Ливийпульская четверка. В Москве ждут представителей обеих сторон ливийского конфликта

09:22 13.01.2020 Сегодня в Москве ждут министров иностранных дел и обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара, чтобы вместе обсудить практическую реализацию российско-турецкой инициативы о прекращении огня в Ливии. Согласно информации "Ъ", планируется приезд в российскую столицу и высокопоставленных представителей обеих сторон ливийского конфликта.

О проведении российско-турецких консультаций в Москве по Ливии договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе в ходе переговоров в Стамбуле. Тогда же они выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии с полуночи воскресенья и предложили себя в качестве посредников в урегулировании ливийского конфликта.



С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент Триполи и запад страны пытается контролировать Правительство национального согласия (ПНС) по главе с Файезом Сарраджем. Восток - вотчина Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. На подконтрольной ему территории в Тобруке заседает Палата представителей. В апреле ЛНА начала наступление на Триполи под предлогом борьбы с терроризмом. Бои затянулись более чем на полгода, но в январе силы Хафтара одержали несколько значимых побед.

С учетом не лучшей для себя ситуации на фронте ПНС практически сразу согласилось с российско-турецким предложением, а вот ЛНА взяла паузу. В четверг, спустя сутки после встречи президентов Путина и Эрдогана, представители Хафтара заявили, что приветствуют предложение президента "дружественного государства" (Владимира Путина.- "Ъ"), но намерены продолжить военные действия "против террористов". При этом в тексте заявления ЛНА изящно обошла тот факт, что инициатива о прекращении огня принадлежит не только России, но и Турции. Еще летом "армейцы" обвинили Анкару в военной поддержке ПНС, а в январе турецкий парламент, уже не скрывая позиции Турции, одобрил отправку в Ливию своих военных. На этом фоне ЛНА воспринимает Турцию как вражеское государство.



Москву заявление ЛНА о продолжении боев не расстроило. Уже на следующий день Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Абу-Даби (фактическим правителем ОАЭ) Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, которые поддерживают силы Хафтара, а также с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, выступающим вместе с Турцией на стороне ПНС. После этого на субботних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель он достаточно уверенно предположил, что стороны ливийского конфликта примут российско-турецкое предложение о прекращении огня. "Затем мы хотели бы провести с ними дополнительные консультации",- сказал он. Эта было фактически открытым приглашением участникам ливийского конфликта приехать в Москву.



Ожидания Владимира Путина подтвердились. ЛНА неожиданно изменила позицию и согласилась на прекращение огня. В течение воскресенья СМИ публиковали сообщения о периодическом нарушении соглашения, однако Минобороны Турции заявило, что в целом ситуация в районе Триполи спокойная.

Все выходные в Москве шла работа над организацией встречи по Ливии. По данным "Ъ", была надежда, что российскую столицу посетят лично Файез Саррадж и Халифа Хафтар. Однако эти два политика в последнее время избегают личных встреч. Так, на прошлой неделе глава ПНС отложил визит в Рим, когда узнал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял фельдмаршала Хафтара. Поэтому объявление о формате московской встречи по Ливии затянулось.



По данным "РИА Новости", в Москву с двухдневным визитом для обсуждения условий прекращения огня отправится спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех. В воскресенье он выступил в парламенте Египта, где заявил, что в случае иностранной интервенции его стране, возможно, придется обратиться к египетским вооруженным силам с просьбой о вмешательстве. Это стало намеком на возможность прибытия в Ливию не только турецкого контингента. Пока Анкара разместила в этой стране только 35 своих военнослужащих и около 100 бойцов подконтрольных Турции отрядов сирийской вооруженной оппозиции, ссылаясь на то, что на стороне сил Хафтара воюют "ЧВК Вагнера" и суданские наемники. Примечательно, что накануне в арабских СМИ появилась информация со ссылкой на военных, воюющих на стороне ПНС, о начале отвода бойцов "ЧВК Вагнера" с передовых позиций после встречи президентов Путина и Эрдогана в Стамбуле.



Впрочем, Москва ни разу официально не подтвердила нахождение российских сил в Ливии. Накануне на переговорах с канцлером Меркель президент Путин заявил, что "если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают". Тем не менее представители ПНС неоднократно грозились привезти в Москву список россиян, воюющих в Ливии. Теперь им представилась возможность сделать это лично. Но нагнетать представители Триполи отношения с Москвой не будут, учитывая, что РФ выдвинула совместную инициативу с Турцией. В воскресенье в ходе переговоров в Стамбуле президент Эрдоган мог лично проинструктировать Файеза Сарраджа, как стоит вести разговор с Москвой.

Важно, что переговоры по Ливии в Москве, как и в целом турецко-российская инициатива о прекращении огня, получили поддержку со стороны международного сообщества, в первую очередь Лиги арабских государств и ЕС, хотя ранее многие страны достаточно критично отнеслись к соглашениям о военном сотрудничестве между Анкарой и Триполи. Но на сей раз Турция заручилась поддержкой России. В их совместном заявлении было подчеркнуто, что их действия лежат в русле подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию под эгидой ООН в Берлине. Это же было подтверждено на переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель. Канцлер Германии отметила, что российско-турецкие предложения о прекращении огня могут стать "шагом в рамках берлинского процесса".



"Россия считает, что урегулирование конфликта в Ливии возможно только с учетом мнения всех сторон, как и предполагал план спецпосланника генсека ООН Гасана Саляме, в то время как военная победа одной из сторон может привести к новой эскалации конфликта, что повысит риски для всего региона",- сказал "Ъ" руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Василий Кузнецов. По его словам, Россия и Турция уже продемонстрировали в Сирии, что умеют выступать единым дипломатическим фронтом, несмотря на разногласия, и этот опыт может оказаться полезным для урегулирования ливийского конфликта. Кроме того, у Москвы хорошие отношения со всеми региональными игроками, которые гораздо более влиятельны в Ливии, чем внерегиональные силы. В любом случае, добавил эксперт, Москва ничего не потеряет.



"Повестка Эрдогана, в том числе в Ливии, определяется долгосрочными интересами турецкого бизнеса. Речь уже идет о выплатах в этом году миллиардов долларов по старым турецким контрактам в Ливии (до 2011 года). У российского же бизнеса нет пока перечня пожеланий к ПНС в Триполи, достойного того, чтобы его можно было бы лоббировать на высшем уровне в обмен на политическую поддержку и безопасность",- пояснили "Ъ" авторы аналитической записки "Сценарии развития ситуации в Ливии до 2030 года" компании "Интеграция экспертизы". По их мнению, отсутствие серьезных амбиций у российского бизнеса в Ливии делает Москву удобным посредником. "Если Рим, Париж или Анкара преследуют каждый свои интересы, Путин может позволить себе роль чистого арбитра. Успехом мирного процесса воспользуются турецкие и германские компании, а основная выгода России имиджевая",- считают авторы доклада.



После подписания номера в печать "Ъ" стало известно, что глава ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Файез Саррадж могут принять участие в переговорах в Москве



Марианна Беленькая, Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №3 от 13.01.2020, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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