"Золотая молодежь". Из окна хазы внучка Никиты Михалкова выпала голая фотомодель Пунтус, которая ничего не помнит

20:59 12.01.2020

21-летнюю фото модель Ксению Пунтус нашли голой с серьезными травмами в центре Москвы. Как сообщает "МК", девушка выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова - 20-летнего Андрея Бакова.

Девушку в тяжелом состоянии нашел лежащей в кустах в районе Трехпрудного переулка в Москве дворник, который и вызвал "скорую". По данным телеграм-канала Mash, у девушки отбиты все внутренние органы, врачи по осколкам собирали ей сломанные кости. Медики пока не дают никаких прогнозов.



По информации "МК", Ксения ходила в бар со своим молодым человеком, которым оказался внук кинорежиссера Никиты Михалкова, сын Анны Михалковой Андрей Баков. После бара они поднялись в квартиру Андрея на третий этаж. По предварительным данным из окна этой квартиры девушка выпала.



"Ксюшу нашли в кустах, раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали", - написала подруга Ксении модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram.

Мать Ксении Пунтус заявила порталу Life, что дочери чудом удалось выжить. По ее словам, Ксения сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии и ей уже провели несколько операций.



12 января 2020