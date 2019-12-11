О безжалостный новый старый мир. Нас ожидает постчеловечество? - Д.Евстафьев

15:23 12.01.2020

О безжалостный новый старый мир



Евстафьев Дмитрий

№ 50 (6717) (11-12-2019)



Глобализация умирает, что при­знает даже яркое ее порождение – Эммануэль Макрон. Изначально глобализация была объективным и в целом позитивным для мира процессом. Но в последние годы она превратилась в идеологию подчинения обществ и культур умозрительным правилам, про­диктованным анонимным, а оттого и безответственным "цивилизо­ванным миром". Глобализация в последние годы стала тормозом для реализации потенциала стран и народов.



Но что приходит на смену глобали­зации? Что будет с человеком в пост­глобальном мире? Не станет ли он еще и постчеловеческим? Действительно, многое в этом новом мире насторажи­вает.



Главный потребитель квалифициро­ванных кадров – банковская отрасль – стремительно наполняется автоматизи­рованными системами, а значит, стано­вятся ненужными сотни тысяч клерков по всему миру. Теперь эти системы под­бираются к бесчисленным банковским аналитикам и инвестиционным кон­сультантам, еще недавно заполнявшим улицы мегаполисов одинаковыми сини­ми костюмами. Логистика и торговля избавляются от низкоквалифициро­ванного персонала, его тоже начинает заменять искусственный интеллект. В экономике остается все меньше места для человека, во всяком случае, для человека "обычного", обывателя, если не вкладывать в это понятие негативно­го содержания. Люди стали некритичны для дальнейшего развития экономики. Одинаково лишними на "празднике жизни" постглобализации оказывают­ся совершенно разные страты общества. Что же будет, когда появятся комплекс­ные и самообучающиеся системы на базе искусственного интеллекта?



Парадокс: в постглобальном мире найдется место и для неквалифици­рованного потребителя (человека, довольствующегося "минимальным гарантированным доходом"), и для "человека-творца" – его прямой про­тивоположности. Первую категорию несложно приучить довольствоваться "малым", впрочем, вполне пристой­ным уровнем. Вторая категория дол­жна будет придумывать все более "про­двинутые", если хотите – авангардные идеи, чтобы конкурировать с искус­ственным интеллектом, создавать без­опасные модели его развития.



Похоже, история сама дала ответ рос­сийским либералам, грезившим о потре­бителе "квалифицированном". Вот он в новом мире – вымирающая нату­ра. В новых условиях просто не хватит ресурсов, чтобы обеспечить "квалифи­цированное" потребление, становящееся все более "кредитным". А скоро просто не останется рабочих мест, чтобы давать возможность "квалифицированным потребителям" эти кредиты оплачивать. Не потому ли в большинстве "социаль­ных демократий" последние десятиле­тия развивается жесточайший кризис пресловутого "среднего класса", кото­рый постепенно превращается в "прека­риат" – людей с высокими потребностя­ми, но без постоянной занятости.



Однако неумолимое нарастание в обществе несправедливости и непре­одолимых социальных противоречий открывает дорогу "новым-старым" явле­ниям. Социальному эскапизму, когда человек, прячась от реальных проблем, замыкается в ракушке "минимально­го гарантированного дохода", уходит с головой в социальные сети, которые дарят иллюзию социализации. Эска­пизм, конечно, безопасен, но подой­дет как стиль жизни далеко не всем. Еще возникает риск "нового луддиз­ма". В эпоху английской промышлен­ной революции протестующие-лудди­ты уничтожали машины, станки, из-за внедрения которых люди теряли работу. Признаки явления XIX века мы наблю­даем сегодня, например, в Гонконге да и в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции.



Наивно полагать, что эти глобальные процессы не затронут Россию. Перед нами встают ровно те же вопросы, усугуб­ленные нашей бедностью и накопивши­мися изъянами в системе образования.

В чем же может состоять ответ России на вызовы постглобального и постчело­веческого, по сути, мира? Предаваться любимому занятию русской интелли­генции – ждать, что придумают "баре из Парижа", – бессмысленно. Париж­ские "баре" напуганы и растеряны. Они ждут, что США одумаются и все будет как при "дедушке" и "бабушке" Клин­тонах. В "парижах" не осознают безжа­лостности нового мира и его технологи­ческого детерминизма.



Искать "русский путь" в архаике? Но тогда мы потеряем возможность опреде­лять суть и вектор глобальных процес­сов. Россия станет просто приполярной ресурсной территорией. Тогда в чем?



Ключевой вопрос, стоящий перед человечеством, – найти для себя место в экономической и политической систе­ме, где будет все больше элементов искусственного интеллекта. Дегради­рующие общественные институты все меньше будут напоминать "граждан­ское общество". Все больше – гибриды социальной сети, где единицей соуча­стия станет "лайк" – имитация сопри­частности. А еще – сектантское мышле­ние с безграничной верой авторитетам, часто – самоназначенным.



Россия (впервые за шестьдесят, если не больше, лет) получила уникальный шанс предложить миру свою картину будущего. Мы, в отличие от стран Запа­да, не так далеко ушли по пути "кре­дитной демократии", а значит, способ­ны увидеть в качестве цели "развитие человека", а не "развитие потребитель­ских возможностей человека". Мы как общество еще способны здраво оценить, какова роль человека в мире компью­терных технологий и автоматизирован­ных алгоритмов.

Иными словами, у России есть шанс ответить на вопрос: "Зачем мы?"