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Прощай, Рауль! Абхазского президента Хаджимбу все-таки свергли (первым в этом году)
22:33 12.01.2020

Абхазский президент продержался четыре месяца
Рауль Хаджимба ушел в отставку по требованию оппозиционеров

Политический кризис в Абхазии, разразившийся в конце прошлой недели, в воскресенье завершился победой оппозиции. После того как Верховный суд республики признал недействительными итоги президентских выборов, прошедших 8 сентября, а ЦИК назначил дату нового голосования - 22 марта, глава республики Рауль Хаджимба сначала оспаривал эти решения, но вечером объявил об отставке. Это произошло через два часа после того, как в Сухум прилетел помощник президента РФ Владислав Сурков.

В течение воскресенья, 12 января, политический кризис в Абхазии продолжал нарастать, а к вечеру разрешился в пользу противников действующего президента Рауля Хаджимбы. Как сообщил агентству "Интерфакс" сам господин Хаджимба, он подписал заявление об отставке и пока не решил, будет ли участвовать в повторных президентских выборах. "Жизнь покажет",- осторожно отметил он.

Дату новых президентских выборов ЦИК республики выбрал еще утром в воскресенье - 22 марта. Итоги голосования, состоявшегося 8 сентября, Кассационная коллегия Верховного суда республики ранее признала недействительными. Это произошло на фоне масштабных протестов сторонников Аслана Бжании - лидера оппозиции, который по состоянию здоровья не смог принять участия в сентябрьских выборах. Вместо него Раулю Хаджимбе противостоял соратник господина Бжании - Алхас Квициния. Оппозиционеру предрекали победу, однако господин Хаджимба все же переизбрался на второй срок с перевесом примерно в тысячу голосов во втором туре. О неубедительности такого результата оппозиционеры заявляли с самого начала, но официального рассмотрения жалобы дождались лишь на прошлой неделе.

Рауль Хаджимба идею повторных выборов поначалу отверг. Впрочем, сюрпризом это не стало: еще на прошлой неделе, когда протесты только начались, он охарактеризовал их как попытку госпереворота. Что же касается решения ЦИКа, то оно, как заявили в пресс-службе президента Абхазии, "было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия" и будет обжаловано "в установленном законом порядке". Впрочем, теперь это заявление уже неактуально.

Лидер оппозиции Аслан Бжания, в свою очередь, давал понять, что не отступит от своих требований и даже готов к новому обострению. "Если Хаджимба не заявит сегодня о том, что он сложит свои полномочия, то действия людей будут неконтролируемы",- пригрозил он.

Надежду на благополучное разрешение конфликта давала личная встреча Рауля Хаджимбы и Аслана Бжании. Она прошла на даче президента Абхазии при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, который прибыл в Сухум еще 10 января. Но успешными переговоры назвать было трудно: господин Бжания приехал туда в 15:20 по московскому времени, а уехал уже в 16:15. "Передали наше требование, чтобы он (Рауль Хаджимба.- "Ъ") ушел в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ",- сказал журналистам Аслан Бжания.

Сообщение, которое администрация Рауля Хаджимбы опубликовала по итогам встречи, было весьма неожиданным: из него следовало, что повторные выборы все же пройдут. "Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона ""О президенте Республики Абхазия""",- говорится на сайте господина Хаджимбы. Однако глава Совбеза Абхазии Мухамед Килба дал понять, что об уступке оппозиции речи не идет. "Отставка президента - это главное требование протестующей стороны. Естественно, президент аргументированно ссылается на статьи законодательства, что данный вопрос не готов рассматривать",- сказал он агентству ТАСС. Господин Килба добавил, что стороны "взяли тайм-аут, чтобы провести консультации".
Правда, следующим заявлением президента Хаджимбы стало заявление об отставке. Парламент Абхазии рассмотрит его в понедельник. Исполняющим обязанности президента назначен премьер-министр Валерий Бганба. Ранее господин Бганба заявлял, что пока не определился, готов ли взять эти полномочия на себя.

"Противоречия в словах и действиях Рауля Хаджимбы, скорее всего, говорили об обреченности и растерянности,- заявил в беседе с "Ъ" абхазский политолог Инал Хашиг.- Протестующие окружили президентский дворец и были готовы освободить его только в том случае, если он уйдет в отставку. Какого-то рецепта по выходу из этой ситуации у него не было, и он хватался за любую соломинку".
Примечательно, что буквально за два часа до объявления об отставке в Сухум для встречи с Раулем Хаджимбой приехал помощник президента России Владислав Сурков, курирующий в том числе непризнанные и частично признанные республики.

"Цель визита - уладить ситуацию",- лаконично пояснил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
По мнению политолога Инала Хашига, интерес Москвы действительно заключался лишь в урегулировании ситуации, а не в сохранении президентского кресла за Раулем Хаджимбой. "В Абхазии нет политиков, которые не были бы способны договориться с Москвой,- отметил он.- Конечно, Москве не нравится, что всего через четыре месяца после того, как Хаджимбу поздравлял с победой Владимир Путин, его отправляют в отставку. Но с другой стороны, если он не способен контролировать ситуацию сейчас, как он сможет удерживать власть в течение пяти лет?"
Кирилл Кривошеев; Георгий Двали, Тбилиси
"Коммерсантъ" от 12.01.2020,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578857580
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