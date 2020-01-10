В Иране начались студенческие беспорядки

19:42 11.01.2020

В Тегеране рядом с университетом имени Амира Кабира студенты вышли на акцию протеста, требуя наказать виновных в крушении украинского Boeing, сбитого иранской ракетой, сообщило местное агентство IRNA.

По данным агентства, студенты зажигали свечи в память о погибших. Позже на улицах произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. Телеканал Al Jazeera добавил, что протестующие требуют отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи.



Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Сначала иранские власти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки, и отрицали версию о попадании ракеты. Позднее Тегеран признал свою вину и заявил, что система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету.



Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Президент Ирана Хасан Роухани назвал крушение украинского Boeing "катастрофической ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана "полного признания вины" и выплаты компенсации.