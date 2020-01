Выборы на разрыв. Есть ли у Трампа шанс переизбраться? - Иван Лебедев

00:37 13.01.2020 Есть ли у Дональда Трампа шансы остаться в Белом доме еще на четыре года?



Новый политический год в Америке начинается с продолжения скандала предыдущего - с процесса импичмента Дональда Трампа. В декабре Палата представителей Конгресса, находящаяся под контролем демократов, предъявила ему обвинения в нарушении закона, которые теперь должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что верхняя палата, где большинство составляют республиканцы, его оправдает, и тогда он станет первым в истории президентом США, который будет баллотироваться на второй срок, пережив процедуру импичмента. На выборах 3 ноября Трамп вполне может одержать победу, чтобы остаться в Белом доме еще на четыре года.



Бывшая первая леди штата Айова Кристи Вилсак теперь тратит на поход в продовольственный магазин лишние 15 минут. Соседи и знакомые хватают за рукав жену экс-губернатора (хорошо, если это происходит не в отделе замороженных продуктов) и торопятся сообщить ей, за кого из претендентов-демократов они хотели бы голосовать на выборах. Некоторые докладывают: "Вот моя первая тройка" (по состоянию на сегодня, на завтра порядок может быть уже другим). Местные жители признаются, что пока "сидят на заборе", то есть занимают выжидательную позицию. "Они сделают окончательный выбор, только когда придут на собрания партийных активистов", - рассказывает Вилсак о своих земляках, которые известны способностью тянуть до последнего. Времени на размышление у них осталось совсем мало - партсобрания, на которых начнется отбор делегатов на национальные съезды, состоятся в Айове 3 февраля. Вместе с ней сезон праймериз в феврале откроют Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина. Далее, как говорится, со всеми остановками…



Марафон первичных выборов, который пройдет по всем 50 штатам и территориям США, завершится летом, когда обе партии проведут съезды, где назовут своих официальных кандидатов на президентский пост. У республиканцев он уже практически известен - это Дональд Трамп, у которого нет реальных конкурентов среди однопартийцев. Бывший конгрессмен из Иллинойса Джо Уолш, а также экс-губернаторы Массачусетса и Северной Каролины Билл Уэлд и Марк Сэнфорд, выставившие свои кандидатуры, никаких шансов на успех не имеют. Их популярность среди избирателей-республиканцев находится на уровне 2–3 процентов, в то время как у Трампа она зашкаливает за 85.

А вот что касается демократов, то в их лагере, по выражению журнала Time, пока "ничего не ясно, кроме полной неясности".

Без явного фаворита

Кристи Вилсак и ее муж Том, успевший поработать не только губернатором Айовы, но и министром сельского хозяйства в администрации Барака Обамы, ведут в своем штате агитацию в поддержку бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В последнее время он слегка растерял преимущество над другими претендентами, но все равно остается лидером гонки среди демократов. Некоторые участники уже сошли с дистанции, и сейчас борьбу продолжают 15 человек.

Согласно опросам, в общенациональном масштабе Байден опережает ближайших преследователей - сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен - на 10–13 процентных пунктов, а мэра городка Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджича, идущего четвертым, - на 20 пунктов.

Другие претенденты - сенаторы Кори Букер и Эми Клобушар, конгрессвумен Талси Габбард, бизнесмен Эндрю Янг и все остальные - безнадежно отстали и исполняют на предвыборной сцене едва ли не роль статистов.

В то же время в Айове, которая задает тон сезону праймериз, на первом месте идет Буттеджич, именуемый всеми просто "мэр Пит", а Байден расположился только на третьей позиции вслед за Сандерсом. "Не уверен, что у нас есть фаворит,- считает 53-летний учитель рисования Дэйна Кунзе, возглавляющий парторганизацию демократов в городке Грисуолд.- Джо Байден лидирует в масштабах всей страны, но Айова - это Айова".



Какой политической линии будет придерживаться Джо Байден

Отставание Байдена в этом штате совсем незначительное, и может показаться, что для него это не трагедия и даже не беда, а лишь тревожный звонок. Его рейтинг в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, других ключевых штатах, которые в Америке принято называть "полями сражений", достаточно высок. Однако бывший вице-президент позиционирует себя как единственного, кому по силам победить Трампа, и любые сомнения на этот счет трактуются не в его пользу.

К тому же у Байдена осенью возникли проблемы с деньгами, которые решают хоть и не все, но очень многое. В третьем квартале минувшего года он собрал лишь 15,7 млн долларов, а израсходовал на свою предвыборную кампанию на 2 млн больше. В результате к концу сентября у него на счету оставалось всего 9 млн - в три-четыре раза меньше, чем у его главных соперников.



В октябре-декабре Байден поправил свое финансовое положение, получив 22,7 млн долларов. Однако он все равно значительно отстает от Сандерса - безоговорочного лидера по сбору средств в предвыборные фонды, который за прошлый год аккумулировал на своем счету 95 млн. Большая часть этих денег поступила в виде небольших взносов почти от 5 млн его сторонников по всей стране. Такую разветвленную донорскую сеть Сандерс создал еще в 2016 году, когда вел борьбу с Хиллари Клинтон за право стать кандидатом Демократической партии.



Миллиардер против миллиардера



Сомнения в способности Байдена взять верх над Трампом привели к неожиданному появлению среди претендентов-демократов экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, объявившего в конце ноября о вступлении в гонку за Белый дом. Журнал Forbes оценивает его состояние в 53 млрд долларов (примерно в 15 раз больше, чем у Трампа), и уж у него-то нехватки средств не предвидится. По предварительным данным, за месяц с небольшим он израсходовал на политическую рекламу более 150 млн долларов. Лишь за одну неделю его штаб перечислил телеканалам и сетевым видеосервисам 30 млн, установив своеобразный рекорд.

"Прежде мы никогда не видели подобных трат во время президентской гонки,- сказал газете Politico политтехнолог Джим Маклафлин.- У Блумберга безграничный бюджет".



Байден, который был в Мавзолее



Пожертвования от рядовых избирателей ему нужны лишь для того, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к участникам предвыборных теледебатов. Блумберг готов тратить на свою кампанию огромные личные средства, хотя оказалось, что в этом не только его сила, но и слабость. В его адрес сразу же посыпались обвинения в том, что он уже все себе купил, а теперь, мол, хочет купить еще и должность президента.



Однако главный недостаток Блумберга - не тугой кошелек и даже не возраст (14 февраля ему исполнится 78 лет, он на четыре года старше Трампа и почти на год старше Байдена). Потомок евреев-иммигрантов из царской России, ставший миллиардером, несколько раз менял партийную принадлежность, перебегая от демократов к республиканцам и обратно. Таких "попрыгунчиков", как правило, нигде не любят, и не удивительно, что рейтинг его популярности остановился на отметке 5 процентов. Недооценивать Блумберга не стоит, но первоначальные предсказания, что его вступление в предвыборную гонку приведет к "тектоническим сдвигам в расстановке сил среди демократов", пока не сбываются.



В отличие от него Трамп не собирается тратить на предвыборную кампанию собственные средства, однако недостатка в деньгах тоже не испытывает. За 2019 год он привлек в свой фонд 143 млн долларов, а в целом его штаб поставил цель собрать как минимум 1 миллиард - больше, чем ему удалось при подготовке к прошлым выборам.

Подобные финансовые успехи позволяют Трампу излучать оптимизм, тем более что республиканцам пока удается демонстрировать завидную сплоченность. Даже после начала в Конгрессе процесса импичмента его рейтинг среди сторонников "Великой старой партии" почти не изменился, а вчерашние критики президента из числа однопартийцев - сенаторы Линдси Грэм и Тед Круз - встали грудью на его защиту, как только над ним нависла угроза отстранения от власти.



Опросы показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, то Трамп проиграл бы Байдену по общему числу голосов, но вполне мог бы завоевать большинство мест в коллегии выборщиков, как в 2016 году, и в конечном итоге вновь одержал бы победу. Двухступенчатая избирательная система США опять может сыграть на руку республиканцу.

Подарки от Санта-Клауса



Трамп также утверждает, что на его стороне - национальная экономика, демонстрирующая относительную стабильность (рост ВВП - на уровне 2 процентов, безработица - в районе 4 процентов). С ноября 2016 года, то есть после его победы на выборах, индекс Доу Джонса на фондовой бирже в Нью-Йорке - основной показатель деловой активности в США - увеличился в полтора раза. Это позволяет Трампу говорить, что он выполняет свое обещание "сделать Америку вновь великой". Однако ситуация не столь радужная, как может показаться на первый взгляд: темпы промышленного производства в ряде отраслей замедлились, а уровень безработицы в некоторых индустриальных штатах выше среднего по стране.

Кроме того, главные подарки, оказавшиеся у Трампа под рождественской елкой, давно распакованы: руководство ФРС воздерживается от дальнейшего снижения процентной ставки межбанковского кредита, новое соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой уже отыграно рынком, а первая часть сделки с Китаем по импортным тарифам не решает наиболее сложных вопросов, которые оставлены на потом.



Как бы то ни было, достаточно прочное положение президента-республиканца заставляет демократов всеми силами добиваться единства своих рядов. На практике это означает, что им надо обеспечить в ноябре максимально высокую явку и перетащить на свою сторону колеблющихся избирателей, а также часть республиканского электората, например белых женщин из рабочего класса.

Согласно опросам, большинство сторонников Демократической партии считают, что главное сейчас - даже не взгляды их кандидата, а его способность взять верх над Трампом.



Многие говорят, что для них этот фактор - лакмусовая бумажка. Поэтому делать свой выбор они будут, руководствуясь не идеологическими предпочтениями, а оценивая шансы того или иного претендента на победу.

Между тем разногласий среди участников демократических праймериз немало, и касаются они в основном налогов, страховой медицины, системы образования. Если Байден обещает "возвращение к нормальной политике", то есть восстановление статус-кво, существовавшего до Трампа, то Сандерс и Уоррен призывают к серьезным "структурным изменениям" и правительственной реформе.

Есть одно важное различие и в их отношении к самому Трампу. Байден считает его причиной всех нынешних бед, которую достаточно будет устранить, и все встанет на свои места, а Сандерс и Уоррен видят в нем следствие нездорового состояния американского общества, симптом серьезного социального недуга.



Внешнеполитические вопросы по традиции находятся в предвыборной повестке на втором плане. Правда, внимание к ним может возрасти из-за обострения отношений с Ираном в результате ликвидации генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецназом Корпуса стражей исламской революции. ВВС США провели эту операцию в Ираке в ночь на 3 января по приказу Трампа, который вновь напомнил о своей непредсказуемости и спровоцировал (по крайней мере на обывательском уровне) разговоры о том, что он хочет устроить третью мировую ради того, чтобы остаться у власти.



"Убийство Сулеймани создаст для администрации Трампа первый серьезный внешнеполитический кризис на фоне процесса импичмента и предвыборной кампании. Это потенциально ужасная комбинация, требующая мудрого и осмотрительного принятия решений, а также уверенного и жесткого руководства",- написал в Twitter бывший советник госсекретаря США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер, работающий сейчас в вашингтонском Фонде Карнеги.



Агентство деловых новостей Bloomberg, принадлежащее, кстати, медиамагнату-миллиардеру, вступившему в схватку за Белый дом, высказало предположение, что самые большие дивиденды от этого получит Байден, который не устает напоминать о своем богатом опыте во внешней политике. Неудивительно, что бывший вице-президент сразу же откликнулся на уничтожение иранского генерала, заявив, что Трамп "бросил динамит в пороховую бочку", но у него нет никакой стратегии дальнейших действий. Другие претенденты-демократы высказались примерно в том же духе, подчеркнув, что Трамп рискует втянуть Соединенные Штаты в войну.



Что касается отношений с Россией, то здесь - увы! - также наблюдается почти полное единодушие: и Байден, и Сандерс, и Уоррен, и другие убеждены, что Москва вмешивалась в американские выборы, агрессивно ведет себя на международной арене и заслуживает наказания, в том числе посредством санкций.

В то же время дверь для сотрудничества с Россией демократы оставляют открытой, выступая, в частности, за продление Договора СНВ. Это в целом соответствует стратегии "сдерживания и диалога", которой придерживается и администрация Трампа. Диалога, разумеется, в тех областях, где это отвечает интересам национальной безопасности самих США.



Линии раскола



Пока никто из серьезных экспертов не берется прогнозировать, какая из двух партий окажется в выигрыше в результате процесса импичмента и кто одержит победу на ноябрьских выборах. Даже профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, верно предсказавший итоги всех президентских гонок в США за последние 35 лет, считает, что говорить об этом еще рано. "До сих пор очень много неясного, и в эпоху Трампа ситуация может меняться крайне быстро",- заявил он газете New York Post.



В то же время журнал The Atlantic уверен, что "одна вещь относительно выборов-2020 уже ясна". По его мнению, вне зависимости от того, кто выйдет победителем, "разрыв между красной и синей Америкой только увеличится". На политической карте США этими цветами обозначают штаты, где доминируют либо республиканцы, либо демократы.

Противостояние между ними обострилось еще четыре года назад и с тех пор лишь усилилось. Придерживающиеся либеральных взглядов образованные городские профессионалы, а также нацменьшинства симпатизируют демократам; консерваторы из американской глубинки, включая белых христиан-евангелистов, поддерживают Трампа. Они хотят, чтобы он "защитил американский образ жизни от угроз, исходящих извне", то есть из новой, нарождающейся действительности, которая кажется им чуждой и враждебной.



Поэтому, пишет The Atlantic, после выборов "примерно половина Америки будет ликовать, а другая половина пребывать в ярости и страхе". Демократы убеждены, что Трамп ни при каких условиях не должен находиться в Белом доме, а республиканцы не сомневаются, что у них хотят отнять победу нечестным путем, с помощью импичмента. Байден обещает в случае успеха стремиться к сотрудничеству с другой партией, но мало кто верит, что сейчас это возможно.

Иван Лебедев

№1 от 13.01.2020, стр. 22 Источник - Журнал "Огонек"

