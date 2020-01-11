 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На ливийском фронте грядут перемены: триполийская кампания ЭрдоганаНа ливийском фронте грядут перемены: триполийская кампания Эрдогана
01:13 13.01.2020

С недавних пор в Турции местные политики и эксперты уделяют повышенное внимание событиям в Ливии, где продолжается затяжное противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Сараджа и лояльные ему формирования, в рядах которых замечены отдельные группировки боевиков-исламистов, поддерживают Турция и Катар - две страны Ближнего Востока, сохраняющие самые тесные связи с исламистской организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в России и ряде других государств). Маршалу Хафтару открыто или не столь очевидно симпатизируют Россия, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и даже Соединенные Штаты. Последние поддерживают Хафтара настолько, насколько это обеспечивает сдерживание Турции от прямого вмешательства во внутриливийские дела и расширения ее влияния в Северной Африке и Восточном Средиземноморье. Дональд Трамп ранее прямым текстом высказался против планов Анкары поддержать Сараджа предоставлением тому военной помощи со стороны страны - члена НАТО.

На рубеже 2019-2020 гг. Анкара подписала с правительством Сараджа в Триполи два соглашения, одно из которых предполагало отправку турецких войск в североафриканскую страну. Парламент Турции 2 января предоставил правительству страны мандат на размещение на ливийском фронте ограниченного турецкого контингента. Согласно данным официальной Анкары, переброска солдат и офицеров турецкой армии в Северную Африку уже стартовала.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретившись 8 января в Стамбуле по поводу запуска газопровода "Турецкий поток", обсудили в том числе и ситуацию в Ливии, предложив в совместном заявлении по итогам двусторонней встречи прекратить огонь в арабской республике начиная с полуночи 12 января. Путин и Эрдоган отметили, что прекращение огня является приоритетом для начала инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в Ливии. Однако маршал Хафтар отклонил мирную инициативу России и Турции, отдав приказ продолжить наступление на Триполи. Ранее войска Хафтара заняли стратегически важный город-порт Сирт.

Турецкое государственное информагентство Anadolu сегодня, 10 января, представляет "пять стратегически важных объектов линии обороны Триполи", где, возможно, вместе с отрядами ПНС будут дислоцированы и военные Турции.

Бои за столицу Ливии продолжаются в основном на стратегически значимых направлениях, ведущих к Триполи. Отряды ЛНА уже десятый месяц (с начала апреля) пытаются установить контроль над столицей, удерживаемой ПНС, напоминает "Анатолийское агентство".

Накануне в различных районах Триполи прогремели мощные взрывы. По данным очевидцев, сторонники Хафтара нанесли массированный артиллерийский и ракетный удары по аэропорту Митига, остающемуся единственным окном защитников столицы в мир.

Командование сил ПНС формирует линию обороны с акцентом на пять стратегически важных опорных пунктов. Контроль над этими военными объектами позволяет обеспечить безопасность Триполи. Линия фронта стабилизировалась и в создавшейся ситуации стороны пользуются методами партизанской войны, нанося неожиданные удары по позициям противника, отмечает турецкий официоз.

Тикбали

Расположен в 10 км от Триполи. Силы Хафтара 26 декабря захватили контроль над военным объектом в районе Салахаддин. Однако подразделения ПНС 2 января отбили этот район.

Командный штаб

Расположен на пути в аэропорт. Был захвачен силами Хафтара 27 декабря. Во второй день текущего года контроль над военным объектом и прилегающими районами вернулся к ПНС.

Лагерь "Хамзы"

Силы Хафтара 13 декабря установили контроль над этим военным объектом в 15 км к югу от Триполи. Лагерь находится недалеко от населенного пункта Абу Салим, в непосредственной близости от местной тюрьмы. Лагерь "Хамза" считается "окном" к Триполи с южного направления.

Лагерь "Ярмук"

Один из самых крупных военных объектов на подступах к Триполи, расположен в районе Хиллет аль-Фурджан к югу от ливийской столицы.

База "Наклийе"

Расположена на пути в бездействующий ныне аэропорт Триполи (в 20 км от столицы). Это самая отдаленная от главного ливийского города точка линии обороны. Силы Хафтара захватили базу 28 декабря, в тот же день формирования ПНС вернули контроль над военным объектом.

Фактически новая турецкая военная интервенция на пространстве Большого Ближнего Востока (после трех операций Анкары в соседней Сирии) может "столкнуть лбами" в первую очередь Турцию и Египет, отношения которых все последние годы неуклонно деградируют. Ранее турецкий лидер дал понять, что не желает превращать Ливию в "новую Сирию". Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси со своей стороны считает, что выход из ливийского кризиса может быть найден в течение примерно шести месяцев. Однако из его заявлений можно предположить, что Каир прогнозирует скорее военное, чем политическое решение принимающего затяжной характер конфликта между ЛНА и ПНС. И вмешательство Эрдогана в ливийские дела на стороне ПНС только укрепляет главу египетского государства во мнении о правильности сделанного им выбора - открытая военная помощь Хафтару.

Одним из наиболее опасных сценариев развития дальнейшей ситуации на ливийском театре военных действий стало бы еще более активное участие ВВС крупнейшей арабской республики в операциях против ПНС. Если же Каир на каком-то этапе примет решение поддержать союзного ему маршала не только боевыми вылетами своих истребителей-бомбардировщиков, но и отправкой армейского спецназа в соседнюю страну, то риск непосредственного столкновения Турции и Египта, двух ближневосточных тяжеловесов-антагонистов, примет критические значения.

Источник - EADaily
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