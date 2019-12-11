|О безжалостный новый старый мир. Нас ожидает постчеловечество? - Д.Евстафьев
15:23 12.01.2020
О безжалостный новый старый мир
Евстафьев Дмитрий
№ 50 (6717) (11-12-2019)
Глобализация умирает, что признает даже яркое ее порождение – Эммануэль Макрон. Изначально глобализация была объективным и в целом позитивным для мира процессом. Но в последние годы она превратилась в идеологию подчинения обществ и культур умозрительным правилам, продиктованным анонимным, а оттого и безответственным "цивилизованным миром". Глобализация в последние годы стала тормозом для реализации потенциала стран и народов.
Но что приходит на смену глобализации? Что будет с человеком в постглобальном мире? Не станет ли он еще и постчеловеческим? Действительно, многое в этом новом мире настораживает.
Главный потребитель квалифицированных кадров – банковская отрасль – стремительно наполняется автоматизированными системами, а значит, становятся ненужными сотни тысяч клерков по всему миру. Теперь эти системы подбираются к бесчисленным банковским аналитикам и инвестиционным консультантам, еще недавно заполнявшим улицы мегаполисов одинаковыми синими костюмами. Логистика и торговля избавляются от низкоквалифицированного персонала, его тоже начинает заменять искусственный интеллект. В экономике остается все меньше места для человека, во всяком случае, для человека "обычного", обывателя, если не вкладывать в это понятие негативного содержания. Люди стали некритичны для дальнейшего развития экономики. Одинаково лишними на "празднике жизни" постглобализации оказываются совершенно разные страты общества. Что же будет, когда появятся комплексные и самообучающиеся системы на базе искусственного интеллекта?
Парадокс: в постглобальном мире найдется место и для неквалифицированного потребителя (человека, довольствующегося "минимальным гарантированным доходом"), и для "человека-творца" – его прямой противоположности. Первую категорию несложно приучить довольствоваться "малым", впрочем, вполне пристойным уровнем. Вторая категория должна будет придумывать все более "продвинутые", если хотите – авангардные идеи, чтобы конкурировать с искусственным интеллектом, создавать безопасные модели его развития.
Похоже, история сама дала ответ российским либералам, грезившим о потребителе "квалифицированном". Вот он в новом мире – вымирающая натура. В новых условиях просто не хватит ресурсов, чтобы обеспечить "квалифицированное" потребление, становящееся все более "кредитным". А скоро просто не останется рабочих мест, чтобы давать возможность "квалифицированным потребителям" эти кредиты оплачивать. Не потому ли в большинстве "социальных демократий" последние десятилетия развивается жесточайший кризис пресловутого "среднего класса", который постепенно превращается в "прекариат" – людей с высокими потребностями, но без постоянной занятости.
Однако неумолимое нарастание в обществе несправедливости и непреодолимых социальных противоречий открывает дорогу "новым-старым" явлениям. Социальному эскапизму, когда человек, прячась от реальных проблем, замыкается в ракушке "минимального гарантированного дохода", уходит с головой в социальные сети, которые дарят иллюзию социализации. Эскапизм, конечно, безопасен, но подойдет как стиль жизни далеко не всем. Еще возникает риск "нового луддизма". В эпоху английской промышленной революции протестующие-луддиты уничтожали машины, станки, из-за внедрения которых люди теряли работу. Признаки явления XIX века мы наблюдаем сегодня, например, в Гонконге да и в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции.
Наивно полагать, что эти глобальные процессы не затронут Россию. Перед нами встают ровно те же вопросы, усугубленные нашей бедностью и накопившимися изъянами в системе образования.
В чем же может состоять ответ России на вызовы постглобального и постчеловеческого, по сути, мира? Предаваться любимому занятию русской интеллигенции – ждать, что придумают "баре из Парижа", – бессмысленно. Парижские "баре" напуганы и растеряны. Они ждут, что США одумаются и все будет как при "дедушке" и "бабушке" Клинтонах. В "парижах" не осознают безжалостности нового мира и его технологического детерминизма.
Искать "русский путь" в архаике? Но тогда мы потеряем возможность определять суть и вектор глобальных процессов. Россия станет просто приполярной ресурсной территорией. Тогда в чем?
Ключевой вопрос, стоящий перед человечеством, – найти для себя место в экономической и политической системе, где будет все больше элементов искусственного интеллекта. Деградирующие общественные институты все меньше будут напоминать "гражданское общество". Все больше – гибриды социальной сети, где единицей соучастия станет "лайк" – имитация сопричастности. А еще – сектантское мышление с безграничной верой авторитетам, часто – самоназначенным.
Россия (впервые за шестьдесят, если не больше, лет) получила уникальный шанс предложить миру свою картину будущего. Мы, в отличие от стран Запада, не так далеко ушли по пути "кредитной демократии", а значит, способны увидеть в качестве цели "развитие человека", а не "развитие потребительских возможностей человека". Мы как общество еще способны здраво оценить, какова роль человека в мире компьютерных технологий и автоматизированных алгоритмов.
Иными словами, у России есть шанс ответить на вопрос: "Зачем мы?"