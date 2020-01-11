Шэньчжэнь. Россиянка Александрова не дала казахстанке Рыбакиной выиграть первый теннисный турнир WTA

23:30 12.01.2020

Русские женщины начали с китайского титула

Теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир WTA в Шэньчжэне



Первой победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в этом году стала россиянка Екатерина Александрова. В финале Shenzhen Open с призовым фондом $775 тыс. она в двух сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Это позволило 25-летней теннисистке завоевать первый титул за карьеру и, поднявшись на 26-е место в мировом рейтинге, вновь стать первой ракеткой России.

Shenzhen Open - единственное январское состязание WTA, проводящееся в северном полушарии. В начале сезона большинство теннисисток находятся в Австралии, где 20 января в Мельбурне стартует первый в сезоне чемпионат Большого шлема, поэтому китайцы стараются заинтересовать спортсменок солидным для турниров категории International призовым фондом, который в этом году составил $775 тыс.

В отличие от итогового состязания WTA, которое в прошлом году впервые прошло в Шэньчжэне, только на другой, более вместительной арене, турнир Shenzhen Open уже имеет восьмилетнюю историю. Его дважды выигрывала экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп, а в прошлом году чемпионкой там стала белоруска Арина Соболенко, которая сейчас, находясь в ранге 11-й ракетки мира, была "посеяна" под 2-м номером, но выбыла из борьбы в 1/8 финала. Главным же фаворитом считалась победительница прошлогоднего турнира "ВТБ Кубок Кремля" швейцарка Белинда Бенчич, занимающая в рейтинге 8-е место. Однако она выступила еще более неудачно, уступив на самом старте прогрессирующей 21-летней россиянке Анне Блинковой.



Там же, в верхней половине сетки находилась и Екатерина Александрова - 25-летняя теннисистка из Челябинска, которая уже давно тренируется в Праге.

Александрова была "посеяна" под 5-м номером, и, сумев начать сезон в отличной форме, здорово провела все пять своих матчей, отдав в них лишь один сет.

Для начала она обыграла чешку Катерину Синякову, которая в 2017 году победила в Шеньчжене, а в 2018-м дошла до финала. Затем россиянка взяла верх над китаянками Пен Шуай и Ван Цян, после чего в полуфинале довольно уверенно справилась с двукратной чемпионкой турниров Большого шлема испанкой Гарбинье Мугурусой. В финале соперницей Екатерины Александровой стала Елена Рыбакина - 20-летняя москвичка, которая подавала большие надежды во время юниорской карьеры, летом 2018 года перешла под флаг Казахстана, в прошлом сезоне выиграла титул в Бухаресте, а на этой неделе занимала в рейтинге 36-е место. Первый сет Александрова взяла сравнительно легко, а во втором, уступая 2:4, не отдала больше ни одного гейма и победила за 1 час 13 минут - 6:2, 6:4.



Для новоиспеченной чемпионки Shenzhen Open - это первый титул WTA Tour за карьеру (осенью 2018 года она доходила до финала в Линце). Китайский успех не только сделал Александрову первой в нынешнем сезоне победительницей турниров WTA (финалы в Брисбене и Окленде состоятся в воскресенье), но и вернул ей титул первой ракетки России. Впервые поднявшись в мировой классификации с 34-го места на 26-е, Александрова обошла Анастасию Павлюченкову и в ближайшее время имеет возможность еще сильнее приблизиться к первой двадцатке. Дело в том, что в прошлом году на Australian Open она проиграла в первом же круге и сейчас не должна там защищать ни одного очка.



Тем временем в Сиднее завершился полуфинал командного турнира ATP Cup между сборными России и Сербии. После того как Душан Лайович за 1 час 48 минут обыграл Карена Хачанова - 7:5, 7:6 (7:1), а Новак Джокович в упорнейшей борьбе за 2 часа 47 минут сломил сопротивление Даниила Медведева - 6:1, 5:7, 6:4, сербы одержали досрочную победу, взяв у россиян реванш за ноябрьское поражение в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Евгений Федяков

"Коммерсантъ" от 11.01.2020,