О кипчаках Кокандского ханства и их разгроме Худояр-ханом (история), - Е.Марков

09:12 12.01.2020

Кыпчаки в Средней Азии селились издавна, еще во времена Шейбанидов. По этнической принадлежности они не относятся к казахскому племени Среднего жуза - Кыпшак, так как имеют более древнее происхождение.



Это отмечал еще русский путешественник Евгений Львович Марков в своих записках: Россия в Средней Азии.



По его мнению кипчаки Средней Азии пришли сюда после разгрома Золотой Орды и осели тут на правах полуоседлого народа. Это их сильно отличало от казахов, которые вели кочевой образ жизни.

Кипчаки, привыкшие жить в низменностях и уже несколько приученные к земледелию, не пошли на альпийские луга Алайских или Ферганских гор, а заняли невысокие предгорья и склоны гор, самые близкие к деревням сартов, и скоро явились опасными соперниками их. Они не меньше сартов дорожили каждым клочком земли, возделывали по возможности всякие хлеба и промышленные растения, а в то же время завели такое обширное скотоводство, о котором сарты на своих тесных участках земли не могли и помышлять, и с помощью которого кипчаки стали одним из самых богатых сословий ханства. Так как вместе с тем кипчаки были гораздо смелее и энергичнее сартов и, как потомки завоевателей, считали себя в исключительном праве хозяйничать в стране, то скоро в их руках действительно очутилась вся правительственная и судебная власть - Евгений Марков



При этом сами себя среднеазиатские кыпшаки называли - кытай-кыпшаки. То есть, также как называли себя представители монгольского народа киданей (кытаи), завоевавших Китай в 10 веке и по названию которых русская историография называет Китай. Сейчас этот народ представлен родом Кете в Младшем жузе казахов и у кыргызов.

Выходец из кыпчаков Мусулманкул в 1840 годах стал фактически первым лицом в Кокандском ханстве при номинальных правителях династии Мингов.

Кипчаки занимали при Мусульман-Куле все правительственные должности; из кипчаков он составил гарнизон Коканда, кипчаками-советниками он окружил несовершеннолетнего хана Худояра, не имевшего ни малейшей власти и воли в своем собственном ханстве - Евгений Марков.



Но постепенно хан Худояр смог избавиться от влияния Мусульманкула, чему способствовало наличие второй вооруженной силы в ханстве - кыргызов (мать Худояра была из таласских кыргызов).



Худояр-хан - одиннадцатый правитель из узбекской династии Мингов в Кокандском ханстве.

При их содействии и с помощью поддержки из Ташкента Худояр хан в 1851 году организовал массовое преследование кыпчаков в самом Коканде.



В 1852 году в местности Былкылдама Худояр-хан смог наголову разгромить кипчаков во главе с Мусулманкулом. После этого кыпчкские селения подверглись опустошению, и только небольшая часть кыпчаков смогла спастись у горных киргизов.Все земли кыпчаков были распродана местному населению.

Так печально закончилась эра мгущества кыпчаков в Кокандском ханстве!

Но в результате такой жестокой политики Худояр-хан потерял основную боевую силу в лице кыпчаков, что сказалось во время наступления русских войск. Войска ополчения из местных дехкан-узбеков не смогли оказать какого-либо сопротивления русским и Худояр-хан снова стал номинальным правителем ханства при русской администрации.

Таковы гримасы судьбы!



В конце-концов он был свергнут местным населением во время Кокандского восстания 1873-1876 годов и скончался в Афганистане.



автор

Евге́ний Льво́вич Ма́рков (26 сентября [8 октября] 1835, село Крутое, Курская губерния - 17 [30] марта 1903, Воронеж) - русский писатель-путешественник, литературный критик, этнограф, выдающийся крымовед. Директор училищ Таврической губернии.