Узбекистана.



Под арестом, без доступа к независимому адвокату Юсупов находился с 10 декабря 2018 года. По не слишком убедительной логике "конторы", Юсупов сам, добровольно, отверг услуги нанятого его родственниками адвоката Пашковского, предпочтя государственного защитника.



Окончание служебных полномочий у экс-посла исчисляется с 2009 года, после возвращения в Ташкент из Вены. То есть, уже 11 лет, как человек, вышедший на пенсию, не имеет отношения к деятельности МИДа. Эти годы, со слов родственников, Кадыр был занят работой в частном секторе и не имел никакого доступа к каким-либо государственным тайнам.



Впервые информация о том, что 67-летний Кадыр Юсупов, бывший работник МИД, обвиняется в государственной измене, появилась в прессе в мае минувшего года. Его арестовали вскоре после того, как 3 декабря 2018-го года он предпринял попытку самоубийства, бросившись на рельсы на станции метро "Пушкинская" в Ташкенте. Тогда-то и выяснилось, что экс-дипломат на протяжении уже долгих лет страдает серьезным психическим расстройством, диагностированным у него впервые в 1995 году (по словам его родственников, они постарались это скрыть, чтобы Юсупов не лишился престижной работы с достойной зарплатой).



Еще более осложнил его психологическое состояние тот факт, что СГБ сфабриковало против него уголовное дело по статье 157 ("Измена государству"). В перспективе это могло сулить обвиняемому от 10 до 20 лет заключения.



Примечательно, что спецслужбисты взяли "на отработку" больного, когда он лежал в клинике и нес бессвязную чушь о том, что является "западным шпионом". В связи с этими "признаниями" к Юсупову и пожаловали представители спецслужб.



Пользователи соцсетей, обескураженные целым рядом очевидных несоответствий обвинительного приговора и фактов, озвученных в деле, недоумевают: как возможно такое, что человеку, уже давно покинувшему свой пост, приписывают "разглашение" гостайны? Не слишком ли много в последнее время в стране случаев, когда рядовых работников спустя долгие годы обвиняют в шпионаже?

"Если выдвинули приговор по гос. измене, то у меня два вопроса: во-первых, почему срок 5,5 лет? Во-вторых, почему в колонию общего режима?" - задается вопросом один из интернет-комментаторов.



"10 лет не работает на госслужбе. О чем тут вообще идет речь?! Какие гостайны он мог выдать?" - вторит ему другой читатель.



А вот как прокомментировала данное событие основатель и президент Ассоциации "Права человека в Центральной Азии" Надежда Атаева: "Приговор в отношении бывшего дипломата Кадыржана Юсупова показывает (…) продолжающееся влияние спецслужб на судебную систему Узбекистана. Как показывает наш мониторинг, на стадии следствия к Юсупову применялось жестокое обращение и ограничивался доступ к адвокату. Кроме того, судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В результате, отсутствует информация о том, как в суде проводилась квалификация доказательств, на основании которых был вынесен приговор по статье "измена Родине". Вот как после этого можно доверять судебной реформе, объявленной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым? С 2000 года аналогичным образом обвинили в "измене Родине" сотни граждан, и пока реабилитировали только Андрея Кубатина".



О том, как в Узбекистане с помощью пыток из граждан выбивают признания в том, что они иностранные шпионы, рассказывается на сайте asiaterra.info.



Соб. инф.