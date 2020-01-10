Экстремисты-салафиты похищали людей в Мангистау - КазКНБ

09:05 12.01.2020

Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения "салафизм".



Сотрудники департамента комитета национальной безопасности задержали жителей Актау и Жанаозена, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Мужчины и их сообщники подозреваются в похищении людей и вымогательстве денег в крупном размере.

Задержанные подозреваются в нарушении статьи 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По данным департамента КНБ, подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения "салафизм".



- По результатам обысков по местам жительства обнаружены и изъяты оружие, а также религиозные материалы экстремистского характера. Ведется следствие, - сообщили в департаменте.