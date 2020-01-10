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Зампомощница Госсекретаря США по делам ЦА Элли Уэллс учит таджиков демократии. А иначе прилетит большая железная птица и...
16:11 11.01.2020

Элис Уэллс: Таджикистану в год выборов необходимы открытые и свободные дискуссии

США уделяют большое внимание вопросам обеспечения безопасности в Таджикистане, в частности, укреплении таджикско-афганской границы. Об этом в эксклюзивном интервью Радио Озоди сообщила Элис Уэллс, первый заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

Г-жа Уэллс находилась с визитом в Душанбе 6-7 января. "Во время моей двухдневной поездки в Республику Таджикистан я встретилась с руководителями и представителями различных органов Таджикистана - министерств иностранных дел, внутренних дел, энергетики и водных ресурсов, Государственного Комитета национальной безопасности, обсудили нынешнюю ситуацию и актуальные вопросы укрепления многопланового сотрудничества Таджикистана и США", - сказала она в ходе брифинга в Душанбе.

Элис Уэллс в отдельной беседе с Радио Озоди отметила, что приехала в Таджикистан спустя почти тридцать лет – в 1992 году она была в cоставе первой группы дипломатов, прибывшей в Душанбе для работы в посольстве США. Напомним, 16 марта 1992 года Временный Поверенный в делах США в Таджикистане Эдмунд Маквильямс официально открыл временное Посольство США в Душанбе. В марте 1992 года было открыто первое Посольство в гостинице "Авесто", но в октябре диппредставительству пришлось приостановить свою деятельность в связи с началом гражданской войны. Весной 1993 года первый посол США в Таджикистане Стенли Эскудеро вручил свои верительные грамоты тогдашнему Председателю Верховного Совета Эмомали Рахмонову.
- Сегодня у меня была возможность ознакомиться с успехами Таджикистана в решении многочисленных проблем за последние 20 лет. Во время бесед и встреч я говорила о достижениях Таджикистана, в частности о том, что сегодня население обеспечено электроэнергией. Речь шла и о проблемах и об угрозах, в частности о продолжающейся нестабильной ситуации в Афганистане. Я отметила, что США уделяют большое внимание вопросам безопасности в Таджикистане. США выделили на укрепление таджикско-афганской границы более $200 млн. Мы оказываем, в основном, техническую и практическую помощь – силовым структурам Таджикистана переданы необходимые для охраны границ спецмашины, радары, спецоборудование, современные средства связи. Хочу отметить, что у меня был великолепный разговор с генералом Рахмонали (Раджабали Рахмонали, командующий погранвойсками ГКНБ Таджикистана - Ред.) о тактических угрозах на границе и путях их устранения. Власти Таджикистана заявили, что благодарны США за помощь, в частности, за создание десяти КПП на границе. Я заверила таджикские власти, что США не собираются покинуть регион: мы продолжим борьбу с терроризмом в Афганистане и уверены, что Афганистан больше не будет использоваться как плацдарм террористов – не имеет значение против Таджикистана или США и их союзников,- заявила г-жа Уэллс.

Радио Озоди: Власти Таджикистана нередко связывают давления на независимые СМИ и ограничения свободы слова с необходимостью обеспечения безопасности в стране. К слову, уже несколько месяцев журналисты и сотрудники Радио Озоди ждут продления аккредитации в МИД Таджикистана. Обсуждали ли Вы этот вопрос с властями?

Элис Уэллс: Независимо от моих отдельных разговоров с высокопоставленными местными чиновниками на эту тему, я хочу подчеркнуть: власти должны своевременно оформить аккредитацию журналистов и сотрудников Радио Озоди и механизм аккредитации должен способствовать эффективной реализации профессиональных прав журналистов. Мы уверены, что независимые СМИ играют немалый роль в развитии стран и США, к примеру, считают эту роль очень важной. И в связи с тем, что Таджикистан вступает в избирательный цикл, особенно важны парламентские и президентские выборы, имеющие активную и открытую дискуссию.

Радио Озоди: Как Вы считаете, какие геополитические преграды стоят на пути сотрудничества между странами Центральной Азии и не позволяют им принимать самостоятельные решения?
Элис Уэллс: Думаю, что существуют огромные возможности в региональном сотрудничестве в рамках формата С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Имеется ввиду сотрудничество между странами Центральной Азии и сотрудничество с США и их соседями. Хочу привести такой пример: после того, как главой Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев были открыты границы и появились огромные возможности в интеграции стран региона. Необходимо воспользоваться этой возможностью. В рамках формата С5+1 мы обсуждаем и экономические проекты. Обсуждаются вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, в частности, шаги по возвращению бывших боевиков на родину. Таджикистан возглавляет рабочую группу по вопросам безопасности в С5+1 и мы можем обсудить ситуацию в Афганистане. Хочу отметить, что мы не собираемся ставить страны ЦА, в том числе Таджикистан перед выбором "или - или" – США ничего не имеют против участия этих стран в других международных и региональных союзах и объединениях.
Я бы выразила озабоченность по поводу организаций, стремящихся ограничить выбор, который имеется у Таджикистана, или создавать проблемы Таджикистану в торговле или взаимодействии с международным сообществом. Кроме того, я хотела бы выразить обеспокоенность в связи с экономическими проектами, которые не устойчивы или не поддерживают самые высокие стандарты, или международные стандарты, связанные с экологией, или трудовые стандарты. Мы считаем, что США предлагают самые устойчивые, самые продуктивные в долгосрочной перспективе и самые выгодные проекты, как для Таджикистана, так и для соответствующих компаний.
Радио Озоди: Китай, один из крупных международных игроков, продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане и его роль в регионе растет. Некоторые эксперты считают, что активность Китая и России в регионе связаны с тем, что страны Запада не считают рынок Центральной Азии привлекательным…
Элис Уэллс: Я не могу согласиться в этим мнением. США активно сотрудничают с Таджикистаном. Здесь находится сеть Торговой палаты США, американские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в экономику Таджикистана. К примеру, мы намерены оказывать помощь в реализации важного проекта - центральноазиатского рынка энергоресурсов, чтобы страны региона могли лучше заниматься распределением электроэнергии между собой, а остаток экспортировали в другие страны – в Афганистан, Пакистан и в будущем даже в Индию. В настоящее время, насколько я знаю, Таджикистан экспортирует электроэнергию в Афганистан. США поддержали региональный проект CASA-1000, который направлен на развитие Таджикистана и региона. И хочу отметить, что формат С5 + 1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) позволяет не только укрепить сотрудничество между странами региона, но и установить такое тесное сотрудничество с Афганистаном и другими странами.

Сарвиноз Рухулло

Шахло Абдулло

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578748260
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