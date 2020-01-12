Трамп нашел иракские деньги. Багдад заставят купить американские базы, - А.Комраков

01:51 13.01.2020

Анатолий Комраков

12/01/2020



Волну протестов в Ираке американцы надеются остановить с помощью финансового "огнетушителя". Фото Reuters

Вашингтон объяснил Багдаду, как сможет получить деньги за свои базы на территории Ирака. Даже в том случае, если сами иракцы не захотят покупать эти объекты.

По данным электронной версии газеты Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на свой источник, представители Госдепартамента в телефонном разговоре уведомили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди о том, что применяемый Багдадом счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка может быть заблокирован в случае вывода американских войск из Ирака.



Этот банк является частью Федеральной резервной системы США, которая выполняет в стране функции центробанка. Там, в частности, хранятся средства, которые были получены от продажи иракской нефти в другие страны, отмечает издание. Оно констатирует, что этот шаг нанесет серьезный ущерб иракской экономике.

Ирак – третий в мире экспортер нефти, уступающий только Саудовской Аравии и России. Страна добывает 4,3 млн барр. в день, из которых примерно 4 млн идут на экспорт, сообщает ТАСС. При стоимости барреля 66 долл. страна ежедневно может получать 264 млн долл. По оценке ООН, 99% госдоходов Ирака генерируется нефтяным сектором. Благодаря ему финансируются работа правительственных органов, оборонный сектор, инфраструктурные проекты. При этом в нефтяном секторе занят всего 1% из 36 млн населения страны (по некоторым данным, экономически активны только 8 млн), а с учетом коррупции нефтяные доходы перепадают достаточно узкой прослойке иракского населения.



Требования об уходе американских военных прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил это нападение как нарушение условий размещения американских сил. США, однако, отказались обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны, а теперь еще объяснили, как это их решение будет поддержано финансово-экономическими шагами.



5 января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась. Президент Дональд Трамп в ответ на это пригрозил иракцам санкциями, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

WSJ не взялась уточнить, какая сумма может быть заблокирована, так как ФРС Нью-Йорка не раскрывает публично, сколько денег она в настоящее время держит для Центрального банка Ирака. Но, согласно последнему финансовому отчету ЦБ Ирака, в конце 2018 года ФРС держала почти 3 млрд долл. в депозитах овернайт. Однако Дональд Трамп озвучил гораздо более значимую сумму, из которой могут исходить США для реализации своих претензий к Багдаду. США вправе потребовать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны, заявил он. "В настоящий момент у нас 35 млрд долл. их средств, размещенных на банковском счету. Я считаю, что они заплатят или эти деньги так и останутся на счету", – пояснил Трамп.



Блокировка счетов – уже отработанный американцами способ давления, совсем недавно он применялся и против Ирака. WSJ напоминает, что в 2015 году власти США на несколько недель уже блокировали доступ для Багдада к счету из-за подозрений, что часть средств с него идут Ирану и террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). По оценкам газеты, это создало серьезные трудности для финансовой системы Ирака.

Наиболее отработан механизм санкций был на соседней стране – Иране, счета которой были заморожены вскоре после исламской революции 1978–1979 годов. После ядерной сделки 2015 года Барак Обама дал слабину в этом вопросе, но Трамп вывел США из сделки и вернул санкции в полном объеме. Еще один свежий пример – блокировка 22 млрд долл. Национального фонда Казахстана в декабре 2017 года в Bank of New York Mellon по иску молдавского бизнесмена, которая была снята только летом прошлого года.



У России значительные интересы в нефтяном секторе Ирака. По данным издания Foreign Policy (США), РФ за последние девять лет вложила более 10 млрд долл. в энергетический сектор этой страны. После падения режима Саддама Хусейна в 2003 году и последовавшей за этим оккупации Ирака российские компании, по сути, почти не присутствовали на нефтяных месторождениях страны, но все изменилось после 2009 года, когда из-за усиления межконфессионального конфликта многие западные компании (такие как "ЭксонМобил" и "Шеврон") частично или полностью ушли из этого региона по соображениям безопасности, а российские компании, которые в большей степени были готовы пойти на риск, заняли их место, пишет Foreign Policy.



"Россия выиграет от роста цен на нефть в случае жестких санкций США против Ирака, если они, конечно, не останутся только угрозой", – сказал "НГ эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. По его мнению, Россия лишний раз сможет доказать, что является более надежным поставщиком, чем ближневосточные страны. Кроме того, санкционную политику против РФ Западу будет сложнее реализовывать в случае роста цен на нефть и повышения значимости России как поставщика, альтернативного странам Ближнего Востока.



"Ирак экспортирует около 3,5 млн барр. нефти в сутки, получая от них около 6 млрд долл. в месяц. Если американцы действительно заблокируют счета Ирака в банках США, то иракский экспорт придется по иранской модели перенаправлять в обход финансовой системы США, – говорит Митрахович. – Как показывает иранский опыт, это возможно, используя, например, готовность КНР закупать нефть Ирана даже в условиях санкций США. Возможно и использование контрабандных механизмов – тот же Иран десятилетиями показывал, что можно выживать в условиях даже очень жестких американских санкций. И иранский экспорт хоть и сильно пострадал за последние два года, но все же не упал до нуля".



По некоторым оценкам, иранский экспорт на конец 2019 года составляет минимум 200 тыс. барр. в сутки, и это не считая контрабанды и обходных механизмов торговли нефтью, которые не видны в официальной статистике или в анализе экспертов, опирающихся на официальные данные, говорит эксперт. Другое дело, ценой выживания для Ирана является высокий уровень инфляции и девальвации национальной валюты, рост недовольства населения. Все это может ждать и Ирак, к тому же там ситуация осложняется этноконфессиональными противоречиями, предупреждает Митрахович.