 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.01.2020
21:41  Абхаз-президента Хаджимбу уговорили пойти на новые выборы
19:42  В Иране начались студенческие беспорядки
16:11  Зампомощница Госсекретаря США по делам ЦА Элли Уэллс учит таджиков демократии. А иначе прилетит большая железная птица и...
15:33  Мирзиеев повелел создать "Музей Ташкента"
14:52  Анатомия абхазской "революции". Мужчины всех возрастов не работают, пьют, а протрезвев идут свергать правительство..., - "СП"
14:50  Гульнару Каримову лишили права на судебную защиту
14:46  "Основываясь на принципах гуманизма", экс-узб-дипломату Юсупову дали 5,6 лет колонии "за шпионаж"

14:41  За что КазМГИМОшники отпинали мини-Жванецкого? Что за шваль там "учится"?
11:47  В эту ночь решили самураи... КырПремьер мобилизует кыр-армию на защиту "таджикской" границы
11:39  Аятоллы тайно сговаривались с Трампом через швейцарское посольство. "Мученика" Сулеймани разменяли как пиар-пешку
11:03  Президент Латвии Левитс (сын члена ВКП(б) и внук раввина) поблагодарил Латсуд за изгнание русского языка из школ
10:54  "Миротворить" в Абхазии Кремль доверил подзабытому казаху-МВДэшнику Р.Нургалиеву
10:51  Сбитый самолет: кто пытается помешать договорняку Трампа и аятолл? - Ю.Баранчик
10:33  Ирано радоваться. Вашингтон наказал Тегеран новыми ограничительными мерами и готов наказать еще, - "Къ"
10:31  Абхазы пока не могут договориться о новых президент-выборах. Хаджимба вцепился в кресло зубами
10:28  Новым султаном Омана оперативно провозглашен экс-минкультуры Хайсам бен Тарек Аль Саид (племяш)
10:16  Умер не оставив наследника правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид
10:04  В Афганистане исчезло "Исламское государство", - А.Серенко
10:00  Сирия спасена. Кто теперь спасет Ирак от развала? - Ст.Тарасов
09:56  "Турецкий поток" может стать для Кремля позором, - "СП"
09:47  Иран признал, что случайно сбил украинский Боинг
02:02  Бутефлика уходит, Алжир возвращается, - А.Шпунт
00:54  "Трамп хочет остановить нефть Персидского залива и спровоцировать восстание в Тегеране", - Yle
00:37  Интеграция сил. Коллективный Запад в замешательстве, - Сергей Глазьев
00:06  Иран - США: пожалуйте в эпоху легальных политических убийств… , - А.Ганжа
Пятница, 10.01.2020
20:59  Ирано-американский конфликт. Выгоды трех держав, нефть и третья мировая, - "ВБ"
20:50  ДипРжака. Два пьяных казахстанских студента МГИМО избили в мос-ресторане сына юмориста Жванецкого
19:09  Самые бойкие кыр-баб-депутатки Кодуранова и Карамушкина признаны вменяемыми по итогам псих-экспертизы. Не кусаются..
16:28  Пока Гульнара К. гниет в Таштюрьме ее сестренка Лола фестивалит в Голливуде, - "КП"
16:26  Третья мировая откладывается: В конфликте США и Ирана больше угроз, чем реальных действий, - В.Сокирко
16:24  Трамп знает, как осчастливить КНР в 2020 году, - Минскин Пай
16:23  Г.Каримова и УзбПравосудие: преступление и наказание, - Б.Мусаев
16:22  Багдаду неспокойно: перерастет ли конфликт Ирана и США в прокси-войну
16:20  "Суперграчи" прилетят: новейшие штурмовики поступят на базу в Киргизии
16:14  "Не надо путать свой карман с государственным" - каз-вице-премьер Сапарбаев о времени и о себе
16:12  Миражи демократии в Афганистане, - С.Кожемякин
15:32  Блэкаут в Нур-Султане: расследование завершено, под подозрением шесть должностных лиц
15:30  Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях
15:07  Киргизия обвинила Казахстан в нарушении норм ЕАЭС. Опять - фура-коллапс на границе
14:48  Ушел в отставку глава Минводэнерго Афганистана Мохаммад Гуль Хульми. Захворал
14:46  Чем грозит Афганистану гибель Сулеймани, - И.Субботин
14:06  КазМинсельхоз выдал миллионные премии своим тип-топ-чиновницам. "Это нормально"...
14:00  Дело бывших вице-министров энергетики Казахстана приняло неожиданный оборот. Пошли в отказ
12:39  CNN: Украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами российского производства. Почему не тремя?
12:33  В Тадже вступил в силу новый особо лютый закон "О противодействии экстремизму"
12:30  Латвия сняла территориальные претензии к России. Можно спать спокойно...
12:27  Обыск в администрации президента Южной Кореи. Кто крышевал господина Хо?
12:24  The Hill: США укрепляют долгосрочную зависимость Ирака от Ирана
12:00  Дильер Хакимов стал главой миссии Узбекистана при НАТО
11:08  КазРасКадраш. Идеолог Маулен и обиженный Тас, - Д.Ашимбаев
11:02  Жака-Орук. Опять камнеметный инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста МИД Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Иране начались студенческие беспорядки
19:42 11.01.2020

В Тегеране рядом с университетом имени Амира Кабира студенты вышли на акцию протеста, требуя наказать виновных в крушении украинского Boeing, сбитого иранской ракетой, сообщило местное агентство IRNA.
По данным агентства, студенты зажигали свечи в память о погибших. Позже на улицах произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. Телеканал Al Jazeera добавил, что протестующие требуют отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Сначала иранские власти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки, и отрицали версию о попадании ракеты. Позднее Тегеран признал свою вину и заявил, что система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету.

Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Президент Ирана Хасан Роухани назвал крушение украинского Boeing "катастрофической ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана "полного признания вины" и выплаты компенсации.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578760920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится
- 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь действует в аэропортах шести городов Казахстана
- Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования"
- Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя ВЕЭС Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза​
- Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди
- В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет
- Самый молодой оказался самым опытным
- Как развалились отрасли в СССР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  