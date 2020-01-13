Известную шахидку "Амину Окуеву" прикончили под Киевом сами же укр-нацики... Банально, исполнили заказ

10:30 13.01.2020

МВД Украины: Амину Окуеву убили каратели из "Айдара"

13 января 2020



Наталья Никифорова, она же Амина Окуева, в юности мечтала стать фотомоделью и любила позировать с оружием. Иллюстрация: tsn.ua

В убийстве карательницы из АТО Натальи Никифоровой, более известной как Амина Окуева, обвиняются Игорь Редькин, Виктор Балацкий, Александр Корниевский и Иван Каралюс, сообщают СБУ и МВД Украины.

Каралюс ранее был карателем АТО, боевиком нацистского батальона "Айдар" с позывным "Шукач" (на украинском "сыщик" или "ищейка"). В "Айдаре" воевал и его друг и подельник Корниевский, имевший позывной "Кулибин". Позывной характеризует Корниевского как специалиста по технике. По данным СБУ, на "гражданке" друзья из "Айдара" вместе с атошником Балацким занимались теневым оборотом оружия и боеприпасов. Во главе бизнеса стоял Корниевский, который переделывал и модифицировал оружие, поступавшее главным образом из Донбасса.



В подпольном цеху под Киевом, предположительно принадлежавшем Корниевскому, следователи из МВД и СБУ обнаружили 64 единицы пистолетов, автоматов и пулеметов, 4 гранатомета, 30 гранат различной модификации, более 14 тысяч патронов, 3 килограмма взрывчатки. Вход в подпольный цех был оборудован фронтовой растяжкой с гранатой "Ф-1". Основными покупателями смертоносного товара были преступные группы, состоящие из бывших атошников. Поставки шли также через действующих или бывших участников АТО.



Криминальных оружейников из банды "Кулибина" в СБУ прозвали "кулибиными". Главная улика против "кулибиных" в деле об убийстве Окуевой - умело переделанный под боевые патроны учебный автомат Калашникова чешского производства, найденный на месте убийства Окуевой в 2017 году. На автомате следователи нашли отпечатки пальцев, принадлежащие 56- летнему Игорю Редькину, жителю Киева. Редькин -главарь банды, специализирующейся на заказных убийствах. По данным МВД Украины, бандиты в 2016 году убили в поселке Крушинка под Киевом директора представительства немецкой компании Caparol Павла Зможного. Как сообщают в МВД, в январе 2019 года, накануне православного Рождества, Редькин и его подельники убили под Киевом начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького, всадив ему три раза в спину нож.



Редькина арестовали только накануне, других бандитов в сентябре 2019 года. При обысках, кроме незаконного арсенала из боевого оружия и патронов, найдены действующие удостоверения сотрудников охранных фирм и полувоенных антикоррупционных структур Украины. Например, один из бандитов числился сотрудником объединения "Защита и безопасность", занимался охраной правопорядка и государственной границы Украины, в прошлом участник АТО. Другой работал в Национальном координационном комитете содействия противодействия коррупции. Возглавляет данную структуру бывший замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Евгений Барсук.



Кроме военизированных "антикоррупционных" структур, где числятся на работе бывшие каратели из АТО, у банды Редькина были связи в высших эшелонах власти. Как отметил в своем Facebook депутат Верховной Рады Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"), изобличение бандитов стало возможно только после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины, Юрия Луценко из Генпрокуратуры, и ставленника Порошенко Василия Грицака из СБУ.



Примечательно, что Редькин и другой главарь - некто Липский, несмотря на все улики против них, до 2020 года не были даже под подпиской о невыезде. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в соцсетях, что при Порошенко после вмешательства СБУ в расследование убийства Окуевой из уголовного дела исчезли ряд важных материалов, свидетельствовавших против "кулибиных" и банды Редькина.



МВД и СБУ подозревают, что между бандой Редькина и "кулибиными" может быть связь, которая в президентство Порошенко уводила к ответственным лицам в СБУ. Издание "Страна. Ру", ссылаясь на компетентные источники в СБУ, сообщило следующее. "Кулибины" могли разработать самодельную бомбу для убийства в сентябре 2017 года карателя АТО из Грузии Тимура Махаури (он же Али Дабуев, Али Тимаев, Руслан Папаскири). Махаури, по национальности чеченец- кистинец, служил карателем в "батальоне имени шейха Мансура". Побратимом этого подразделения был "батальон имени Джохара Дудаева", где Окуева была пресс-секретарем в должности офицера связи, а комбатом - ее муж Адам Осмаев. В 2016 году, информируют "Страну.Ру" ее источники в СБУ, "кулибины" могли участвовать в убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета. EADaily напоминает, сейчас под следствием находятся возможные убийцы Шеремета - в прошлом каратели АТО, впоследствии занявшиеся заказными убийствами.

В защиту "кулибиных" выступил депутат Верховной Рады Юрий Левченко, член партии "Свобода". Левченко назвал уголовное дело "провокацией СБУ и режима Владимира Зеленского против настоящих патриотов, защитников Украины".



Северо-Кавказская редакция EADaily