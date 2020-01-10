 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 10.01.2020
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Установлены личности каз-дегенератов-МГИМОчмошников - Кабылов и Хисами
00:57 12.01.2020

Сына Жванецкого избили "уважаемые мажоры" из МГИМО
Полиция задержала уроженца Казахстана и допросила его приятеля

Напавшие на сына Михаила Жванецкого, сообщил телеграм-канал Baza, установлены в Москве: ими оказались студенты МГИМО родом из Казахстана. Однокурсники называют их "прекрасными ребятами". Задержанный Асылбек Хисами - самбист, его приятелю, допрошенному полицией, обучение в МГИМО стоило около полумиллиона рублей в год.

Сына сатирика, 24-летнего Дмитрия Жванецкого, избили 7 января возле караоке-клуба на Минской улице в Москве. К девушке Дмитрия начали приставать незнакомцы (всего их было четверо), затем напали на него и его друга. Жванецкому-младшему разорвали губу, его приятелю Филиппу Гинзбургу сломали нос и выбили зуб. Подробности - в материале "Стала известна причина избиения сына Жванецкого с другом".

Сотрудникам полиции быстро удалось найти виновных в драке, которая попала на видеокамеры. Студентами МГИМО оказались два друга из Казахстана – Асылбек Хисами и Алишер Кабылов. Сообщается, что после допроса Асылбека задержали по статье 91 УК РФ, а его знакомого отпустили, оставив в статусе свидетеля.
Имя Алишера Кабылова появилось на сайте МГИМО в 2016 году в списке иностранных абитуриентов, рекомендованных к зачислению на платной основе на факультет международных отношений (плата составляла около полумиллиона рублей в год).

Асылбек Хисами, судя по странице в соцсетях, Хисами увлекается борьбой и поэзией. Как минимум, он репостит записи из спортивных групп и стихи Есенина. В частности ему понравились строки: "И ведь себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок". В МГИМО Хисами выступал за вузовскую команду по самбо.

Его однокурсница сообщила нам, что Хисами "очень хороший мальчик", который "хорошо учится". Ей не верится, что он мог напасть на человека. "В жизни никто бы из нашей группы никогда про него такое не подумал и не поверил в это. Собственно, никто после того, как прочитал это (новость о задержании - "МК") и не поверил.

Он из хорошей и уважаемой семьи. Я знаю этого парня как человека, который никогда не скупился ни на что, тем более деньги для него вообще не имели никакой ценности", - подчеркнула девушка.

Алена Казакова

Источник - mk.ru
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