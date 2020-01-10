Анатомия абхазской "революции". Мужчины всех возрастов не работают, пьют, а протрезвев идут свергать правительство..., - "СП"

14:52 11.01.2020 Провал Кремля: Добровольцы Донбасса свергли президента Абхазии



Какую роль играют в организации переворота ДНР и ЛНР



Дмитрий Родионов

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Антон Кривенюк

Эдуард Попов



В попытке государственного переворота в Абхазии участвуют граждане Украины, назвавшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявляет источник в администрации президента Абхазии.



Сообщается, что местные власти выясняют обстоятельства приезда и пребывания этих лиц в республике.



Напомним, 9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуме. После этого парламент принял резолюцию, призывающую президента уйти в отставку. В ответ на это президент пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Власти назвали происходящее попыткой госпереворота. Вечером 10 января Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. В дело пришлось вмешаться Кремлю. В Сухум 10 января прилетел заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Москва, говорят чиновники, курирующие абхазское направление, примет любой компромисс конфликтующих сторон и настаивает только на том, чтобы кризис закончился мирно. Оппоненты господина Хаджимбы и наблюдатели уверены: свой срок он до конца не доработает.



С самого начала протестных акций в них принимал активное участие командир донбасской интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба (позывной "Абхаз". Возможно, с ним в Абхазию из ДНР и приехали какие-то люди, но можно ли говорить о том, что они на что-то серьезно влияют?



Если это так, то непонятно, как к этому отнесутся в Кремле. Тем более, что Абхазию и республики Донбасса в администрации президента РФ курирует один и тот же человек - Владислав Сурков.



Интересно, что главный оппонент действующего президента на состоявшихся в прошлом году выборах Алхас Квициния, по некоторым данным, планировал предложить должность премьер-министра Иналу Ардзинбе, которого называют племянником первого президента республики - Владислава Ардзинбы. А еще Инал Ардзинба четыре года возглавлял департамент управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, по утверждению украинских спецслужб, занимавшийся "созданием и координацией сепаратистских организаций и движений" в Донбассе.



По некоторым данным, Ардзинба покинул администрацию российского президента из-за разногласий с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ по стратегии в отношении работы с Украиной Олегом Говоруном, который, в свою очередь, оставил свой пост, предположительно, из-за проблем, возникших на донбасском направлении, в частности, разногласий с первым вице-премьером Дмитрием Козаком по вопросам организации донбасского угольного бизнеса.



"Однако говорить здесь о роковой роли только лишь „донбасских кейсов" не стоит. Те же „абхазские кейсы" выявили очевидные провалы возглавляемого Говоруном управления АП, когда внешне все выглядело вроде бы хорошо в отношениях России и Абхазии, а если копнуть чуть глубже - проблема на проблеме", - писал тогда Telegram-канал "Кремлевский безБашенник".



Таким образом, выходит, что происходящее сегодня в Абхазии - это продолжение столкновения интересов внутри администрации президента РФ, и все на самом деле под контролем? А что если нет? Что если кто-то пытается использовать прошедших войну людей в собственных политических целях? Тогда это уже сигнал Кремлю - ведь подобный сценарий можно провернуть и в России?



- Указание на участие украинских граждан в абхазскому конфликте преследует понятную цель: оставить в стороне реальные внутренние проблемы и придать столкновениям "оранжевый" оттенок, вызывающий традиционную аллергию у официальной Москвы, - считает политолог Николай Трапш.



- Никаких наемников, граждан Украины и ДНР среди протестующих нет.



Переворот пока не состоялся, а столкновения вызваны нежеланием политических сил решать традиционные проблемы переговоры путем диалога.



Если же переворот состоится, то власть получит сложный конгломерат политиков, главным из которых несомненно будет бывший глава СГБ Аслан Бжания.



Общество расколото, сторонников достаточно и у власти, и у оппозиции. Главный вопрос в том, кто свой ресурс использует наиболее эффективно. Здесь дать точный ответ можно будет в течение ближайших двух-трех дней.



Силовики здесь однозначно вне игры, и силовые методы не сработают в принципе. Возможны неожиданные коалиции, ставшие результатом закулисных межклановых переговоров. Но их контуры тоже станут ясны не сегодня…



"СП": - А России все равно, чем там все закончится?



- Любой президент будет зависеть от РФ, потому геополитически и стратегически разницы нет. В Москве есть разные группы влияния, которые поддерживают разные силы в Абхазии. И абхазские расклады также будут зависеть от оперативности и интенсивности воздействия российских покровителей. Что касается бойцов из Донбасса, то в Абхазии они выступают как абхазы и никакой связи с политикой в ДНР и ее взаимодействием с РФ нет. Этот фактор вряд ли привлечет даже минимальное внимание информированной части московского истеблишмента.



- Могу только предполагать, что с Ахрой Авидзба сотрудники его охраны, или просто соратники, - считает абхазский журналист Антон Кривенюк.



- Я не был на месте событий, мне трудно судить о том, сколько людей очевидно не местных присутствовали на месте событий. В этом контексте интересно то, что конечно боевой опыт, плюс опыт организации силовых мероприятий "как положено", очевидно, сыграл свою роль. В Абхазии все немного поотстали даже в этом направлении. Как только возникла системная, организованная, видим, о с технологическим сценарием действий сила, власть сдулась.



"СП": - Могут ли эти люди, по-вашему, на что-то повлиять?



- Да. Ахра Авидзба возглавил абхазскую улицу. Это не только молодежь, это огромное количество людей не у дел всех возрастов. Идеология абхазского проекта, сейчас могу так сказать уже, убила страну. Территория без развития, без экономики, без инфраструктур - сколько людей всех поколений, которые в обычное время пьют, а когда есть возможность идут брать власть? Много. Все мое поколение (35?45), это люди со статусами и всякими вроде как должностями, а реально без дела на протяжении всей жизни. И без денег. И под наркотой огромное количество людей. Свадьбы, похороны, гулянка, междоусобица - к сожалению, реальность, это так. Не может быть, чтобы все это не вылилось в новые революции, перевороты. Так же свалят любого следующего президента, и ломать здания и мебель будут долго.



"СП": - Насколько крепко держится власть Хаджимба? Его предшественник не выдержал давления и на фоне массовых протестов ушел сам… В Абхазии это уже традиция?



- Хаджимба после выборов прошлого года конечно не легитимен. Кто в теме знает, как "дожимались" голоса. Всем было понятно, что эту стену будут сразу ломать. Только мне думалось, что это будет где-то чуть позже, может быть в следующем году.



"СП": - Москве все равно, кто будет президентом Абхазии? Ведь он в любом случае будет пророссийским… Или все же такая смена власти нежелательна?



- Москве сейчас объективно все равно. Кроме Суркова. Потому что, если знать практику работы его управления, там любые процессы "подтягивают" под отчетность об успешном исполнении работы. Нисколько не сомневаюсь, что результаты выборов прошлого года, когда победил Хаджимба, Сурков представил первому лицу как успешную работу своей команды. На самом деле, конечно, это не так. У них не было даже бюджета. И вот вроде дело сделано, но на самом деле избранного президента свергают через несколько месяцев, после того как Сурков "продлил" его полномочия. Думаю, будут неприятности у ребят. А в целом Москве все равно. Там нет интересов ни крупного бизнеса, ничего вообще. Все убито хаосом и "разгерметизацией" абхазского пространства. Теоретически территория привлекательна, но нет ничего сколько-нибудь существенного, чтобы РФ было интересно и важно, кто там президент.



"СП": - То есть это провал политики Кремля?



- Повторюсь, провал политики Кремля - конечно, но только с одной стороны. Поскольку Сурков презентует себя как деятеля на этом направлении. Но на деле, у РФ нет политики на абхазском направлении, и в принципе, скорее всего, это довольно верно. Там ничего не изменить. По крайней мере в этом десятилетии. Только на месте Суркова я бы признался в том, что мы оставили эту страну на "как пойдет"…



- Сейчас власти полупризнанной Абхазии оказались в неприглядном виде и им хочется как-то обелить себя, главным образом, перед Москвой, - считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.



- Заявление об иностранном следе в так называемом государственном перевороте - классический вид поднимания собственной значимости. Думаю, если в так называемом государственном перевороте и принимали участие бойцы ДНР, то их присутствие исчерпывается несколькими персонами. Исключить этого нельзя, но говорить о серьезном иностранном участии просто смешно.



Думаю, это заявление вызовет лишь саркастические насмешки над Сухумом, который допустил такую глупость, сделав подобное заявление. И комментарии вроде: вор у вора дубинку украл, интернационал сепаратистов и т. п.



Насколько мне известно, численность абхазских добровольцев в войне в Донбассе не просто мала - мизерна. Напротив, через войну в Абхазии на стороне абхазов приняло большое количество русских добровольцев, в том числе, казаков. Численность русских и абхазских добровольцев в обоих конфликтах несопоставима. Абхазию, в отличие от Южной Осетии, мало интересует Донбасс. Напротив, численность южноосетинских добровольцев в ополчениях и армиях ДНР-ЛНР очень высока. Абхазы самодостаточны и эгоцентричны и варятся в собственном котле, если допустимо такое сравнение. Отсюда очевиден ответ: абхазские добровольцы Донбасса, при всем героизме отдельных своих представителей, не способны сыграть серьезной роли во внутриполитическом противостоянии у себя на родине ни по количественным показателям, ни из-за того, что эта война не пользуется популярностью в самой Абхазии. Абхазию интересует только Абхазия. Тем значимей моральный вклад немногих абхазских добровольцев донбасской войны.



"СП": - Согласны ли вы с тем, что в любом случае, эти события - провал администрации президента РФ?



- Конечно, ситуация выглядит провальной. И отвечать за нее должны люди в администрации президента, которые "рулят" политикой в Абхазии. Потому что критика абхазского режима рикошетом ударит по России. Но кому до этого есть дело?



"СП": - Насколько возвращение домой прошедших Донбасс бойцов может быть опасным для самой российской власти?



- Для российской власти как таковой, эта сила не представляет угрозы. Напротив, как явствует из деятельности бородаевского Союза добровольцев Донбасса эта сила может и способна стать силовой поддержкой российской власти. Другое дело, что некоторые отщепенцы, связанные с ополчением первой волны, проникли в российские регионы. И в Донбассе, и в России они занимались не только защитой Донбасса, но также криминальной деятельностью. Таких людей не так уж мало. Они принесли с собой в Россию оружие, навыки боев и сплоченные спайки. Некоторых людей такого рода я знаю. Это особенность гражданских войн всех времен и народов: очень часто трудно провести грань между военным героем и криминальным дельцом. Вспомним классический пример - Котовского. Но в масштабах России донбасский криминалитет едва ли будет заметен. Совсем другое дело Украина, где "герои" "АТО" серьезно потеснили традиционный криминалитет. Впрочем, сказанное мною не означает что с донбасскими преступниками не следует разбираться по всей строгости закона. Источник - СвободнаяПресса

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