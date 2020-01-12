Иранцы требуют отставки аятоллы Хаменеи, - И.Субботин

00:48 13.01.2020

Трагедия в небе над Тегераном привела к новым акциям протеста



Власти Ирана вынуждены искать ответ на новую волну протестов, которая возникла после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал вину за крушение пассажирского лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном. Участники манифестаций скандируют антиправительственные лозунги и призывают КСИР к ответу. В экспертной среде полагают, что руководству Исламской Республики нельзя не отреагировать на "человеческую ошибку" в ситуации с самолетом. Впрочем, у проблемы с ответственностью КСИР есть свои нюансы.



Депутаты иранского Меджлиса (парламента) провели 12 января закрытую встречу с командующим КСИР Хосейном Салами. В центре внимания была гибель украинского пассажирского лайнера в результате случайного ракетного пуска, а также последствия американской операции по убийству в Багдаде командующего силами "Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани. Участники встречи не обошли вниманием и антиправительственные выступления, которые начались в Иране после того, как командование КСИР взяло на себя ответственность за авиакатастрофу, в которой погибли 176 человек, включая граждан Афганистана, ФРГ, Ирана, Канады и Украины, а также подданных Британии и Швеции.



По итогам встречи с Салами депутат Меджлиса Ахмад Алиреза Бейги заявил, что "человеческая ошибка", из-за которой лайнер был уничтожен в небе над Тегераном, "является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР". Законодатель заявил, что военную элиту нужно беречь. По словам депутата, представители как консервативных, так и реформистских кругов в парламенте "единогласно поддержали КСИР". Именно Корпус стражей в настоящее время является объектом народного недовольства, выплеснувшегося на улицы иранских городов. Протестующие требуют суда и сравнивают КСИР с "Исламским государством" (запрещено в РФ).



"Отставки недостаточно, нужен суд!" – кричали манифестанты, собравшиеся 11 января возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. Если верить распространившимся в соцсетях видео, толпа требовала призвать к ответу КСИР и призывала верховного лидера Ирана Али Хаменеи уйти. Демонстрация 11 января привела к тому, что правоохранители задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра. Его обвинили в том, что он пытался руководить действиями толпы. После нескольких часов задержания глава дипмиссии был отпущен. Министр иностранных дел Королевства Доминик Рааб назвал инцидент нарушением международного права и намекнул на усиление изоляции Ирана.



Сам Макэйр отверг все обвинения, которые предъявили к нему иранские власти. "Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях, – написал в Twitter глава британской дипмиссии. – Я пошел для участия в том, что было заявлено как акция в память о жертвах катастрофы рейса 752. Это нормально отдать дань уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул (место событий. – "НГ") спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать".



На закрытом заседании иранского парламента депутаты призвали МИД страны объявить Макэйра персоной нон грата. Случившееся назвали прямым вмешательством Британии во внутренние дела Ирана. Лондон, впрочем, поддержали остальные европейские столицы.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил 12 января, что для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 иранские власти создают специальную рабочую группу. По словам Мусави, такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших. Днем ранее президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого иранский лидер принес извинения за трагедию, которая "произошла из-за ошибочных действий иранских военных". Стороны будут координировать действия в том, что касается идентификации тел погибших, юридической и технической работы.



А вот снизить накал народного недовольства у себя в стране иранскому руководству, похоже, будет трудно. Очевидно, что чувство справедливости иранской молодежи уже не сочетается с тем пониманием патриотизма, которое есть у местной политической элиты. Один из лидеров оппозиционного "зеленого движения" Мехди Карруби накануне написал открытое письмо великому аятолле, в котором обвинил его в некомпетентности. По словам оппозиционера, Хаменеи несет ответственность за трагедию под Тегераном как главнокомандующий. Ошибочный удар иранских военных по пассажирскому лайнеру является результатом неуместного вмешательства верховного лидера во все сферы жизни, заявил Карруби в своем послании.

"Сама по себе такая эмоциональная реакция в виде вспышки недовольства была вполне ожидаема, в том числе для властей, и они к ней были готовы, – сказал "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – При этом иранская элита находится под сильным внешним и внутренним давлением, и последняя трагедия вызвала серьезные вопросы даже внутри нее самой. Так, даже с учетом того, что КСИР взял на себя ответственность за ошибочное поражение самолета, в заявлении командующего Аэрокосмических сил КСИР от 11 января можно было явно прочесть незаданный вопрос: почему, несмотря на их неоднократные запросы, небо Ирана в такой опасный момент так и не было закрыто для гражданских самолетов теми, кто принимает соответствующее решение?"



Консультант ПИР-Центра Юлия Свешникова отметила в разговоре с "НГ", что, вероятно, существовали достаточно убедительные доказательства, указывающие на то, что самолет МАУ был сбит Ираном. "Видимо, после того как были взвешены все "за" и "против", было принято решение, что по крайней мере лучше признаться прямо сейчас, – пояснила аналитик, комментируя заявления иранских военных о признании вины за авиакатастрофу. – Думаю, это было стратегически правильно. Совершая такой "камин-аут", можно сохранить лицо, показать, что это была ошибка, и использовать возможность для того, чтобы возложить вину на США, которые своими действиями в регионе спровоцировали инцидент".



Что же касается разгоревшихся протестов на фоне ситуации с самолетом, то, как считает эксперт, для их понимания важен контекст. "Недовольство есть в Иране по разным поводам, – обращает внимание Свешникова. – Самые крупные протестные акции были недавно в связи с повышением цен на бензин. В ходе таких протестов мы видим недовольство властью в целом, призывы к смене режима, призывы к тому, чтобы кто-то понес ответственность за свои действия. Думаю, точно так же, как власти не смогли не ответить на убийство Сулеймани, они не смогут не отреагировать на ошибку в связи с Boeing: кто-то внутри Ирана должен понести ответственность, на это есть общественный запрос".



По словам эксперта, ситуация с самолетом показала, что международное давление на Иран может только усилиться. Кроме того, для европейских стран это хороший повод умыть руки в связи с судьбой Совместного всеобъемлющего плана действий ("ядерной сделки"). "Найти альтернативные пути решения проблемы у европейцев просто не получилось", – заключила эксперт.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

12.01.2020