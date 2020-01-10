Мирзиеев повелел создать "Музей Ташкента"

15:33 11.01.2020

В Национальном парке Узбекистана будет создан Музей Ташкента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Эту инициативу сегодня представили Шавкату Мирзиееву, который посетил Национальный парк Узбекистана. Глава государства ознакомился с проектом концепции музея и поделился своими соображениями по его содержательному наполнению.



"История Ташкента, наследие его ученых изучены недостаточно. Этот музей должен стать местом, где молодежь, гости смогут получить подкрепленное наукой представление о славном прошлом города", – сказал президент.

Новый музей разместится в здании бывшего Выставочного зала культуры и искусства Узбекистана, которое будет реконструировано.