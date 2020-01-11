Титул "Лидер нации" не может быть передан по наследству, - лидер тадж-партии ПЭРТ О.Бобоев

09:19 12.01.2020

Олимджон Бобоев: Полностью из политики я не уйду



Сарвиноз Рухулло

Афсона Акобиршоева

11.01.2020



Олимджон Бобоев, депутат нижней палаты таджикского парламента, подал в отставку с поста председателя Партии экономических реформ Таджикистана. Известный политик принял решение о сложении полномочий незадолго до назначенных на 1 марта парламентских выборов. Олимджон Бобоев в 2006 года был кандидатом в президенты Таджикистана, в том же году он возглавил ПЭРТ, которая, по утверждению ее руководства, насчитывает около 30 тыс. членов.

- Прошло 15 лет со дня основании Партии экономических реформ. За это время выросло новое поколение молодых политиков. Теперь им предстоит доказать и себе, и другим, что они способны на многое. Мне скоро исполняется 70 лет... Я подал в отставку с поста председателя партии, но полностью из политики я не уйду. Все же знаете, политика и экономика очень тесно взаимосвязаны и переплетены, - заявил Олимджон Бобоев, комментируя свое решение оставить пост председателя ПЭРТ.

Радио Озоди: Критики властей считают Партию экономических реформ одной из "карманых" и утверждают, что она создана для того, чтобы показать видимость многопартийности в стране…

Олимджон Бобоев: Конечно, во всех странах мира партии выступают в защиту той ли иной группы людей. Но у нас своя программа действий и много сторонников. Мы за 15 лет сумели добиться симпатии части населения. Во всех уголках Таджикистана, за исключением двух районов ГБАО, работают наши первичные организации.

Радио Озоди: Скажите, а Вы довольны результатами своей работой в парламенте?

Олимджон Бобоев: Работа в парламенте стала для меня хорошей школой, потому что здесь ежедневно обсуждается ситуация с национальной экономикой. За пять лет было одобрено немало международных соглашений, были внесены поправки в законы. В уходящем парламенте работают компетентные люди, ученые. Каждый пункт, каждое слово любого документа тщательно проверяется и обсуждается.

Радио Озоди: Каким Вы представляете будущий парламент? Многие из экспертов уверены, что парламент Таджикистана давно превратился в пассивный институт в политической системе страны, который безоговорочно принимает все решения правительства и голосует за правительственные законопроекты

Олимджон Бобоев: Я не могу согласиться с этим мнением, хотя критика в адрес парламентариев в какой-то мере справедлива. У нас президентская система управления и , хотим ли мы того или нет, парламент должен сотрудничать с правительством. Допустим, парламент примет решение, которое правительство не в силах воплотить в жизнь. И какая польза от этого решения? Именно поэтому многие вопросы согласуются с исполнительным органом власти. К тому же, не все знают обо всем, что происходит в стенах парламента.

Радио Озоди: Некоторые избиратели считают, что депутаты зависимы в принятии решений. Кстати, депутаты знают о том, что о них думает народ?

Олимджон Бобоев: Конечно, мы всегда обсуждаем обращения избирателей и итоги наших встреч с ними. По жалобам и обращениям принимаются конкретные решения, мы отправляем ответственных лиц для решение тех или иных вопросов и контролируем процесс выполнения решения.

Радио Озоди: Многие считают, что в парламенте Таджикистана заседают пенсионеры и бывшие чиновники. Так ли это на самом деле?

Олимджон Бобоев: Я считаю, что это неправда. В парламенте должны быть представлены и умудренные опытом ветераны и молодежь. С другой стороны, в парламенте и немало тех, кто раньше зарабатывал намного больше. Если люди думают, что депутаты много зарабатывают, то ошибаются. Депутатская зарплата – 5500 сомони. Я до избрания депутатом парламента работал в НИИ и преподавал в вузе, зарабатывая окало 6500 сомони в месяц.

Радио Озоди: Скажите, а Вы довольны реформами в экономике Таджикистана?

Олимджон Бобоев: Нет. Реформы продвигаются с трудом по трем причинам: из-за высокого уровня коррупции, высоких налогов, а также из-за того, что экономические суды находятся под влиянием исполнительной власти. Из-за коррупции в Таджикистане не развивается предпринимательство. С другой стороны, нередко происходит рейдерство или захват бизнеса людьми, у которых сильные покровители. Из-за этого многие предприниматели уезжают в Россию, Китай, Индию и другие страны. Мы хотели покончить с монополией государства, но столкнулись с монополией отдельных лиц. В настоящее время все наши рынки монополизированы…



Радио Озоди: В прошлом году парламент одобрил передачу серебряного месторождения "Якчилва" в ГБАО китайской компании, освободив ее от уплаты налогов и таможенных пошлин на семь лет. Это решение властей вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Также были переданы КНР и другие месторождения. Что Вы думаете об этом?

Олимджон Бобоев: Все зависит от достигнутого между сторонами соглашения. Конечно, когда по соглашению вы отдаете что-либо, то можете навсегда распрощаться с ним. Но в соглашениях, которые были одобрены парламентом, учтены все риски и полностью обеспечена сохранность месторождений. КНР обладает высокой технологией для разработки месторождений. Хочу подчеркнуть, что во всех соглашениях соблюдены интересы Таджикистана.

Радио Озоди: Какое Ваше имущество внесено в декларацию о доходах?.. Конечно, если это не секрет.

Олимджон Бобоев: Других доходов, кроме зарплаты депутата, у меня нет. Никто из моих детей не занимает высокий пост в правительственных структурах. Один из сыновей учится в докторантуре, у него скоро состоится защита докторской диссертации. Другие дети тоже получили высшее образование и работают предпринимателями в сфере производства.

Радио Озоди: Хотели бы узнать Ваше мнение о законе "О Лидере нации". Многие считают, что этот закон может превратить Таджикистан в монархическое государство…

Олимджон Бобоев: Нет, закон действует только при жизни Джаноби оли. Титул "Лидер нации" не может быть передан по наследству.