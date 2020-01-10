 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как США разгромили Ирак Саддама Хусейна (уроки истории)Как США разгромили Ирак Саддама Хусейна (уроки истории)
00:02 12.01.2020

Как США разгромили Ирак Саддама Хусейна

Американские и иранские власти обмениваются взаимными угрозами и обещают "сокрушительные" ответы на обстрелы своих объектов. У США уже есть опыт ведения полномасштабной войны на Ближнем Востоке. "Ъ" напоминает, как 17 лет назад Штаты готовились к вторжению в Ирак.

Впервые о необходимости смены режима в Ираке госсекретарь США Колин Пауэлл заявил 6 февраля 2002 года, более чем за год до начала операции. 17 октября того же года Сенат США санкционировал крупнейшее за 20 лет увеличение военного бюджета - на $37,5 млрд, до $355,1 млрд. Перед этим Джордж Буш поставил подпись под резолюцией Конгресса, разрешающей использование силы против Саддама Хусейна.

К 19 марта 2003 года в районе Персидского залива были развернуты американо-британские группировки численностью более 255 тыс. человек. "Южная" ударная группировка была дислоцирована в Кувейте и насчитывала около 100 тыс. человек. В ее состав входили 3-я пехотная дивизия армии США (18 тыс. человек), 101-я воздушно-десантная дивизия (20 тыс. человек), части 82-й воздушно-десантной дивизии (5 тыс. человек), 1-я дивизия морской пехоты (26,5 тыс. человек) и 1-я танковая дивизия ВС Великобритании (22 тыс. человек). На вооружении этих боевых частей находилось более 600 танков (не менее 430 американских Abrams M1 и 180 британских Challenger).

В водах Персидского залива, Восточного Средиземноморья и Красного моря располагалось 7 авианосных ударных групп в составе 63 кораблей, 7 подлодок и более 400 самолетов и вертолетов. Всего же в район предстоящих боевых действий было переброшено порядка 120 кораблей. Общее количество моряков и морских пехотинцев, находящихся на кораблях, составляло порядка 100 тыс. человек. ВВС США и их союзников насчитывали порядка 20 тыс. военнослужащих и более 300 самолетов. Эти силы были сведены в десять авиакрыльев.

19 марта 2003 года возглавляемые США коалиционные войска вошли в демилитаризованную зону на границе между Кувейтом и Ираком. В этот же день Джордж Буш отдал приказ о начале военных действий. Утром 20 марта США нанесли по Багдаду первый ракетно-бомбовый удар.

Регулярная армия Саддама Хусейна на тот момент насчитывала 389 тыс. солдат плюс около 650 тыс. резервистов, то есть 24 дивизии и 7 армейских корпусов. Два корпуса дислоцировались на севере Ирака, блокируя соединения курдов, один - на границе с Ираном и один - на предполагаемом фронте против американцев в районе Басры. Остальные силы командование держало под Багдадом. Помимо этого, было 5 тыс. единиц бронетехники, в основном советского производства, 300 самолетов и 400 вертолетов.

9 апреля войсками коалиции был занят Багдад. 10 и 11 апреля были взяты другие крупнейшие города Ирака - Киркук и Мосул. Правительство Саддама Хусейна пало 17 апреля. Основная кампания продолжалась 43 дня и закончилась 1 мая. Потери сил коалиции составили около 200 человек убитыми, еще почти 700 были ранены. В иракской армии погибли почти 5,4 тыс. военных, более 15 тыс. получили ранения, до 30 тыс. попали в плен. Потери среди мирного населения за время основной кампании оценивались в 7,3 тыс. человек.

Саддам Хусейн был арестован 13 декабря 2003 года, 30 декабря 2006 года он был казнен.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578776520
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