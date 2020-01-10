"Ищу спутницу для полета на Луну": Японский миллиардер объявил конкурс на космическое путешествие с ним

22:50 12.01.2020

Помимо этого, романтичный Юсаку Маэдзава ищет невесту для счастливой супружеской жизни на Земле



ВИКТОРИЯ ИВАШЕЧКИНА



Миллиардер и плейбой из Японии Юсаку Маэдзава объявил в своих соцсетях конкурс для девушек, которые захотели бы... полететь с ним вместе на Луну! А также после необычного космического путешествия стать его спутницей жизни.



Японец назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и объяснил, что его давней мечтой было путешествие в космос.



- Поехать в это особенное место с особенным человеком. Через этот проект сватовства один на один Маэдзава хочет найти спутницу жизни, - сказано на сайте конкурса.



Также в описании к необычному конкурсу сказано, что "объявлен набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества".









Японский миллиардер подчеркивает, что те, кто предложит свою кандидатуру, должны быть не замужем и старше 20 лет. Девушки должны быть позитивно настроенными и веселыми и готовы всерьез приступить к подготовке полета. Конкурс продлится до 17 января текущего года.



Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях миллиардер из Японии Юсака Маэдзава пообещал раздать своим подписчикам в соцсетях 9 миллионов долларов. Таким образом он собирается поставить эксперимент, чтобы проверить, сделают ли деньги этих людей счастливее.