Ликвидирован курбаши северо-афганских джихадистов Махибулла

15:12 12.01.2020

Афганские военные уничтожили одного из главарей "Талибана"



Один из главарей отрядов радикального движения "Талибан" (запрещено в России), действующего в северных районах Афганистана, уничтожен во время рейда боевых самолетов военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом сообщает местный телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление представителя министерства обороны исламской республики в воскресенье, 12 января.



Отмечается, что погибшего звали Махибулла, он являлся гражданином и главарем отрядов "Талибана" на северо-востоке страны. Его ликвидировали в результате удара с воздуха в провинции Кундуз во время его передвижения в уезде Имам-Саиб.

Оборонное ведомство не приводит подробностей спецоперации.

В начале декабря 2019 года военные Афганистана уничтожили еще одного ключевого командира "Талибана" - Мавлави Нуриддина - и еще пять боевиков.



В конце ноября талибы встретились с представителями Евросоюза в Катаре. Они обсудили афганские проблемы и стабилизацию ситуации в стране. В том же месяце в Афганистане побывал президент США Дональд Трамп. Он выразил готовность вернуться к переговорам с талибами. По его словам, радикалы тоже намерены договариваться. Вашингтон проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF), которыми командует НАТО.

12 января 2020,