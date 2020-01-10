Трамп будет убит боевиком "КСИР", если дело об импичменте не пройдет

01:06 12.01.2020 Трамп и ближневосточный узел мировой политики

если дело об импичменте не пройдет, то президент США будет убит "боевиком КСИР"



Андрей Максон



Трамп будет убит боевиком "КСИР", если дело об импичменте не пройдет



"Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей." И это нечто странное - теперь Трамп без разрешения Конгресса войну Ирану объявить не сможет. Хотя он вроде и не собирался воевать, наоборот, заявлял о намерении вывести войска из Ирака и Сирии. Но решение конгременов получилось очень актуальным в свете последних событий. Вроде как Трамп, отдав приказ об убийстве иранского генерала, провоцирует конфликт. А Конгресс пытается сохранить мир. Но все сложнее, истина может оказаться обратной. С чего все началось? Из-за проведенного американцами 2 января теракта был убит Касем Сулеймани, командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана). Роль этого генерала в событиях на Ближнем востоке трудно преувеличить и для иранского народа он является аналогом Че Гевары для Латинской Америки. На его похоронах была такая же давка, как на похоронах Сталина, в давке погибли десятки людей, а 15 миллионов иранцев вышли на улицы. Трагедия для всего исламского мира. Что ожидали американцы? О чем думал Трамп, отдавая приказ? Что это аналог аль-Багдади? Обычный террорист? Как мне думается, Трамп просто не понимал, что он делает и какая реакция будет. И его элементарно ввели в заблуждение относительно роли этого человека в событиях на Ближнем Востоке. То есть, элементарно подставили. Такое бывает. Чтобы понять причину, нужно взглянуть на политический расклад в самих США. Ведь Трамп на грани импичмента.



Решение об ограничении полномочий Трампа приняла палата представителей. И нужно учесть, что в палате представителей больше демократов - там их 219, тогда как республиканцев – всего 193. Демократы - политические противники Трампа. Получив большинство в палате около года назад, демократы последовательно добиваются ухода Трампа. Так 18 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США в ходе голосования утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Таким образом и принятое ограничение полномочий президента лишь является элементом борьбы за власть - Трампа постепенно отключают от рычагов управления, прежде всего от руководства военными действиями. И тут вот что интересно. Трамп обещал и не отменял своего намерения вывести войска из Ирака и Сирии. Вывод был саботирован. Как его уговорили подписать приказ об убийстве Сулеймани - неизвестно, но это было явно не в его намерениях - обострение обстановки было очевидно. Скорее всего тут сыграли роль игры спецслужб и дезинформация.



Более всего в убийстве Сулеймани был заинтересован Израиль и через свое лобби в правительстве США ему удалось добиться такого приказа. Реакция Ирана была практически очевидна, и ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке был заранее просчитан. Возможно не самим Трампом, а теми, кто сумел его убедить. Целью же был уже ответный удар США по Ирану. То есть это была чистая провокация. Чем и как удалось убедить Трампа в необходимости такого теракта гадать уже не имеет смысла. Убедили, и все. Теперь игра ведется уже вокруг вопроса воевать или нет. Демократы, которые контролируются финансовыми корпорациями, играют за войну, но при этом пытаются иметь имидж миролюбивых гуманитариев. Это проявилось в двух фактах. Первый - сразу после ракетной атаки Ирана на американские базы "агентство CNN заявило, что помощники Трампа якобы срочно начали подготовку к его обращению, с которым американский лидер должен выступить перед народом. Однако, спустя несколько часов, Белый дом раскритиковал CNN "за безответственность" и заявил, что Трамп не собирался выступать с обращением к нации."



Позже Трамп все же выступил с заявлением по поводу иранских атак. Но то было не обращение к нации (как в случае войны). Суть заявления оказалась проста - Иран бомбил, но никто не пострадал, Сулеймани был плохой и мы его убили, как убили лидера ИГИЛ. Наши ракеты точны и быстры, а вооруженные силы очень могучи. Храни Бог Америку. И все! Прямых угроз и обещаний ответного удара, которые от него очевидно ждали, НЕ БЫЛО. Трамп "ОБЛОМАЛ" провокаторов - война НЕ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА. Но после этого провокаторы не остановились - в СМИ появились кадры последствий ракетных ударов Ирана. Разрушения были достаточно большими - несколько построек на базе было уничтожено и это предполагало гибель и людей. Что подвергало сомнению слова Трампа о том, что "ни один американец не пострадал". Перед выступлением же Трампа СМИ заявляли о 26 погибших. Но кто заявлял о гибели военных? CNN. Кто опубликовал спутниковые снимки? Агентство Bloomberg , издание Уолл-стрита (а позже опять CNN). То есть, CNN и Bloomberg активно поставляли в СМИ информацию, которая должна была повлиять на реакцию Белого дома на иранские атаки. Причем снимки были явно военного происхождения - источники имели доступ к военным спутникам. И это второй факт, говорящий о том, что речь должна идти о хорошо продуманной провокации финансовой элиты США. Провокации, которая должна была привести к войне.



Возвращаясь к решению палаты представителей. Отстраняя Трампа от руководства военными действиями на Ближнем востоке, демократы, тем самым, больше дают власти своим ставленникам в Пентагоне. Ведь чтобы начать войну вовсе не нужно ее объявлять. Достаточно ответить на нападение. Если Трамп будет вынужден каждый свой приказ военным проводить через Конгресс, то это будет означать, что прямых приказов он просто не может отдавать. И тогда все будут решать генералы Пентагона согласно "оперативной обстановки". В общем, такой расклад скорее будет означать, что война таки будет, но уже не по приказу Трампа. Просто в результате "нападения Ирана".



Борьба за власть между демократами и республиканцами в США проецируется и на военных США. Решение о выводе войск из Ирака и Сирии вовсе не было голословным утверждением Трампа. 6 января США "по ошибке" объявили о выводе войск из Ирака:



"...в адрес министерства обороны Ирака поступило официальное письмо от командования американских войск в Ираке о том, что готовится вывод американских войск в течение нескольких недель. Письмо подписал бригадный генерал морской пехоты Уильям Сили. Само решение обосновывается "уважением решения парламента Ирака". И как стало ясно позднее, это не фейк: глава Пентагона Эспер дезавуировал письмо, подписанное Сили, заявив, что иракцам "по ошибке" отправили черновой вариант письма и окончательное решение об уходе еще не принято. Глава объединенного комитета начальников штабов Милли заявил, что публикация этого письма "была ошибкой", чем еще раз подтвердил его подлинность. То есть в черновике решение о выводе принято, но его "ошибочно" распространили раньше времени."



Понятно, что "черновики" официальным лицам другой страны не отправляют. Было оказано внешнее давление уже после принятия решения. Как бы там ни было, но в результате всей этой катавасии Начальник штаба министра обороны Эрик Чунинг уходит отставку. Точнее был вынужден уйти в отставку... То есть, оказанное давление было жутким. Эта та же битва за власть, что идет в Конгрессе США. Сейчас она проявляется в контроле над военными. Вместо Чунинга на должность назначают Мака Торнберри, республиканца, проголосовавшего против импичмента Трампа. Это значит, что демократы потерпели поражение в своей попытке перехватить управление в Пентагоне и теперь решения все же будет принимать Трамп, а не финансовая элита США, контролирующая демократическую партию. Но это не означает окончательный контроль Трампа над Пентагоном. У демократов еще достаточно влияния на военных, чтобы определять некоторые действия военных.



Собственно тут мы подходим к главному вопросу - почему в США такой раскол по вопросам внешней политики и кому была выгодна такая ситуация с убийством генерала Сулеймани? Разобраться в этом нам поможет опять же ситуация в Ираке. Парламент Ирака после убийства иранского генерала принимает решение о выводе американских войск из страны. Решение для Ирака, где очень сильно американское влияние, трудное. И все же оно принимается. Но одновременно с этим премьер-министр Ирака Абдул-Махди уходит в отставку. Опять же проявление внешнего давления. Какого? Абдул-Махди выступал на том историческом заседании парламента, когда принималось решение и его выступление спикер парламента пытался прервать, выключив микрофон. Микрофон был выключен в момент, когда:



Абдул-Махди сердито говорил о том, как американцы разрушили страну, и теперь отказался завершить инфраструктурные и энергетические проекты, если им не пообещают 50% нефтяных доходов - от чего Абдул-Махди отказался. Абдул-Махди заявил: "Вот почему я посетил Китай и подписал с ним важное соглашение о строительстве. После моего возвращения Трамп позвонил мне, и требовал расторгнуть соглашение, и когда я отказался, он угрожал мне огромными демонстрациями против меня, которые положат конец моему кораблю, который пойдет ко дну".



Я тут не думаю, что именно Трамп требовал 50% от нефти Ирака, то было ДО него. Тогда, когда в США управляли демократы. Трамп нефтью не торгует. А вот про Китай - да. С Китаем Трамп воюет. Он понимает, что лидерство Китая для США означает упадок. И сотрудничество Ирака с Китаем ему было явно не по душе. И поскольку "политические методы" США по смене неугодных режимов там уже прописаны в методичках, то он пошел по этим методикам. То есть пошел на шантаж с применением украинского сценария. И если уж Януковичу пришлось "слиться", то иракскому премьеру не оставалось ничего иного, как уйти самому, не дожидаясь пока на него начнется охота. Но главное в этой истории не вывод войск из Ирака, а причина разногласий с Иракским правительством - нефть! Американское правительство времен демократов пыталось контролировать иракскую нефть. А Трамп решает вывести войска! Ему нефть не интересна. В этом суть разногласий по мировой политике между демократами (которые развязали войну в Ираке и Ливии) и республиканским правительством Трампа, которое не видит смысла в контроле над нефтяными ресурсами этих стран.



Конечно, корень разногласий между республиканцами и демократами несколько глубже интересов нефтяных магнатов, нефть является лишь одним из "камней преткновения". Просто нужно понимать, что демократическая партия США представляет собой политическое прикрытие для финансовой элиты, которая по своему характеру космополитична и ей чужды национальные интересы вообще. Это глобалисты, рассматривающие мир только через призму возможной прибыли. И потому их не интересуют проблемы мигрантов или культурные ценности. Это ростовщики, торговцы и биржевые спекулянты. Прикрываясь толерантностью и либеральной политикой они просто делают деньги. На всем. В том числе и на войне, поскольку война дает повышенный спрос на нефть и деньги, которые они контролируют.



На этом можно было бы закончить, но тревожит одна мысль - какова концовка у такого сюжета? Любой роман, особенно детектив, содержит сюжет как последовательность событий, укладывающихся в общую канву причинно-следственными связями. Провокация, если она была задумана, также должна содержать заранее просчитанную логику из цепочки связанных последствиями событий. И если попробовать представить эту логику, как в сюжете любого детектива, то она приведет к ... убийству Дональда Трампа. Накал политической борьбы достиг именно такого уровня и история США уже содержит похожие сюжеты начиная с убийства президента Авраама Линикольна, который был убит сторонником побежденных южан сразу после гражданской войны. Джон Кеннеди был убит через месяц после принятия закона о введении в оборот казначейского доллара, обеспеченного серебром. Дональд Трамп будет убит из-за решения о выводе войск с Ближнего Востока. Убийство будет списано на боевиков КСИР, мстящих за гибель своего лидера, но подготовлено и осуществлено спецслужбами США и Израиля, то есть Моссадом и ЦРУ. Такова логика событий. После убийства президента полномасштабная война США и Ирана станет неизбежной, чего и добивается финансовая олигархия США совместно с Израилем.



Сейчас демократы пытаются провести через Конгресс импичмент президента. Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Теперь обвинения должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Но есть вероятность некоторых событий, которые изменят такой расклад. К примеру, телефонные разговоры Трампа с представителями власти Ирака тоже можно принять за давление, аналогичное тому, что было оказано на президента Украины. В течении этой недели сенат должен получить обвинения из Палаты Представителей и далее дело будет рассматриваться в Сенате. Похоже, что готовятся новые пункты этого обвинения.



Трамп предполагает, что рассмотрение импичмента в Сенате займет не более недели. То есть, за пару недель, к началу февраля, дело об импичменте должно быть решено. Если оно не пройдет, то Трамп будет убит "боевиком КСИР". Ирану не удастся отвертеться от этого обвинения, поскольку он и обещал отомстить за убийство Сулеймани. Но подобраться к Трампу могут только спецслужбы США. А обеспечить им "боевика КСИР" помогут агенты Моссада. Такова логика сюжета, если он был реально задуман. А он был задуман - само появление Трампа в качестве президента было результатом бунта индустриальной элиты против международной финансовой мафии. А у мафии свои законы. И мы их уже знаем. Источник - Сайт Мальчиша-Кибальчиша

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578780360

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится

- 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь действует в аэропортах шести городов Казахстана

- Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования"

- Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя ВЕЭС Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза​

- Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди

- В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет

- Самый молодой оказался самым опытным

- Как развалились отрасли в СССР

