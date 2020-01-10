Абхаз-президента Хаджимбу уговорили пойти на новые выборы

21:41 11.01.2020

Президент Абхазии готов участвовать в повторных выборах



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Президент Абхазии Рауль Хаджимба готов участвовать в повторных выборах, если они будут назначены, заявил бывший вице-президент республики Виталий Габния. Ранее кассационная коллегия Верховного суда Абхазии постановила назначить повторные выборы.

"Президент готов идти на новые выборы. И, по закону, он исполняет обязанности последующие три месяца",- сказал он на встрече со сторонниками действующей власти (цитата по ТАСС).

Сейчас Рауль Хаджимба продолжает исполнять обязанности президента. В ЦИК Абхазии ранее пояснили, что он остается последним законно избранным президентом (в 2014 году), несмотря на то, что Верховный суд признал итоги выборов 2019 года недействительными.



9 января протестующие вышли на митинг из-за результатов президентских выборов, на которых победил Рауль Хаджимба. Акция была приурочена к заседанию Верховного суда, который рассматривал апелляцию о признании недействительными итогов. В ходе акции они пошли на штурм здания администрации президента в Сухуме. По мнению протестующих, господин Хаджимба не набрал большинства голосов. Протестующие собирались у здания администрации и на следующий день. 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии постановила назначить повторные выборы. Власти республики назвали решение незаконным. ЦИК Абхазии предложит дату новых выборов в понедельник, 13 января.

Сегодня, 11 января, стало известно, что после протестов в Абхазии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.